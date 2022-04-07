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Parkinson hastalığında beyin pili ile yaşam kalitesi artıyor

Parkinson hastalığı sonrası geçirdikleri beyin pili operasyonuyla adeta eski günlerine dönen hastalar 11 Nisan Parkinson Farkındalık Günü etkinliğinde buluştu. Hastalık nedeniyle geçmişte titreme, yürümede zorluk gibi birçok sorun yaşayan hastalar, etkinlikte şarkı söyleyip gitar çalarak boyama yaparken o anlar renkli görüntüler oluşturdu.

Sağlık 07.04.2022, 14:53
Parkinson hastalığında beyin pili ile yaşam kalitesi artıyor

Parkinson hastalığı sonrası geçirdikleri beyin pili operasyonuyla adeta eski günlerine dönen hastalar 11 Nisan Parkinson Farkındalık Günü etkinliğinde buluştu. Hastalık nedeniyle geçmişte titreme, yürümede zorluk gibi birçok sorun yaşayan hastalar, etkinlikte şarkı söyleyip gitar çalarak boyama yaparken o anlar renkli görüntüler oluşturdu.

Dünyada ve Türkiye’de çok sayıda vatandaşı etkileyen parkinson hastalığına ilişkin sayıların artan yaşla birlikte gelecek yıllarda daha da yükseleceği ifade ediliyor. Hareketlerde yavaşlama, kollarda ve bacaklarda katılık, titreme ve yürüyüş bozuklukları gibi belirtilerle kendini gösteren parkinson hastalığına karşı 11 Nisan Parkinson Farkındalık Günü dolayısıyla Beyin Pili Hastaları Derneği tarafından Medipol Üniversitesi Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Merkezi’nde bir atölye etkinliği düzenlendi. Etkinlikte halk arasında ‘Beyin Pili’ olarak bilinen ‘Derin Beyin Stimülasyonu’ yöntemiyle parkinsona karşı önemli başarı elde edilen hastalar bir araya geldi. Parkinson nedeniyle uzun süre titreme, hareketlerde yavaşlama, titreme, kollarda ağrı, duruş bozuklukları gibi birçok sorun yaşayan hastalar beyin pili ameliyatları sonrası belirtilerinde büyük azalmalar yaşadı. Kimi hastalık sürecinde yürüyemez hale gelen kimi bardağını bile eline alamadığını söyleyen hastalar operasyon öncesi durumlarını anlattı. Etkinlikte tedavi ile sosyal yaşamlarını geri kazanan hastaların kimi ahşap boyama yaptı, kimi gitar çalarak şarkı söylerken o anlar renkli görüntüler oluşturdu.

"Parkinson hastaları çaresiz değiller"

Beyin pili tedavisini “Hastalığın saatini geri almak” olarak ifade eden Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ali Zırh, "Hareket bozuklukları hastalıklarının başında parkinson hastalığı geliyor. Distoni adını verdiğimiz aşırı vücut kasılmalarında da eğer tıbbi tedavi bizim istediğimiz sonuçları veremiyorsa bu ameliyatlar hastalara önemli ölçülerde yarar sağlayabiliyor. Parkinson hastalığı bizim beyinde dopamin adını verdiğimiz maddenin azalmasıyla ve genelde ileri yaşlarda hareketlerde yavaşlama, küçük adımlarla öne eğik yürüme, vücudun bir yanında varsa para sayar tarzda titreme, maske yüz dediğimiz; yüz hatlarında donuklaşmayla giden bir rahatsızlık. Ameliyatı hastalığın saatini geri almak diye tanımlayabiliriz. Buradaki hastaların tamamına yakını bağımsız yaşayamayan, yaşamlarını zor, destekle sürdürebilen kişilerken şu anda burada 11 Nisan Parkinson Farkındalık Günü etkinliğinde bir arada olabiliyorlar. Şarkı söyleyebiliyor, gitar çalabiliyorlar. Ameliyatları karşılıklı, uyanık sohbet ederek yapıyoruz. Bu hem hastalıktan sorumlu hücrelerin yerini bulmada bize önemli katkı sağlıyor aynı zamanda hastalar da bize yardımcı oluyor. Taner Bey de sesiyle de bize moral veriyordu. Biz de birkaç şarkıyı ameliyathanede beraber söyleme fırsatı bulmuştuk. Parkinson hastalığı kronik ilerleyici bir hastalık ama parkinson hastaları çaresiz değiller, hastalığın ilk yıllarında ilaç tedavisiyle sonrasında da eğer ilaç tedavisi yeterli kalmıyorsa uygun yapılan ameliyatlarla ve doğru hasta seçimleriyle tekrar eski yaşamlarına yakın zamanlarına doğru bir yolculuk yapabilmeleri mümkün” dedi.

“Ameliyattan sonra yeniden doğdum”

Kendisini ameliyat eden Op. Dr. Ali Zırh’a şiir yazan ve operasyon sonrası halinden çok memnun olduğunu anlatan 58 yaşındaki emekli hemşire Gülcihan Solak, “Öncesinde çok kötüydüm hiçbir işimi yapamaz hale geldim tabi bu insanı çok üzüyor. Ameliyattan sonra bildiğiniz yeniden doğdum. Zaten doğum günüme de denk geldi ameliyatım, bana dünyadaki en güzel doğum günü hediyesi oldu. Bütün geçmişimi unuttum şu anda o kadar mutlu ve rahatım ki, sanki hayatımda hiç böyle bir hastalık görmemiş gibiyim. Önceden bir çayımı bile içemiyordum, Sağa sola dönemiyordum bir çayımı bile içemiyordum” şeklinde konuştu.

"Ameliyat sırasında 13-14 tane şarkı söyledim”

Beyin pili operasyonu sonrası yeniden eski günlerine döndüğünü anlatan ve operasyon sırasında şarkılar söyleyen 55 yaşındaki Taner Oruç, “Sağ elim ve sağ ayağım tam anlamıyla yok olmaya başladı, yürüyemez hale gelmiştim. Hem imalat hem mağaza işiyle uğraşıyorum işime bir buçuk iki yıl gidemedim. Ameliyat sırasında 13-14 tane şarkı söyledim. Sanki kaset doldurur, plak yaparmışım gibi” diye konuştu.

“Normal hayata geri döndüm”

Parkinson rahatsızlığı nedeniyle spor yaşamına veda ettiğini anlatan 47 yaşındaki eski milli basketbolcu Mehmet Kahyaoğlu, “28-29 yaşlarında profesyonel olarak basketbol oynarken hastalandığımı öğrendim. 8-10 sene ilaç tedavisi gördüm. İlaçlar katkı vermemeye başlayınca da ameliyat olmaya karar verdik ve çok memnunum. Normal hayata geri döndüm, basket oynayabilecek seviyeye bile geldim ama yaş itibariyle oynayamaz oldum. Bir tek geri geri yürüyebiliyordum, öne bile yürüyemiyordum” ifadelerini kullandı.

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