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Pandemiye Kuşburnu önlemi
Sağlık 15.09.2020, 15:12 15.09.2020, 15:14
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Erzurum’da dağlardan toplanan kuşburnu vatandaşların pandemi döneminde ilgi odağı haline geldi.
Dağlardan topladıkları Kuşburnu’yu temizleyerek dev kazanlarda kaynatan Erzurumlu hanımlar, ailelerinin vücut direncini artırmanın çaresini burada buluyorlar.
75 yaşındaki Şadiye Şahin, Kuşburnu ezmesinin kış aylarında yenildiğinde gribe, bronşite, koah hastalığının yanında bağırsak ve mide rahatsızlıklarına karşı etkili olduğunu belirterek, kuşburnunun hazır alınan katkılı içeceklerden çok daha faydalı olduğunu söyledi.
Şahin ayrıca doğal besinlerin çocukların gelişimine de oldukça etkili olduğunu açıkladı. Şahin eskiden hastalıklara karşı sürekli doğal besin tükettiklerini, bu besinler sayesinde bu kadar hastalık olmadığını bildirdi.
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