Patentler, uluslararası yatırıma açılıyor
TÜRK KİMYA SANAYİ ŞİRKETLERİNDEN TRİBOR ARGE’NİN PATENTLERİ, ULUSLARASI YATIRIMA AÇILACAK.
Türk kimya sanayi şirketlerinden Tribor Arge’nin patentleri, uluslarası yatırıma açılacak.
Mas İlaç Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Can Alkoçlar ile Tribor Arge Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Murat Özayman arasında imzalanan anlaşma ile tüm patent ve know-how konularında işbirliği gerçekleştirildi. Alkoçlar, "Bugünden yarına yatırım yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz. İlaç üretim ve patent paylaşımı dışında sektörde yeni fikirleri ve çözümleri olanları ve girişimcilerimizi de etkin bir şekilde destekleyerek, dünyaya açılmalarına yardımcı oluyoruz. Türk kimya şirketlerinden birçok patent sahibi TriborArge ile
gerçekleştirdiğimiz işbirliğimizin, bu anlamda büyük değer taşıdığına inanıyorum’’ diye konuştu.
Özayman da, gerçekleştirdikleri işbirliği çerçevesince patentlerinin uluslar arası alanda insanlık adına katma değer oluşturacağına inandıklarını vurgulayarak, kısa bir süre sonra patentlerinin tüm dünyada kullanılacak hale geleceğine inandıklarını söyledi.
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