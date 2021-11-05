banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Fahrettin Altun: Bakan Elvan görevinin başındadır!
Fahrettin Altun: Bakan Elvan görevinin başındadır!
Eminevim'de üst düzey atama
Eminevim'de üst düzey atama
Çeyrek 908 TL'ye çıktı
Çeyrek 908 TL'ye çıktı
CSKA Moskova: 82 - Fenerbahçe Beko: 91
CSKA Moskova: 82 - Fenerbahçe Beko: 91

Pandeminin parlayan sektörü kozmetik sanayi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) bünyesinde Menteşe’nin Yerkesik Mahallesi’nde Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) desteği ile açılan Kozmetik Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezi, ürettiği doğal sıvı sabun, kolonya, hijyenik ürünler ve deterjanlar ile bölge insanının ilgi odağı oluyor.

Sağlık 05.11.2021, 12:32
Pandeminin parlayan sektörü kozmetik sanayi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) bünyesinde Menteşe’nin Yerkesik Mahallesi’nde Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) desteği ile açılan Kozmetik Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezi, ürettiği doğal sıvı sabun, kolonya, hijyenik ürünler ve deterjanlar ile bölge insanının ilgi odağı oluyor.

MSKÜ Kozmetik Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezi (KOZMER) Müdürü Prof. Dr. Nazan Demir, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınında hijyenin ne kadar önemli olduğunun ortaya çıktığını açıkladı. Nazan Demir, kozmetik sanayinin gücünün farkına varılması gerektiğini ifade etti.

Türkiye’de üniversite bünyesinde açılan ilk Kozmetik Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde üretilen tüm kolonya, sıvı ve kalıp sabun, deterjan ve parfüm ürünleri, Muğla yöresindeki endemik bitki ve çiçeklerden oluşuyor. Organik kozmetik ürünler AR-GE çalışmasının yapıldığı merkezi, vatandaşların yanı sıra ilk, orta ve lise düzeyinde öğrenciler de ziyaret ediyor. Yerkesik İlköğretim Okulu 7’nci sınıf öğrencilerine KOZMER’de ‘Kozmetik Üretimi Hakkında Teorik Farkındalık Eğitimi’ ve ‘Kolonya ve Sıvı Sabun Yapmak’la ilgili uygulamalı eğitim verildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek’in de katılımıyla, Yerkesik İlköğretim Okulu 7’nci sınıf öğrencilerine merkezin çalışmaları hakkında bilgi verilirken, sıvı sabun üretimi uygulamalı olarak gösterildi.

"Bütün ülkede ciddi bir fark oluşturduk"

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kozmetik Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Nazan Demir, “Biz pandemi sürecinde bölgemizde doğal olarak yetişen biberiyeden kekiğe, kantronu kullanarak sıvı sabunlar, organik deterjanlar organik kolonyalar ve hijyen ile alakalı bütün ürünleri yaptık ve bu anlamda da bütün ülkede ciddi bir fark oluşturduk. Hem kurumumuza ciddi bir katkı sağladı, hem de yine farkındalık anlamında kırsal kalkınmayı da fayda sağlamayı amaçladık” dedi.

“Küresel krizde kozmetik sanayi devasa büyüdü”

Pandemi sürecinde yaşanan küresel krizde en fazla büyüyen sektörün kozmetik sanayi olduğunu belirten Demir, “Maalesef alanın gücünün farkında değiliz. Market alışverişimizin yüzde 33’ünü deterjanlar ve kozmetik ürünler oluşturuyor. Pandemi sürecinde hijyenin önemi çok öne çıktı. Herkes deterjanlara yöneldi. Marmara’da müthiş bir deniz salyası dediğimiz deterjanın katkılarının da olabileceğini düşündüğümüz bir kirlilik oluştu. Doğal ürünler, doğal deterjanlar, doğal dezenfektanlar inanılmaz büyük bir önem kazandı. Bütün bu küresel krize rağmen büyüyen, devasa bir güçle büyüyen sektör yine kozmetik. Bugün dünyanın yeni zenginleri kozmetik üreticileridir, hijyen üreticileridir. Bu büyüyerek devam edecektir. Ben kozmetik sektörünün gücünü bir an önce kavrayalım diyorum. Bunu kurumsallaştıralım. Burada, Yerkesik’te şu an az sayıda öğrencimizin okuduğu okulun bir kozmetik fakültesine dönüşmesi gerektiği fikrini yeniden tekrarlıyorum. Buradaki üretim belki daha büyük çapta olabilir. Sadece kolonya ve sıvı sabun bile satsa bu sistem çok ciddi bir girdi sağlar” dedi.

