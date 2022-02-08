Pekin Olimpiyatlarında Covid-19 vakaları artıyor

Pekin Olimpiyatlarında 30’dan fazla sporcunun Covid-19 testinin pozitif olduğu bildirildi.

Kış Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliği yapan Çin’de 20 Şubat’a kadar sürecek olan etkinlikte sporcular arasında Covid-19 vakaları artmaya devam ediyor. Yetkililer tarafından bugün yapılan açıklamada, otuzdan fazla sporcunun Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından tecrit altında oldukları bildirildi. Sporcuların 7 gün boyunca tecrit altında kalacağını söyleyen Pekin Tıp Paneli Başkanı Brian Mcloskey, “Mümkün olduğu kadar çok sporcunun izolasyondan çıkmasına izin vereceğiz ancak bunu en güvenli şekilde gerçekleştirmeliyiz” dedi. Mcloskey, şu ana kadar 50 sporcunun izolasyondan çıktığını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi. McLoskey, iyileşme sonrasında da Covid-19 testinde pozitif çıkabildiğine değinerek ikisi arasındaki farkı ayırt etmenin oldukça zor olduğunu söyledi. Olimpiyatlarda tüm sporcuların Covid-19 aşılarının tam olduğuna dikkat çeken McLoskey, sporcuların tutulduğu kapalı alanda virüs kapma riskinin daha az olduğunu söyledi.

Olimpiyatlarda şu ana kadar 393 Covid-19 vakası tespit edilmişti.