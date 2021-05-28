PCR ve karantina kararının ardından Kapıkule Sınır Kapısı’ndan girişler arttı

Aşı sertifikası bulunan kişilerin Türkiye’ye ve Bulgaristan’a girişte karantinadan muaf tutulacağının açıklanmasının ardından, Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapan Bulgaristan vatandaşlarının sayısında diğer günlere göre artış yaşandığı görüldü.

Edirne Valiliği’nden yapılan açıklamada, bugün itibariyle aşı sertifikası bulunan kişilerin gerek Bulgaristan’a girişte gerekse Türkiye’ye girişte karantina uygulamasına tabi olmadan seyahat edebileceği bildirildi.

Ayrıca, aşı sertifikası bulunan Bulgaristan vatandaşlarından Türkiye’ye girişte PCR testi istenmeyeceği de ifade edilen açıklamada, aşı yapılmayan 18 yaş altındaki Bulgaristan vatandaşları ise aşı sertifikası bulunan aile fertleri ile yolculuk yapabilecek.

Uygulamanın, Sinovac ve Pfizer/Biontech aşıları için geçerli olacağı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bugün itibariyle vatandaşlarımızın Türkiye’de yetkili makamlarca tanzim edilen Covid-19 bağışıklık/aşı sertifikalarının (Sinovac ve Pfizer/Biontech aşıları) bulunması halinde ayrıca PCR testi ibrazı ve/veya karantina uygulamasına tabi olmadan Bulgaristan’a seyahat edebileceklerdir.

Bulgaristan vatandaşlarının da Bulgaristan yetkili makamlarınca tanzim edilmiş Covid-19 bağışıklık/aşı sertifikalarının bulunması halinde (2. dozdan en az 14 gün sonra) Türkiye’ye PCR testi ibrazı ve/veya karantina zorunluluğundan muaf bir şekilde girmelerine izin verilecektir.

Yaşları (18 yaş altı) nedeniyle aşı olmayan Bulgaristan vatandaşlarının aşı sertifikası hamili aileleri ile beraber seyahat etmeleri halinde, yukarıdaki maddeler kapsamında test ve karantinadan muaf tutulacaktır.”