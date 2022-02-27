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Parkinson hastaları spor yapıp sosyalleşiyor

Antalya’da parkinson hastaları haftada üç gün 45 dakikalık özel egzersiz programı ile moral buluyor, hayata bağlanıyor. Yürüme, denge kavrama gücü ve konuşma gerilemesinin yavaşlatıldığı egzersizlerle Parkinson hastalarının, hareketlilik ve yaşam kalitesi yükseliyor.

Sağlık 27.02.2022, 12:20
Parkinson hastaları spor yapıp sosyalleşiyor

Antalya’da parkinson hastaları haftada üç gün 45 dakikalık özel egzersiz programı ile moral buluyor, hayata bağlanıyor. Yürüme, denge kavrama gücü ve konuşma gerilemesinin yavaşlatıldığı egzersizlerle Parkinson hastalarının, hareketlilik ve yaşam kalitesi yükseliyor.

Antalyalılara profesyonel eğitmenler eşliğinde ücretsiz spor yapma imkanı sunan Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ASFİM, Parkinson hastalarına yönelik özel egzersiz programı düzenliyor. Pandemi döneminde ara verilen egzersiz programı Antalya Stadyumu altındaki Atatürk ASFİM’de Parkinson hastalarına yeniden ücretsiz spor imkanı sunuyor.

“Refleks ve kas eğitimleri”

Egzersiz programı haftanın üç günü gerçekleşiyor. ASFİM’de görevli Parkinson Hasta Eğitmenleri eşliğinde günde 45 dakika uygulanan egzersiz programında Parkinson hastalarına refleks ve kaslarını güçlendirme eğitimleri veriliyor.

“Örgümü örüyor yemeğimi yapabiliyorum”

Egzersizlere katıldığından beri ev işlerini kolayca yapabildiğini, kendine ve çocuklarına zaman ayırabildiğini söyleyen Ayşe Akıncı, “20 yıldır Parkinson hastasıyım. Bu hastalığa sporun faydalı olduğunu daha önce bilmiyordum. Uzun zamandır egzersizlere geliyorum. Yürüme ve konuşmada hareketlerimize katkısı oldu. Her işimi daha rahat yapabiliyorum. Spor yaptıktan sonra yorulmuyorum evime gidip temizliğimi ve yemeğimi yapabiliyorum, örgümü örebiliyorum. Çocuklarıma zaman ayırabiliyorum. Bu spor bizim hayatımıza çok şey kattı” şeklinde konuştu.

“Gençleştim mutluyum”

65 yaşındaki Parkinson hastası Asuman Çakırel, ASFİM’e geldiğinden beri kendini gençleşmiş hissettiğini söyleyerek, “5 yıldır Parkinson hastasıyım. Daha önce hayata küsmüş gibiydim. ASFİM’e gelmeye başladıktan sonra hastalığım hafifledi. Burada her türlü imkanımız var; salonumuz çok güzel, spor yapıyoruz, müzik eşliğinde oynuyoruz, sohbet ediyoruz. Çok mutluyuz. Topluma karıştık, insan içine girdik. Denge problemim vardı, elimdeki kahvemi bile içemiyordum. Şimdi rahatlıkla kahvemi içebiliyorum. Kimseye bağımlı değilim. Buraya gelince kendimi genç hissediyorum” diye konuştu.

“Egzersizler hayatımı kolaylaştırdı”

6 senedir Parkinson hastası olan Yusuf Sandal, egzersiz programının hayatını kolaylaştırdığını ifade ederek, “Parkinson bizim yaşam biçimimiz, kabullenmek lazım. Daha önce oturup kalkamıyordum, dengemi kaybedip düşmeler yaşıyordum. Burada yaptığımız fiziksel egzersizlerin bana çok faydası oldu, rahatlattı. Spor gerçekten Parkinson hastalığını geciktiriyor. Hastalığı yaşayanlar mutlaka ASFİM’e gelip spora başlamalı” dedi.

“Resim çizmeye el işi yapmaya başladım”

Parkinson hastalığının titremekten ibaret olmayan ağır semptomları olan bir hastalık olduğunu söyleyen Hatice Evren de, “13 yıldır hastayım, hastalıkla mücadele etmek çok zor. Bütün işlerimi çok şükür kendim yapabiliyorum. Bunu da ASFİM’de katıldığım egzersizlere bağlıyorum. Hastalığı sadece spor yaparak öteleyebiliyorsunuz. Spora başlamadan önce, sürekli bir yorgunluk ve halsizlik halim vardı. Şimdi ise resim çiziyorum, sepet ve dikiş gibi el işleri de yapabiliyorum” dedi.

“Spor yaşam kalitesini arttırıyor”

Hasta Eğitmeni Yeliz Durak, hastalığın ilerlemesini ve yavaşlamasının sporla olabileceğini belirterek, “Burada yaptırdığımız egzersizlerle motor fonksiyonlarını daha işlevsel hale gelmesini sağlıyoruz. Parkinson hastalarımızı yaş gözetmeksizin genç- yaşlı ASFİM’e kabul ediyoruz. Özellikle yürüme, denge kavrama gücü ve konuşma gerilemesini yavaşlatmaya çalışıyoruz. 30 kursiyerimizle haftada 3 gün 45 dakika gruplar halinde egzersiz yapıyoruz. Bunlar Parkinson hastalarının, hareketlilik ve yaşam kalitesini yükseltiyor” ifadelerini kullandı.

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