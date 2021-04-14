Patellar tendon yırtığı nedir, ne zaman düzelir? Patellar tendon yırtığı tedavisi..

Cenk Tosun, Erzurumspor karşılaşmasının 2. yarısında bir hava topu mücadelesinde yere düştü ve kalkamadı.

Beşiktaş kulübü, hava topu mücadelesi sonrasında yere düştükten sonra ayağa kalkamayan Cenk Tosun'un sağ dizinde patellar tendon kopması meydana geldiğini ve sakatlığın oluştuğu bölgeye operasyon yapıldığını duyuruldu.

Özellikle Beşiktaş taraftarlarını üzen bu olayın ardından 'Patellar tendon yırtığı nedir, ne zaman düzelir? Cenk Tosun ne zaman sahalara dönecek?' sorusu hakkında araştırmalar hız kazandı.

Patellar tendonu yırtılan Cenk Tosun'un en az 6 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Peki, Patellar tendon yırtığı nedir, ne zaman düzelir? İşte, Patellar tendon yırtığı tedavisi..

PATELLOR TENDON YIRTIĞI NEDİR?

Genellikle sporcularda görülen patellar tendon yırtığı, diz kapağı ve kaval kemiği arasındaki bağlantının kopması ya da yırtılması sonucu gerçekleşmektedir.

Dizin ön kısmında bulunan 'patella' yani diz kapağı, yassı ve küçük bir kemiktir. Patella, tendon adı verilen kiriş ile uyluk ve kaval kemiğine tutunur. Patella kemiği ile kaval kemiği arasında bulunan tendona 'patellar tendon' adı verilmektedir.

Kişi oturur pzisyondayken baldırını patella aracılığı ile düz olarak kaldırabilmektedir. Bu hareket sırasında patella uyluk kemiğine doğru giderek yer değiştirmektedir.

Patellar tendonun yırtılması; diz üzerine düşme, yüksekten atlama, dizin aniden düz hale getirilmesi, tendona isabet eden darbe ya da kesici delici alet yaralanmasıyla meydana gelebilmektedir.

Aşırı ve gereksiz uygulanan steroid enjeksiyonları, patellar tendonun incelmesine ve zayıflamasına neden olabilmekte ve ayrıca kronik böbrek yetmezliği, romatoid artrit, şeker hastalığı, enfeksiyon ve metabolik hastalıklarda patellar tendon yırtılmaları daha kolay meydana gelebilmektedir.

Patellar tendon, tamamen ya da kısmen kopabilmektedir. Tamamen olan kopmalarda, dizin hareketleri bozulmakta ve diz kapağı ile kaval kemiği arasındaki bağlantı kaybolmaktadır. Patellar tendonun tam kopmalarında, dizde bir ses duyulmakta ya da kopma hissi oluşmaktadır. Dizde ağrı, şişlik, morarma, diz kapağı altında çukurlaşma ve baldırı tam olarak düzleştirememe gibi belirtiler görülebilmektedir.

PATELLAR TENDON YIRTIĞI NEDEN OLUR?

Yaralanma

Patellar tendonu kopması, direkt dizin üzerine düşme ya da yüksek atlamalar gibi durumlarda meydana gelebilmektedir. Yani patellar tendonu kopması için çok güçlü yaralanma oluşması gerekmektedir.

Tendon Zayıflıkları

Zayıflamış bir patellar tendonun kopma ihtimali daha yüksektir. Tendon zayıflığının nedenleri şöyle sıralanabilir:

Patellar tendinit: Sporcularda görülebilen bu durumun tedavisinde, lokal steroid kullanımı önemlidir. Aşırı ve gereksiz enjeksiyonlar, patellar tendonun incelmesine yol açabilmektedir.Oral steroid kullanımı tendon ve eklem hasarlarına neden olabilmektedir.

Kronik hastalıklar: Kronik böbrek yetmezliği, romatoid artrit, şeker hastalığı, enfeksiyon, metabolik hastalıklar gibi kronik hastalıklar, tendona olan kan akışını bozarak tendonu zayıflatabilmektedir.

PATELLAR TENDON YIRTIĞI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Tedavi planlaması hastanın yaşına, aktivite seviyesine ve yırtığın tipine göre yapılmaktadır. Cerrahi olmayan tedavi, çok kısıtlıdır ve sadece kısmı yırtıklar için düşünülebilmektedir.

Hareketsizlik tedavisi, uzun bacak dizlik içinde dinlendirme yapılmaktadır. Bu tedavi, ortalama 3-6 hafta arasında sürmektedir.

Fizik tedavisinde ise spesik egzersizlerle eklem hareket açıklığını artırıcı ve güçlendirme verilmektedir.

Cerrahi tedavi, tam kat yırtıklarda uygulanmaktadır. Cerrahi tamir, yırtılma sonrası erken dönemde planlanmalıdır. Ameliyat sonrası, hastanede kalış süresi genellikle 1 gecedir.

PATELLAR TENDON YIRTIĞI NE ZAMAN DÜZELİR?

İyileşme süreci, kişiye göre değişmekle beraber genellikle ameliyattan sonraki ikinci haftadan sonra ufak ufak yüklenmeler yapılmaktadır.

Dördüncü haftadan sonra vücut ağırlığının yüzde 50'si, altıncı haftadan sonra ise tam yük verilebilmektedir.

Sonrasında kuvvetlendirme çalışmaları yapılmakta ve bundan sonraki süreçte tam iyileşme kişiye göre değişiklik göstermektedir.