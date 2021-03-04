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Pandemide kırmızı alarm veren Trabzon’da Korona virüs denetimlerine Jandarma Genel Komutanı da katıldı

Son haftalardaki vaka artışları ile dikkat çeken pandemi haritasında ’Kırmızı’ iller kategorisinde üst sıralarda yer alan Trabzon’da bugün yapılan Korona virüs denetimine Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de katıldı.

Sağlık 04.03.2021, 13:25
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Pandemide kırmızı alarm veren Trabzon’da Korona virüs denetimlerine Jandarma Genel Komutanı da katıldı

Son haftalardaki vaka artışları ile dikkat çeken pandemi haritasında ’Kırmızı’ iller kategorisinde üst sıralarda yer alan Trabzon’da bugün yapılan Korona virüs denetimine Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de katıldı.

81 ilde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatları ile başlatılan dinamik denetim Trabzon’da bugün 3 bin personelle gerçekleştirildi. 3 haftadır en riskli iller arasında bulunan kentteki denetimlere Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de katıldı. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ile kent merkezindeki denetimlere katılan Çetin, vatandaşları maske, mesafe ve hijyen konularında uyardı.

Kırmızı listedeki illerin mavi listeye girmesi için hep beraber çalışacaklarını belirten Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, “Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi ülkemizde illerimiz tehdit ve risk durumuna göre sınıflandırıldı. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu virüsle mücadele prensiplerini hayata geçirmek için İçişleri Bakanımızın talimatları ile bizde alandayız. Bakanımız ifade ettiler asgari 260 bin kişilik bir polis ve jandarma ekibi alanda. 260 bin değil 1 milyon da olsa buradaki tedbirlerin uygulanması vatandaşlarımızın sağlığı için ülkemizin bu Covid sorununu aşması için en büyük denetim vatandaşlarımız oto kontrol ve denetimi ile yapması gerekiyor. Herkes öncelikle kendi tedbirlerini alacak. Farkındalığı arttırmak için buradayız. Vatandaşımız zaten bu bilinçte. Ama az da olsa onları bilgilendirerek, yönlendirerek kuralların ülke genelinde uygulanarak kırmızıdan maviye geçişi sağlamak bütün illerimizin riskini azaltmak için hep beraber çalışacağız” dedi.

Vali Ustaoğlu: “İnşallah ilimizi hedeflediğimiz mavi kategoriye bir an önce ulaştıracağız”

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ise Trabzon’u mavi kategoriye bir an önce ulaştıracaklarını dile getirerek, “Bugün İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun ülke genelinde başlatmış olduğu dinamik denetim sürecini bizde ilimizde başlatıyoruz. Türkiye genelinde Bakanımızın açıklamış olduğu 260 bin personelle her alanda her yerde yapılan denetim ilimizde yaklaşık 3 bin personelle bugün tüm ilçelerimizde başta kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız, emniyetimiz, jandarmamız, sahil güvenlik komutanlığımız ve en önemlisi de sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte her yerde yoğun bir dinamik denetim süreci içerisindeyiz. İnşallah ilimizi hedeflediğimiz mavi kategoriye bir an önce ulaştıracağız. Burada vatandaşlarımıza da seslenmek istiyoruz. Bizler sahada etkin bir denetimle her gün sahada olacağız. Biz sahadaki bu denetimlerde vatandaşımızı da yanımızda görmek istiyoruz. Bu çağrılarımıza vatandaşlarımızın da artık bu uyarılarımızı ciddi şekilde dikkat ederek Sayın Cumhurbaşkanımızın sürekli ifade ettiği maske, mesafe ve hijyen kurallarına biz uyduğumuz sürece inşallah bu virüs belasından kurtuluruz. İlimiz şuan kırmızı kategoride, çok yüksek riskli iller grubundayız. Bu bizim için zor durum. İnşallah el birliği ile biz bu zor durumdan kurtulup önümüzdeki süreç içerisinde daha iyi yerlere kavuşturmak” ifadelerini kullandı.

Cenazeye katılan 100 kişiden 40’ının Covid-19 testi pozitif çıktı

Vaka sayılarının nüfusa oranla en fazla olduğu iller sıralamasında ilk 5 il içerisinde bulunan Trabzon’da geçtiğimiz günlerde 100 kişinin katıldığı bir cenaze töreni ve taziyeden 1 hafta sonra 40 kişide Korona virüs tespit edildi. Trabzon’da virüsün cenaze namazları ve taziyelerden bulaştığı uyarılarına rağmen kurallara uymayarak cenaze namazlarına katılan vatandaşlara uyarılarda bulunan Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü, sosyal medyada yaptığı paylaşımda "İlimizde yaşanan bir vefat neticesinde yaklaşık 100 kişinin katıldığı cenaze töreni ve taziyeden 1 hafta sonra 40 kişide Covid-19 hastalığı tespit edilmiştir. Benzer olaylarla karşılaşmamak ve salgınla mücadelede başarılı olmak için #Trabzon’daTaziyelerTelefonla uygulamasına destek verelim" ifadelerine yer verdi.
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