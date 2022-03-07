Papatya çayı sanıldığı kadar faydalı mı?

Papatya çayının faydaları nelerdir?

Papatya çayının kanserle mücadele konusunda yapılan çalışmalar, günümüzde de devam etmektedir. Kanserli hücreleri yok etmede etkili olduğu belirlenen papatya çayının kansere olan etkileri, hala araştırılan konular arasındadır.

Ayrıca papatya çayı içenlerin bağırsak sistemlerinin, daha aktif çalıştığı da bilinmektedir. Bu nedenle bağırsakları temizleyen papatya çayı, daha rahat sindirim sistemi oluşturmaktadır. Özellikle kabızlık gibi durumlarda tüketildiğinde, kişiyi daha iyi hissettirecektir.

Regl dönemlerinin kurtarıcı bitki çayıdır. Regl döneminde görülen ağrılı ve sancılı saatler papatya çayı ile yok edilebilir. Papatya çayı regl ağrısını keser.

Papatya çayı iştah açan bir bitki çayıdır. İştahınızın kesildiği dönemlerde bir fincan papatya çayı ile kendinize gelebilirsiniz.

Ağız içinde oluşan bakterilerden ve enfeksiyonlardan kurtulmak için de papatya çayını tercih edebilirsiniz. Papatya çayı boğaz yolu enfeksiyonlarını giderir. Papatya çayını içerek veya gargara yaparak bu etkisinden faydalanabilirsiniz.

Daha rahat uyumak için uykudan önce papatya çayı içebilirsiniz. Uyku bozukluklarını giderir ve daha huzurlu uyumanızı sağlar.

Bağırsakları çalıştırıcı etkisinden dolayı, ağır yemeklerden sonra papatya çayı mide rahatlatan bir çay olarak tüketilebilir. Aynı zamanda midede oluşan sancıları da giderir.

Ayrıca papatya çayı tansiyon dengeleyici bir çaydır. İçeriğindeki apigenin maddesinden dolayı kan basıncını düzenler. Yüksek tansiyonu düşürür. Düşük tansiyonu ise ideal seviyeye getirir.

Papatya çayı sinüzit sonucunda oluşan burun tıkanıklığını da iyileştirmektedir. Burun ve boğaz yolunda oluşan rahatsızlıkları papatya çayı içerek giderebilirsiniz. Veya papatya çayı ile buhar banyosu yaparak burun yollarınızı açabilirsiniz.

Papatya çayının cilde faydaları nelerdir?

Aromaterapi alanında da kullanılan papatya çayı faydası cilt için de dikkat çekmektedir. Kozmetik alanında ve cilt bakımı alanında birçok ürünün içeriğinde, papatyayı fark edebilirsiniz. Papatya çayı faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da tavsiye edilmektedir. Sağlıklı bir yaşam için günde 1 fincan papatya çayına yer vermelisiniz.

Zaman zaman çeşitli sebeplerden dolayı görülen arpacık adı verilen göz enfeksiyonunu papatya çayı ile iyileştirebilirsiniz. Süzülen papatya çayının tanelerini ince bir bez içine alarak, göz bölgesine masaj yapmalısınız. Bir iki uygulamadan sonra arpacık şikayetinizin ortadan kaybolduğunu görebilirsiniz.

Papatya çayı cilde masaj olarak uygulandığında anksiyete gibi problemlerin etkilerini hafifletmektedir. Koreli yaşlı kişilere uygulanan papatya çayı ile masaj sonucunda, yaşlı insanların kendilerini daha huzurlu ve rahat hissettikleri belirlenmiştir. Aynı zamanda kaşıntı ve deri dökülmesi gibi durumlarda da uygulanan papatya çayı, şikayetleri kısa sürede ortadan kaldırmaktadır.

Papatya çayı neye iyi gelir?

Günde bir fincan içeceğiniz papatya çayı:

Uykusuzluğa,

Gerginliğe,

Regl ağrıları ve baş ağrılarına,

Ciltte görülen kaşıntılara,

Mide hazımsızlıklarına,

Kabızlık gibi sindirim problemlerine,

Ağız içi kokusu ve enfeksiyonuna,

İştahsızlığa iyi gelmektedir.

Papatya çayı uyku getirir mi?

Gergin ve yorgun anlarınızda çevrenizden “Bir fincan papatya çayına ne dersin?” teklifini duyabilirsiniz. Çünkü papatya çayı içeriğindeki maddelerden dolayı, vücuda rahatlık verecek ve uyku halini getirecektir. Uyku problemlerinin doğal tedavilerinde tercih edilen papatya çayı olumlu sonuçlar almıştır. Bu nedenle uyumada zorluk yaşayanlar ve uyku saatlerinde bir düzen alamayanlar için, papatya çayı tavsiye edilmektedir.