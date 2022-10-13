Pandeminin gölgesinde 2021 yılında dünyada 1,5 milyondan fazla ameliyat robotla yapıldı

Teknolojik gelişmelerin tıp dünyasına en önemli kazanımlarından olan robotik cerrahi ameliyatlarında artış yaşanıyor. Daha az yara izi, daha hızlı iyileşme ve daha az enfeksiyon parolasıyla özelikle ameliyat fobisi olan kişilere büyük kolaylık sağlayan yöntemle pandemiye rağmen 2021 yılında 1,5 milyondan fazla ameliyat yapıldı. Sadece 2 yılda 100’den fazla ameliyatı da Vinci Robotik Cerrahi ile gerçekleştiren Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Özgür Çakmak, hastaların da artık bilinçlendiğini belirterek, “Ameliyatlarını robotik cerrahi yöntemiyle olmak istediklerini söyleyen hastaların sayısı hiç de az değil. Bunda en büyük etken elbette açık cerrahiye göre çok daha hızlı iyileşme ve daha hızlı normal hayata dönüş” diye konuştu.

Robotlar, yaşamın her alanında olduğu gibi hastane ameliyathanelerinde de yerini aldı. Robot yardımlı laparoskopi ameliyatı olarak tanımlanan bu sistem, cerrahların günlük kullanımına girdi. “Cerrah robot” denilince ilk etapta operasyonu robotun gerçekleştirdiği gibi bir izlenim uyansa da, öyle bir durum söz konusu değil. Cerrah robot, sadece cerrahın kontrolünde ve onun direktifleriyle hareket ediyor.

16 kat büyük, 3 boyutlu görüntü

Robotik cerrahi ameliyatlarının kısa sürede yaygınlaşmasının pek çok sebebi var. Öncelikle ameliyat, hastaya açılan 8 milimetrelik 3 delikten yapılıyor. Operasyonu gerçekleştiren hekim, ameliyat masasının yanındaki konsoldan organları 3 boyutlu ve 16 kat büyütülmüş olarak görüyor. Görüntünün 3 boyutlu olması cerraha derinlik hissi kazandırıyor. Cerrahın yaptığı küçük el hareketlerini konsolda bulunan fiberoptik kablolar, robotik kollara aktarıyor. Böylece 540 derece dönebilen cerrahi makas, doku ve iğne tutucu gibi enstrümanların istenilen hareketleri yapması sağlanıyor. Bu enstrümanlar sayesinde cerrah, kendi eliyle kolay çalışamayacağı dar alanlarda rahatlıkla çalışabiliyor.

Avantajları saymakla bitmiyor

Robot yardımlı cerrahilerde cilt kesileri daha kısa ve ameliyat alanları daha küçük olduğu için hekim daha hassas çalışabiliyor. Sonuçta, ameliyat sahasının küçülmesi ve daha kontrollü hale getirilmesiyle olabilecek kan kaybı daha da azalıyor, buna bağlı kan verme oranları düşüyor, cerrahinin kapalı uygulanması nedeniyle enfeksiyon riski minimalize ediliyor. Kısa cilt kesileri sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme, daha az yara izi, daha iyi kozmetik sonuçlar, daha kısa sürede günlük yaşama dönme, daha az komplikasyon sağlanabiliyor.

2 yılda 100 ameliyat

Genel cerrahi ve Üroloji başta olmak üzere, Jinekoloji, Kulak Burun Boğaz, Kalp ve Damar Cerrahisi, Göğüs Cerrahisi ve Çocuk Cerrahisinde başarıyla uygulanan yöntemle tüm dünyada yaklaşık 20 yıl içerisinde 10 milyondan fazla ameliyat yapılırken, pandeminin gölgesinde geçen 2021 yılında 1,5 milyon ameliyat robotik cerrahi ile gerçekleştirildi. Medicana International İzmir Hastanesi’nde sadece 2 yılda 100’den fazla robotik cerrahi ameliyatı gerçekleştiren Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Özgür Çakmak, sadece üroloji değil pek çok branşta robotik cerrahi ameliyatlarının arttığını ifade etti. Doç. Dr. Çakmak, “Hastalarımız sadece İzmir’den değil Ege Bölgesi’nden de geliyor. Halkın robotik cerrahi konusundaki bilincinin artması sayıların yukarı tırmanmasındaki en büyük sebeplerden biri. Amerika’da prostat kanseri ameliyatları yüzde 85 oranında robotla gerçekleştiriliyor. Avrupa’da da buna yakın bir oran var. Kalp cerrahisinde de artık robotik bypass yapabiliyoruz. Bu nedenle hastaların bu konuda bilinçlenmesi çok önemli” diye konuştu.