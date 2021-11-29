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Pandemiyi bahane edip ameliyattan kaçan Huriye teyze, üç ameliyat birden oldu

Pandemi dönemini bahane edip hastaneden kaçan 78 yaşındaki Huriye teyze, şikayetleri ilerleyince 3 ameliyatı aynı anda olmak zorunda kaldı. Normalden 5 kat daha riskli bir ameliyat gerçekleştirdiklerini söyleyen Prof. Dr. Cengiz Köksal, hastaları kontrollerini aksatmamaları konusunda uyardı.

Sağlık 29.11.2021, 09:24
Pandemiyi bahane edip ameliyattan kaçan Huriye teyze, üç ameliyat birden oldu

Pandemi dönemini bahane edip hastaneden kaçan 78 yaşındaki Huriye teyze, şikayetleri ilerleyince 3 ameliyatı aynı anda olmak zorunda kaldı. Normalden 5 kat daha riskli bir ameliyat gerçekleştirdiklerini söyleyen Prof. Dr. Cengiz Köksal, hastaları kontrollerini aksatmamaları konusunda uyardı.

İstanbul Maltepe’de yaşayan Huriye Genç, ameliyat korkusu nedeniyle sağlık problemlerini sürekli erteledi. Pandemi döneminin başlamasıyla hastaneye gitmek istemeyen Genç, bir ameliyat olmak istemezken, üç yıl içerisinde sağlık sorunlarının giderek artması nedeniyle üç ameliyatı aynı anda olmak zorunda kaldı. Hastanın durumunun şuan gayet iyi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Cengiz Köksal, 5 kat daha riskli bir ameliyat yapmak durumda kaldıklarını ifade etti.

“Hastalar pandemi dolayısıyla hastalıklarını ve doktor kontrollerini erteliyor”

3 ameliyatın aynı anda yapılmasının riskinden bahseden Bezmialem Vakıf Üniversitesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cengiz Köksal “Huriye teyze 78 yaşında bir hasta, ilk bize geldiğinde hikaye şöyleydi. Nefes darlığı ile geldi, zaten nefes darlığından yürüyemiyordu. Hikayeyi çocuklarından dinlediğimiz zaman bundan 3 yıl önce aort kapak değişmesi için hastaneye yatmış. Sonra Huriye teyze korkmuş kaçmış. Ondan sonra da araya pandemi girdiği için onu da bahane göstererek, doktora ve hastaneye gitmemiş. 3 yıl sonra biz Huriye teyzeyi yine nefes darlığı ile gördük ve dedik ki; ‘Artık kaçamazsın aort kapağını değiştireceğiz.‘ Ancak araştırmaya devam ettikçe, ki biz kalp hastalarında damar sertliğinin başka yerlerde bulgusu var mı diye araştırıyoruz. Anjiyo yapıyoruz, şah damarına bakıyoruz. Huriye teyzeye anjiyo yaptık aynı zamanda 3 damarında sorun çıktı. Şah damarına baktık orada darlık çıktı. Maalesef ki Huriye teyzeye 3 ameliyatı birlikte yapmak zorunda kaldık. 78 yaşında yürümekte zorluk çeken bir hastaya tek ameliyat yüzde 2-3 riskliyken, 3 ameliyatı aynı anda yapmak yüzde 10 riskliydi. Bunun esas nedeni şu, hastalar pandemi dolayısıyla hastalıklarını ve doktor kontrollerini ertelediği için ve vücuttaki damar sertliği de bir kartopu gibi zamanla büyüyerek arttığı için yeni sorunlar ortaya çıkabiliyor. Huriye teyze pandemiden dolayı ameliyatını ertelemeseydi, kapağı değişecekti ve ondan sonraki damar sertliği problemleri de stentle çözülebilecekti. Ama biz 5 kat daha yüksek riskli bir ameliyatı, 3 ameliyatı Huriye teyzede aynı seansta yapmak zorunda kaldık” dedi.

“3 yıl önce kalp ameliyatı olabilirsin dediğimiz hastalara daha sonra nakil adayısın diyoruz”

Hastalara tedavilerini ve doktor kontrollerini ertelememeleri gerektiğini belirten Köksal: “Hastalara şunu söylemek istiyorum. Eğer pandemiden önce kalp hastasısınız tanısı kondu ise periyodik kontrollerine mutlaka gitmeliler ve aksatmamalılar. Çünkü kalp hastalığı iyileşen bir şey değil, giderek artan bir şey ve doktorum yakın takip etmesi gerekiyor, durum değişebiliyor. 3 yıl önce kalp ameliyatı olabilirsin dediğimiz hastalar daha sonra nakil adayısın, kalbin çok yorulmuş dediğimiz birçok hasta grubu var. Lütfen pandemi devam etse de özellikle 65 yaş üstü hastalar doktor kontrollerinizi lütfen ertelemeyin. Sorun azalmıyor, katlanarak devam ediyor. Belki Huriye teyze gibi daha yüksek riski bir ameliyat olunması gerekebilir ve o kadar şanslı olmayabilirsiniz. 78 yaşında gayet iyi nefes alıp verebiliyor. Hareket edebiliyor biz hastaları yaşatmak için ameliyat etmiyoruz, kaliteli yaşatmak için ameliyat ediyoruz. Bizim huriye teyzeden beklentimiz, tek başına, kimseye muhtaç olmadan kendi işlerini halledebilsin istiyoruz. Huriye teyze tam olarak o aşamada” diye konuştu.

“Ameliyat ederlerse ayılamam sakat kalırım diye korktum”

Ameliyatını ertelediği için pişman olan Huriye Genç: “Biraz yol yürüdüğümde veya merdiven çıktığım zaman çarpıntım oluyordu. Yürüyemiyordum, konuşamıyordum. O zaman işte hap ve oksijen veriyorlardı. Geçmezse özel hastaneye gidiyorduk orada serum veriyorlardı. Biraz rahatlıyordum sonra eve geliyorduk. Ameliyat olmadım korktum. Doktorlardan korktum ameliyat ederlerse ayılamam sakat kalırım diye korktum. Sonra buraya geldim ameliyat olmaya karar verdim. Ertelemesinler ben 2 buçuk sene erteledim. Ertelediğim için kaç ameliyat geçirdim” şeklinde konuştu.

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