Pandeminin öğrettiklerini resimleyecekler

Eskişehir Özel Ümit Hastaneleri Geleneksel 2020-2021 Ödüllü Resim Yarışması başlıyor.

Coronavirüs Salgını nedeniyle bu yılın yarışma konusu ise; “Pandemiden Neler Öğrendik” başlığı ile belirlendi. Hastane yönetimi tarafından yapılan bilgilendirmede, “Coronavirüs ile hayatımıza giren pandemi dönemi rutin hayatımızda değişikliklere yol açtı. Bu dönemde okullarımızdan, oyun alanlarımızdan, sevdiğimiz aktivitelerden vb. bir süre fiziki olarak uzak durmak zorunda kaldık. Aynı zamanda yeni alışkanlıklar hayatımıza girdi ve bunlara uyum sağlamaya çalıştık. Pandemi her ne kadar negatif bir durum olsa da bizlere hayata dair başta sağlığımızın kıymetini bilmemiz olmak üzere, özgürlüğümüzün, aile ve sevdiklerimizle vakit geçirmenin, hijyenin sağlığımızdaki yerinin, okul hayatımızın, doğa ve hayvan sevgisinin önemini hatırlattı. Bu sebeplerden dolayı Özel Ümit Hastaneleri olarak pandeminin siz değerli öğrencilerimize neler öğrettiğini merak ediyor geleneksel resim yarışması konumuzu “Pandemiden Neler Öğrendik” başlık altında belirlemiş bulunuyoruz. Tüm değerli öğrencilerimize başarılar diliyor, resimlerinizi sabırsızlıkla bekliyoruz" denildi.

Yarışma konuşları ile ilgili de, "Eskişehir, ili ve ilçelerindeki özel ve resmi okullardaki 5, 6, 7 ve 8’inci sınıf öğrencilerinin katılımı ile yapılacaktır. Öğrenciler yarışmaya yalnız bir eser ile katılabilirler. Her öğrenci yarışmaya daha önceden herhangi bir yarışmaya katılmamış bir eseriyle katılabilir. Resimler 35x50 cm ölçülerinde resim kâğıdına yağlı pastel boya ile yapılacaktır. Yarışmaya gönderilecek resimlerin arka sayfasına www.umithastanesi.com.tr adresinde bulunan yarışma etiketine öğrencinin adı, soyadı, yaşı, okulu, velisinin adı - soyadı ve telefon numarası bilgilerinin eksiksiz olarak doldurulması ve resmin arkasına yapıştırılması gerekmektedir.

Öğrenciler resimlerini en geç 13 Kasım 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar Özel Ümit Hastanelerine elden veya posta ile ulaştırmaları gerekmektedir. Kazanan yarışmacılar 19 Kasım 2020 Perşembe tarihinde www.umithastanesi.com.tr, www.facebook.com/umithastanesi ve https://www.instagram.com/eskisehirozelumithastaneleri/ adreslerinde açıklanacaktır. Dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan resimlerin sergisi bu yıl pandemiden dolayı misafir kabul etmeyecektir. Ödül töreni belirlenen günde sadece dereceye giren ve mansiyon kazanan öğrenciler ile birlikte, sosyal mesafeye uygun şekilde yapılacaktır. Sergilenmeye hak kazanan resimler hastanemiz iç mekanında sergilenecektir." diye belirtildi.

Yarışma sonucu; birinciye; elektrikli scooter, ikinciye; elektrikli kaykay hoverboard ve üçüncüye; profesyonel paten gibi çeşitli ödüller vereleceği belirtildi.