Hijyenik ürünler uyarısı

KOZMER Müdürü Prof. Dr. Demir, vatandaşların kullandığı hijyenik ürünler konusunda uyarıda bulunurken, sağlıkta tasarrufun olmayacağını söyledi. Demir, “Biz doğal ürünler, doğal ekstreler kullandığımızı, doğal sabunlarda doğal sızma kantron yağı kullandığımızı, kendi ürünlerimizin çok ama çok yüksek kalitede olduğunu zaten çok sayıda insana ulaştırdık. Kullandığınız hijyen ürünlerinin en yüksek kalitede olduğunu mutlaka teyit edin. Aksi takdirde çok farklı sorunlarla karşılaşmanız mümkün. Yağmurdan kaçan uzun vadede doluya tutulur” dedi.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 11 23
3. Alanyaspor 11 21
4. Beşiktaş 11 20
5. Konyaspor 11 20
6. Galatasaray 11 20
7. Fenerbahçe 11 19
8. Karagümrük 11 18
9. Altay 11 16
10. Başakşehir 11 15
11. Kayserispor 11 14
12. Adana Demirspor 11 13
13. Sivasspor 11 12
14. Antalyaspor 11 12
15. Gaziantep FK 11 12
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 11 12
17. Kasımpaşa 11 9
18. Göztepe 11 9
19. Giresunspor 11 9
20. Rizespor 11 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 11 27
2. Ankaragücü 11 24
3. Eyüpspor 11 23
4. Erzurumspor 11 22
5. Bandırmaspor 11 21
6. Kocaelispor 10 17
7. Bursaspor 10 14
8. Tuzlaspor 10 14
9. Gençlerbirliği 10 14
10. İstanbulspor 10 13
11. Boluspor 10 12
12. Samsunspor 10 12
13. Adanaspor 11 12
14. Denizlispor 10 11
15. Menemenspor 10 11
16. Manisa FK 11 10
17. Altınordu 11 10
18. Ankara Keçiörengücü 10 7
19. Balıkesirspor 10 6
Takımlar O P
1. Chelsea 10 25
2. Liverpool 10 22
3. Man City 10 20
4. West Ham 10 20
5. M. United 10 17
6. Arsenal 10 17
7. Wolverhampton 10 16
8. Brighton 10 16
9. Tottenham 10 15
10. Everton 10 14
11. Leicester City 10 14
12. Brentford 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Southampton 10 11
15. Aston Villa 10 10
16. Watford 10 10
17. Leeds United 10 10
18. Burnley 10 7
19. Newcastle 10 4
20. Norwich City 10 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 12 25
2. Real Madrid 11 24
3. Sevilla 11 24
4. Atletico Madrid 11 22
5. Real Betis 12 21
6. Rayo Vallecano 12 20
7. Osasuna 12 19
8. Athletic Bilbao 11 18
9. Barcelona 11 16
10. Valencia 12 16
11. Espanyol 12 14
12. Mallorca 12 14
13. Villarreal 11 12
14. Granada 11 11
15. Celta de Vigo 12 11
16. Elche 12 10
17. Deportivo Alaves 11 10
18. Cádiz 12 9
19. Levante 12 6
20. Getafe 12 6