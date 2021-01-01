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Pandemiyle savaşın gizli kahramanı, fedakar sağlıkçıları aratmadı

Manavgat Devlet Hastanesi Yoğun Bakım ünitesinde temizlik görevlisi olarak çalışırken Korona sebebiyle 17 gün yoğun bakımda tedavi gören Hasan Denizli, başhekimin başka serviste çalışması teklifini "Hastalığın ne anlama geldiğini çok iyi biliyorum. Burada en ağır durumda olan hastalarla ben çalışmak istiyorum, onlara yardımcı olmak istiyorum’ diyerek geri çevirdi. Manavgat Devlet Hastanesi Baş hekimi Dr. Mehmet Çınar tarafından teşekkür belgesi ile ödüllendirilen Hasan Denizli, 8 kez plazma verdi ve Korona geçirmiş herkesi plazma vermeye çağırdı.

Sağlık 01.01.2021, 14:10
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Pandemiyle savaşın gizli kahramanı, fedakar sağlıkçıları aratmadı

Manavgat Devlet Hastanesi Yoğun Bakım ünitesinde temizlik görevlisi olarak çalışırken Korona sebebiyle 17 gün yoğun bakımda tedavi gören Hasan Denizli, başhekimin başka serviste çalışması teklifini "Hastalığın ne anlama geldiğini çok iyi biliyorum. Burada en ağır durumda olan hastalarla ben çalışmak istiyorum, onlara yardımcı olmak istiyorum’ diyerek geri çevirdi. Manavgat Devlet Hastanesi Baş hekimi Dr. Mehmet Çınar tarafından teşekkür belgesi ile ödüllendirilen Hasan Denizli, 8 kez plazma verdi ve Korona geçirmiş herkesi plazma vermeye çağırdı.

Manavgat Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde temizlik görevlisi olarak 9 aydır çalışan 34 yaşındaki Hasan Denizli, Ağustos ayının 5’inde çok ağır bir şekilde Covid-19 rahatsızlığı geçirdi. Tedavi süreci 17 gün süren Denizli hastalığı yenip taburcu oldu. Yeniden yoğun bakım servisinde çalışmaya başlayan Denizli, Başhekim ve doktorların kendisini i başka servise vermek istemesi üzerine "Ben hastalığı yaşadığım için bu serviste çalışmak istiyorum. Ben hastaların neler yaşadığını ve ne durumda olduklarını bildiğim için burada çalışmaya devam edeceğim" dedi.

"Hastalığı yaşadım, bana ihtiyaçları var"

Covid-19 tedavisi tamamladıktan sonra plazma ihtiyacının olduğunu öğrenen Hasan Denizli, bugüne kadar 8 defa plazma verdi, 8 kişiyi iyileşmesine yardımcı oldu. Koronayı yenen herkesi plazma vermeye davet eden Hasan Denizli " Hastane yönetimi beni başka bir servise vermek istedi ancak ben bu hastalığı geçirdiğim, birebir yaşadığım için burada hastalara yardımcı olmak istedim. Hastalara ne kadar iyi bakılırsa daha iyi oluyorlar. Serviste temizlik yapıyorum, yatan hastaların tüm temizlikle ilgili işlemlerini yapıyorum. Vatandaşlar bu hastalıktan korkmamalı. Mesafeye dikkat etmeli ve maske takmalılar. Özellikle hijyene dikkat etsinler. Nerede olursa olsun hijyen önemli. Günde 10 defa 20 defa ellerini yıkasınlar. Temizliğimize dikkat etmemiz lazım. Bu virüs ister istemez bulaşıyor, onun için hijyen hijyen hijyen" dedi.

İnsanlar Covid-19 olduğu zaman bunu saklamalarının yanlış olduğunu söyleyen Hasan Denizli, "Çünkü hastalığı saklarsa başka birilerinin yanına gittiği zaman bulaştırır. Hastalık bulaştıkça daha çok çoğalır ve bu bize zarar verir. Hasta olanlar için ‘evde kal, kendini ve çevre koru’ diyorum" diye konuştu.

Başka servis teklifini kabul etmedi

Manavgat Devlet Hastanesi Baş hekimi Dr. Mehmet Çınar ise Hasan Denizli nin hastanenin temizlik görevlilerinden olduğunu belirterek yoğun bakım servisinde çalışırken, Covid-19 hastalığına yakalandığını ve 17 gün devam eden ağır bir süreçten sonra iyileştiğini söyledi. Görevine döndükten sonra kendisine, ‘Ağır bir Covid-19 rahatsızlığı geçirdin. Seni izole servise değil de daha hafif bir yere alalım’ dedik. Kendisi bize, ‘Hocam ben Covid19 hastalığını yaşadım. Hastalığın ne anlama geldiğini çok iyi biliyorum. Burada en ağır durumda olan hastalarla ben çalışmak istiyorum, onlara yardımcı olmak istiyorum’ deyince bizde anlayış gösterdik. Çok büyük bir fedakarlık göstererek aynı serviste çalışmaya devam etti" dedi.

Hasan Denizli’nin aynı zamanda plazma vericisi olarak Kızılay kan merkezimize düzenli olarak plazma vermeye başladığını söyleyen Başhekim Çınar "Bu dönemde plazma Covid-19 antikorlarına karşı geliştirilen bir yöntem. Bu sadece Covid-19 geçiren kişilerden elde edilebilecek bir ürün. Hasan 8 defa plazma vererek, 8 kişinin hayatının kurtulmasına vesile olmuştur. Bu çalışmalarından dolayı biz hastane yönetimi olarak kendisine teşekkür plaketi veriyoruz" dedi.
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