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Pandemide eşler birbirinden sıkıldı, estetik operasyonlara ilgi arttı

Koronavirüs sürecinde evlerde geçen süre arttı. Bu durumun sonucunda bazı çiftler birbirinden sıkıldı, boşanmalar da arttı. Öte yandan birbirinden sıkılan, ilişkilerine heyecan katmak isteyen çiftlerin ise estetiğe ilgisi arttı. Hatta karı-koca gelip estetik operasyon yaptıranlar bile var.

Sağlık 13.03.2021, 21:50
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Pandemide eşler birbirinden sıkıldı, estetik operasyonlara ilgi arttı

Çiftlerin estetiğe artan ilgisi hakkında bilgi veren Daisy Poliklinik’in sahibi Medikal Estetik Uzmanı Songül Durur Zevzir, “Pandemi sürecinde evde geçirilen süre arttı. Devamlı birbirini gören eşler birbirinden sıkıldı. Yenilik arayışı ortaya çıktı. Bu noktada da estetiğe ilgi yüseldi. ‘Eşime daha güzel gözükmek istiyorum, İlk tanıştığımızdaki kiloma inmek istiyorum’ gibi isteklerle başvuranlar var. Hatta karı-koca gelip beraber estetik operasyon yaptıranlar bile oluyor” dedi.

5-10 yaş gençleşiyorlar

En çok ilgi gören operasyonlar hakkında bilgi veren Zevzir,  “Sevgili oldukları, evlendikleri zamana dönüp eşini şaşırtmak isteyen müşterilerimiz var. Ya da eşine estetik operasyon hediye etmek isteyenler oluyor. Biz de bu taleplerini yerine getiriyoruz. Ameliyatsız bir şekilde 5-10 yaş gençleşip adeta geçmişe dönüyorlar” dedi.

Ameliyatsız güzellik

Ameliyatlı güzellik uygulamaların artık tercih edilmediğini aktaran Zevzir, “Uygulamalarımızla cilt altına iğne kullanmadan, yabancı madde enjekte edilmeden güzelleşebiliniyor. Uygulamalar, dokuyu uyaran elastin bağ dokusunu onarıp birbirine bağlayarak askılama yapıyor. En güçlü lifting uygulaması olan operasyonla doğal yoldan 5 ile 10 yaş gençleşebiliniyor. Jennifer Lopez, Kim Kardashian, George Clooney gibi dünyaca ünlü birçok isim tarafından tercih edilen uygulamanın Türkiye'deki müdavimi ise Demet Akalın” diye konuştu.

Erkekler de yapıyor

Ultrason ve radyofrekans enerjisiyle sinerji yaratarak dokuları uyararak kolajenleri arttırıp işlevi azalmış, solgun hücreleri canlandıran uygulamayla sarkmaların ve kırışıklıkların önüne geçildiğini aktaran Songül Durur Zevzir “Ödüllü uygulamayı tercih eden her yaştan ve cinsiyetten danışanlarımız  var. Erkekler arasında da sıkça tercih ediliyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de ilk

Yaratabileceği sonuçlar nedeniyle botox yaptırmaya korkanlar için ise Red Touch Kolajen Lazeri Tedavi’nin öne çıktığını aktaran Zevzir, “Uygulama, ciltte oluşan kırışıklıklar azaltır, ton farklığı düzenler, cansız solgun görünümü giderir ve genç görünüme kavuşmasını sağlar” dedi. 

Zevzir, tedavi hakkında şu bilgileri verdi: “Red Touch Kolajen Lazeri, konforlu bir tedavi. Uygulama sonrasında hastanın sosyal yaşamında kısıtlama olmaz. Her seans ayda 1 uygulanmaktadır. İlk uygulamadan sonra gözle görünür değişimler hissedilir. Cildin ihtiyacına göre 3 ile 5 seans arası uygulanabilen tedavinin işlem süresi de 20 -40 dakika. Türkiye’de ilk defa Özel Daisy Poliklinik’te biz uyguluyoruz. 

Kadınların korkulu rüyası selülite etkili çözüm sunan dünyanın ilk ve tek FDA onaylı dual teknolojisi BTL Emtone hakkında da bilgi veren Zevzir, “ Düzenli uygulandığında başarılı sonuçlar alınan monopolar radyofrekans ve şok dalga teknolojilerinin ikisini aynı anda kullanabilen ve eş zamanlı olarak dokuya iletebilen yepyeni bir teknolojiye sahip Emtone’nun muadili olmayan bir tedavi yöntem. Yağ Çeperlerini Küçültme, Kollajen Yenileme, Cilt Elastikiyetini Onarma, Kan Dolaşımını Artırma ve Metabolizmayı Hızlandırma olmak üzere 5 farklı alanda aynı anda çözüm üretmekte” diye konuştu.

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