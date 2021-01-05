banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Araç muayene ücretleri belirlendi
Araç muayene ücretleri belirlendi
Ocak ayında erik ağacı çiçek açtı
Ocak ayında erik ağacı çiçek açtı
Yakınları bile ondan korkup kaçıyor
Yakınları bile ondan korkup kaçıyor
Sinan Engin özür diledi
Sinan Engin özür diledi

"Pandemide kamburluk riski herkesi etkiliyor"

Pandemide duruş bozukluğunun arttığını belirten Uzm. Dr. Narmin Ahmadli, "Telefon, tablet, bilgisayar ve televizyon karşısında uzun süren hareketsiz yaşam erken yaşta boyun düzleşmesi, sırtta kamburluk, omurga ağrısı, bel fıtığı ve kireçlenmelere de sebebiyet verdi. Yanlış postür boyun, sırt, omuz, bel ve bacak ağrılarına neden olmaktadır. İnsanların yüzde 80'inden fazlasının hayatlarının bir döneminde bel ağrısı yaşamaktadır” dedi.

Sağlık 05.01.2021, 10:26 05.01.2021, 10:31
12
"Pandemide kamburluk riski herkesi etkiliyor"


Medipol Üniversitesi Vatan Klinikleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümünden Uzm. Dr. Narmin Ahmadli, koronavirüs pandemisi döneminde artan postür bozukluğuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Dr. Ahmadli, pandemide evde kalma süresinin uzamasıyla giderek yaygınlaşan hareketsiz yaşamın omurga sağlığını tehdit etmeye başladığını belirterek “Telefon, tablet, bilgisayar ve televizyon karşısında uzun süren hareketsiz yaşam erken yaşta boyun düzleşmesi, sırtta kamburluk, omurga ağrısı, bel fıtığı ve kireçlenmelere de sebebiyet verdi. Postür vücut kısımlarının birbiriyle ilişkili pozisyonu, dizilimi veya duruş şeklidir. Statik ve dinamik olarak ayırabiliriz. Oturma, ayakta durma, yatma sırasında vücudun duruş şeklini statik, hareket sırasındaki şeklini ise dinamik postür olarak tanımlayabiliriz” dedi.

"Uyku bozukluğu kötü postür nedeni"
Dr. Ahmadli, kötü postürün nedenlerini şöyle açıkladı: "Omurgada görülen başlıca duruş bozuklukları servikal lordozda düzleşme, baş önde postür yani başın öne doğru eğik olması, artmış kifoz dediğimiz kamburluk, artmış lordoz yani çukur bel, düzleşmiş bel ve arkaya eğik beldir. Çevresel faktörler, yapısal bozukluklar, eğitim eksikliği, alışkanlıklar, kötü oturma ve çalışma koşulları, uyku bozuklukları, ruhsal durum bozuklukları kötü postüre neden oluyor. Çok uzun süre masa başında oturmak veya bilgisayar karşısında durmak, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen cep telefonlarıyla uğraşmak, araba sürmek, televizyon seyretmek postür problemine davetiye çıkartıyor. En çok yapılan hatalar başın çok önde olması, sırtın çok kambur olması, omuzların öne doğru yuvarlanması, karnın çok önde olmasıdır. Günün büyük kısmını oturarak ve dizleri bükük şekilde geçiren insanların çoğunda duruş bozukluğuna yol açacak problemler meydana gelir".

"Postür için cep telefonunu doğru kullanın"
Postür bozukluğunun insan vücudunda yıllar içerisinde yavaş yavaş geliştiğine dikkat çeken Dr. Ahmadli, "Cep telefonu veya tablete bakarken uzun süre başımızı 30 derecelik bir açıyla öne eğmemiz kendi kafa ağırlığımızın 3-4 katı miktarda omurgamıza aşırı yük bindirir. Yük arttığında omurgalar arasındaki diskler fazla ağırlıkla karşılaşır ve diskte dejenerasyon başlar. Bunlar sertleşmeye, su kaybına, yırtılma ve fıtıklara kadar giden bir bozulma sürecine neden olur. Yanlış postür boyun, sırt, omuz, bel ve bacak ağrılarına neden olmaktadır. İnsanların yüzde 80'inden fazlası hayatlarının bir döneminde bel ağrısı yaşamaktadır" ifadelerini kullandı.

