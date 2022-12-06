Pekin’de bazı kamusal alanlarda artık negatif Covid-19 test sonucu istenmeyecek

Çin’de Covid-19 salgın tedbirleri gevşetilmeye devam ederken, başkent Pekin’de bugün itibarıyla bazı kamusal mekanlara girebilmek için negatif Covid-19 test sonucu istenmeyecek.

Çin, artan Covid-19 vakalarının ardından tedbirleri gevşetmeye başlıyor. Başkent Pekin’de salgınla mücadele tedbirlerindeki son düzenlemeler çerçevesinde, sitelere, iş merkezlerine, ofislere ve alışveriş merkezlerine girişlerde negatif Covid-19 test sonucu ibraz edilmesi zorunluluğu kaldırıldı. Pekin’deki bazı alışveriş merkezlerindeki restoranların müşterilere yeniden içeride hizmet vermeye başlayacağı aktarıldı. Bununla birlikte, Pekin Başkent Uluslararası Havalimanı’nın terminallerine girişlerde de test sonucu gösterme zorunluluğunun kalktığı, ancak ateş ölçümü ve sağlık kodu zorunluluğunun sürdüğü belirtildi.

Kamuya açık alanlarda tedbirler devam ediyor

Kamuya açık tesislere girişlerde sağlık kodu tarama zorunluluğu ise devam ediyor. Restoran, bar, internet kafe, spor salonu, ilk ve orta okullar, kreşler ve hastanelerin yataklı bölümleri gibi bazı tesisler için son 48 saate ait test sonucu gösterme mecburiyeti kaldırılmadı.

Öte yandan, büyük işletmelere test zorunluluğu konusunda kendi kurallarını belirleme esnekliği tanındı. Pekin Belediyesi Orman ve Parklar Bürosu tarafından yapılan açıklamada da parklara girişlerde test sonucu sorulmayacağı, ancak maske, sağlık kodu ve ateş ölçümü zorunluluğunun süreceği ifade edildi.

Birçok kentte tedbirler gevşetiliyor

Başkent Pekin dışındaki birçok kentte de Covid-19 salgın tedbirleri azaltılıyor. Çin basınında yer alan haberlere göre, Pekin dışındaki yaklaşık 50 kentte bulunan tesislerde negatif test sonucu ibraz etme zorunluluğu kaldırıldı. Hastaneler ve huzurevleri ise bu karardan muaf tutuldu. Hangzhou ve Ningbo kentlerinde vatandaşların yaşlı bakım merkezleri, kreşler ve okullar haricinde kamusal mekanlara girişte sağlık kodu taramasına da gerek olmadığı açıklandı. Tedbirlerin gevşemesiyle virüsün hızla yayılmasından endişe eden sakinler antijen kitleri ve ateş düşürücü ilaçlar almak için eczanelere akın etti. Guangzhou Tıp Üniversitesi Rektörü Tang Xiaoping tarafından yapılan açıklamada, "Omicron’un alt varyantları belirgin olarak zayıflıyor ve mevsimsel gribe yaklaşıyor. Bu artık önlenebilir, kontrol ve tedavi edilebilir bir hastalık" ifadeleri kullanıldı.

Chengdu, Tianjin, Shenzhen, Shanghai ve Wuhan başta olmak üzere çok sayıda kent, toplu taşıma araçlarını kullanan yolcuların PCR testi sonucu göstermesine artık gerek kalmadığını duyurmuştu. Pekin’de toplu taşıma araçlarına binmek için negatif test sonucu gösterme zorunluluğu dün itibarıyla kaldırılmıştı.

Çin anakarasında son 24 saatte 5 bin 46’sı semptomatik ve 23 bin 16’sı asemptomatik olmak üzere toplam 28 bin 62 yeni Covid-19 vakası tespit edildi. Çin’de Covid-19 nedeniyle şu ana dek 5 bin 325 kişi yaşamını yitirdi.

Dünyanın geri kalanının aksine, salgınla 2020 yılının başından bu yana ‘sıfır-Covid’ stratejisi adı altında hızlı temas takibi, sık aralıklarla test, uzun süreli karantina ve sokakların dezenfekte edilmesi gibi uygulamalara başvurarak mücadele eden Çin, kasım ayında ülke genelinde görülen protestolar ve katı tedbirlerin ekonomiye olumsuz etkileri nedeniyle söz konusu tedbirleri aşamalı olarak gevşetmeye başladı.