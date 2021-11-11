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Pandeminin yükünü şehir hastaneleri kaldırıyor

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi İstanbul’da pandeminin yükünü karşılayan önemli noktalardan biri oldu. Yaklaşık 500 bin doz aşı yapılan hastanede, 300 bin hasta Covid polikliniklerinden hizmet alırken hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, “Belki de pandemi yol yürüyüşünün kalelerinden biri bu hastane oldu. Belki de pandeminin karargahları oldu diyelim. İyi ki zamanında yola çıkmışız ve bu hastaneler yapılmış" dedi.

Sağlık 11.11.2021, 09:44
Pandeminin yükünü şehir hastaneleri kaldırıyor

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi İstanbul’da pandeminin yükünü karşılayan önemli noktalardan biri oldu. Yaklaşık 500 bin doz aşı yapılan hastanede, 300 bin hasta Covid polikliniklerinden hizmet alırken hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, “Belki de pandemi yol yürüyüşünün kalelerinden biri bu hastane oldu. Belki de pandeminin karargahları oldu diyelim. İyi ki zamanında yola çıkmışız ve bu hastaneler yapılmış" dedi.

Covid-19 pandemi dünya ülkelerinin sağlık sistemini adeta test ederken Türkiye’de bu süreçte hizmete giren birçok hastane pandemi yükünün karşılanmasında önemli görevler üstlendi. Birçok ülkede servis ve yoğun bakım yataklarının yetersizliği büyük sorunlara yol açarken Türkiye’de yeni açılan hastaneler pandemi sürecinde vatandaşlara büyük hizmet sundu. Bu hastanelerden ilk etabı 20 Nisan’da açılan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, 21 Mayıs 2020’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe’nin katıldığı törenle tam kapasiteyle hizmet vermeye başlamıştı. Açılışından bugüne 3 milyondan fazla kişiye ayaktan yaklaşık 100 bin kişiye yatışı yapılarak tedavi yapılan hastanede 85 binden fazla kişi ise ameliyat edildi.

Şehir hastanesinin pandemi rakamları

Pandemi sürecinde çocuk yatan sayısı 315, kadın doğum yatan hasta 944, yeni doğan yatan hasta sayısı 122, erişkin yatan hasta sayısı 9 bin 628 olarak toplamda 11 bin 9 kişiye hizmet verildi. Pandemide yoğun bakımda 45 çocuk, 122 yeni doğan, 2 bin 956 erişkin olmak üzere 3 bin 123 kişiye hizmet verildi. Covid ile mücadele kapsamında yaklaşık 500 bin doz aşı yapılırken, salgın boyunca Covid polikliniğe başvuran çocuk hasta sayısı 10 bin 844 olurken, erişkin hasta sayısı 255 bin 627 olmak üzere toplamda 266 bin 471 oldu. Sağlık Bakanlığı Korona virüs Bilim Kurulu Üyesi ve Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit de hastanede devam eden çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

“500 bin gibi bir aşı dozunu burada uyguladık"

Hastanede sürdürülen hizmetlere ilişkin konuşan Sağlık Bakanlığı Korona virüs Bilim Kurulu Üyesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, “Sadece İstanbul’da pandeminin bu son diliminde 6 tane hastane hizmete girdi. Bu hastanelerden bir tanesi Çam ve Sakura Şehir Hastanesi; ülkemizin son 18 yıldaki sağlıkta dönüşümü en büyük hazırlık oldu. Bu süre içerisinde Yatak sayısında çok ciddi artış oldu. Eski dönemde koğuş tipi sistemle pandemi yönetmemiz mümkün değil. Son altı ayda sisteme belki son 17-18 yılda açılan yatak kapasitesi kadar yatak kazandırıldı. Yoğun bakım kapasitesinin yarısı kadar yatak kapasitesi kazandırılabildi bunlar çok büyük kazanımlar. Yataklarda verdiğimiz bütün hizmetlerin dijital ortamda işleniyor, arka planda görülebilir ve hesap edilebilir hale gelmesi ayrı bir kazanım. Tüm sağlık hizmetleri yürürken aynı zamanda pandemiye çok geniş bir alan ayrılabildi. 2500-3000 arasında bir rakamı da yoğun bakımlarda takip ettik. Bizim hastanemizle birlikte diğer pandemi hastanelerinin de hızlıca hizmete girmiş olması totalde ne kadar büyük bir hasta grubunun hastanesiz, yataksız, yoğun bakımsız kalmaması anlamında kıymetli bir süreç oldu. Biz burada 50 aşı odasına kadar çıkabilecek kapasiteyle girdik aşı hizmetine ve 500 bin gibi bir aşı dozunu burada uyguladık. Hem pandemiyi hem pandemi dışı hastalıkları yönetebilme imkanımız oldu” şeklinde konuştu.

"Pandeminin karargahları oldu diyelim"

Sağlık alanında yapılan yatırımların pandemi sürecinde yeniden gözler önüne serildiğini anlatan ve yapılan çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Nurettin Yiyit, sözlerini şöyle sürdürdü: “Pandemi süresinde aslında sağlığa yaptığımız yatırımların ne kadar kıymetli olduğunu çok iyi anladık. Sağlıkta yapılabilecek her şeyi yapmayı başarmış bir ülke olmayı her türlü örneğiyle sergiledik diye düşünüyorum. Gebe olup iki canın aynı anda yönetilmesi gereken zor durumlar var; çocuk ve bebek gibi. 11 bin PCR’ı pozitif olmuş çocuğu yönetmek gibi bir işi de sürdürebildik. Aynı zamanda yeni doğan yaklaşık 500 civarı pozitif yeni doğan bebeği de takip edip şifaya kavuşturmak gibi bir görevimiz oldu. Covid pozitif gebeler oldu, burada da 950 anneyi bu dönemde takip etme imkanımız oldu. Bu anlamda belki de pandemi yol yürüyüşünün kalelerinden biri bu hastane oldu. Özellikle Avrupa ve Anadolu yakasına konuşlanmış olan iki pandemi hastanesiyle birlikte bu üç hastane en büyük rakamları yönetme imkanını buldu. Belki de pandeminin karargahları oldu diyelim. İyi ki zamanında yola çıkmışız ve bu hastaneler yapılmış. Filyasyon tecrübemizi raftan indirip hızlıca işleme koymak elimizi çok güçlendirdi. Yetersizlik hissini yaşamadan bu işi organize yürütebildik. Rezervde hep yatağımız oldu. en iyi, efor, gayret ve vatandaşına en kucaklayıcı hizmeti veren ülke olduk”

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