"Doğru duruş ağrıya neden olmaz"
Dr. Ahmadli, doğru ve iyi postürün minimum enerjinin kullanıldığı, bağlar, kemikler ve eklemlerde en az yüklenmenin olduğu pozisyon olduğuna değinerek, "Doğru postürde omurganın normal eğrilikleri korunmuştur ve ağrıya neden olmaz. Yorucu değildir ve görünüş olarak da estetiktir. Öncelikle kişi kas iskelet sistemi ile ilgilenen hekim tarafından muayene edilmelidir. Hasta yürürken değerlendirilmeye başlanır, üstünü çıkardıktan sonra önden, yandan ve arkadan iyi bir muayene ile postural bozukluk saptanır. Omurgaya yandan baktığımızda arkaya doğru olan aşırı eğriliklere kifoz, önden ve arkadan baktığımızda yana doğru olan eğriliklere skolyoz adını veriyoruz. Buradaki amacımız bizi ayakta tutan ve omurgamızı destekleyen kas-iskelet sisteminin değerlendirilmesidir. En sık karşılaştığımız problemler sırt ve karın kaslarındaki kuvvetsizlik, boyun ve bel çevresindeki kaslarda gerginlik ve kısalıktır. Bunlar tespit edilip kişinin en belirgin problemi ortaya konulduktan sonra kişiye özel tedavi programı düzenlenerek bu bozukluklar tedavi edilebilir. Tedavi edici egzersizler zayıf olan kasların kuvvetlendirilmesi, kısalmış kasların açılması, kısıtlı eklemlerin eklem hareket açıklığının sağlanması, yürüyüş, yüzme bisiklet gibi aerobik egzersizlerin eklenmesi ile kişiye özel egzersiz programı düzenlenmelidir. Bunun yanı sıra kişinin günlük yaşam alışkanlıklarını gözden geçirmesi, varsa yanlış alışkanlıkları ile ilgili bilgilendirilmesi de tedaviye programına dahil edilmelidir" dedi.

İdeal duruşlar için püf noktalar
Dr. Ahmadli, doğru postürleri açıklayarak sözlerini şöyle tamamladı: "İdeal ayakta duruşta baş dik, karşıya bakar. Omuzlar geride ve gevşek, kulak hizasında, karın düz, göğüs önde ve dizler düzdür. Omuzlar ve kalçalar da aynı seviyededir. Yatma en az enerji harcanan pozisyondur. İdeal yatış pozisyonunda ise omurganın normal aksı korunmalıdır. Yatak vücut segmentlerini destekleyecek sertlikte olmalı, vücut ağırlığı ile yaylanmamalıdır. Yana yatışta dizler arasında, sırt üstü yatışta dizler altına yastık önerilir. Yastık boyundaki çukurluğu desteklemelidir. Yüksek yastık önerilmez. Yüksek yastık boyunu yan yatışta lateral fleksiyona, sırt üstü yatışta fleksiyona zorlar. İdeal oturma postüründe de yük her iki kalçaya eşit dağıtılmalı. Dizler 90 derece açıda ve omuzlar gevşek olmalı. Bacakların ağırlığı ayaklar ile desteklenmelidir. Son olarak ideal çalışma postüründe ise sandalyenin arkası yüksek olmalı, bel çukuru desteklenmeli, masa yüksekliği ve eğimi ayarlanabilmeli. Monitör göz hizasında olmalı, kolların desteklenmesi omuz ve boyuna binen yükü azaltır".

Yorumlar (0)
banner429
14°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 15 31
2. Alanyaspor 16 30
3. Galatasaray 15 30
4. Fenerbahçe 15 29
5. Gaziantep FK 15 28
6. Hatayspor 15 27
7. Trabzonspor 16 23
8. Karagümrük 15 21
9. Malatyaspor 15 20
10. Rizespor 15 20
11. Göztepe 15 19
12. Konyaspor 15 19
13. Kasımpaşa 16 19
14. Sivasspor 15 18
15. Antalyaspor 16 18
16. Başakşehir 15 16
17. Gençlerbirliği 15 16
18. Ankaragücü 15 15
19. Denizlispor 15 13
20. Erzurumspor 16 13
21. Kayserispor 15 10
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. Samsunspor 17 33
3. Altay 17 32
4. Adana Demirspor 17 31
5. İstanbulspor 16 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Ümraniye 17 20
12. Boluspor 17 19
13. Balıkesirspor 16 16
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Adanaspor 15 15
16. Akhisar Bld.Spor 16 13
17. Ankaraspor 16 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. Liverpool 16 33
2. M. United 16 33
3. Leicester City 17 32
4. Tottenham 16 29
5. Man City 15 29
6. Everton 16 29
7. Aston Villa 15 26
8. Chelsea 17 26
9. Southampton 16 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Wolverhampton 17 22
14. Crystal Palace 17 22
15. Newcastle 16 19
16. Burnley 15 16
17. Brighton 17 14
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 17 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 15 38
2. Real Madrid 17 36
3. Real Sociedad 18 30
4. Villarreal 17 29
5. Barcelona 16 28
6. Sevilla 15 27
7. Granada 16 24
8. Celta de Vigo 17 23
9. Athletic Bilbao 17 21
10. Real Betis 17 20
11. Eibar 17 19
12. Cádiz 16 19
13. Levante 16 18
14. Deportivo Alaves 17 18
15. Real Valladolid 17 18
16. Getafe 16 17
17. Elche 15 16
18. Valencia 16 15
19. Osasuna 16 14
20. Huesca 17 12