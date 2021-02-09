Pandemide egzama olanların sayısı arttı

Covid-19 pandemisi ile mücadelenin en önemli kurallarından biri de el hijyenine dikkat etmek. Bu kapsamda günde yaklaşık 15-20 kez ellerimizi yıkıyor, dezenfektan, kolonya ve pH değeri yüksek sabunlar kullanıyoruz. Pandemi sürecinde egzama şikayetlerinin arttığına dikkat çeken Dermatoloji Uzmanı Dr. Armin Müştak, el sağlığını korumak için önerilerde bulundu.

Korona virüsten korunmanın en önemli kurallarından biri, el temizliği. Bu nedenle hepimiz ellerimizi günde yaklaşık 15-20 kez yıkıyor, alkol içeriği yüksek olan dezenfektan, kolonya ve pH değeri yüksek sabunlar kullanıyoruz. Ancak bu ürünler, cildin doğal koruyucu bariyerine zarar verebiliyor. Bu dönemde ellerimize iyi bakmazsak ilerleyen günlerde kuruma, çatlama ve kızarmanın ötesinde egzama gibi daha ciddi cilt sorunlarıyla karşılaşabileceğimiz konusunda uyarıda bulunan Dermatoloji Uzmanı Dr. Armin Müştak, "Pandemiyle birlikte egzama şikayetleri de arttı. Bu nedenle daha ciddi cilt sorunlarıyla karşılaşmamak için, el sağlığımızı korumalıyız" dedi.

Temas egzamasına dikkat

Kış aylarında özellikle temas egzamasının arttığına dikkat çeken Dr. Müştak, şunları söyledi:

"Soğuk havalarla birlikte derimizde kurama, kızarıklık ve pullanma gibi sorunlar ortaya çıkıyor. Daha sonra su toplaması ve kaşıntı ile birlikte temas egzaması kendini gösteriyor. Salgın sürecinde ise ellerin sık yıkanması, dezenfektan, kolonya ve pH değeri yüksek sabun kullanımı, bu cilt hastalığının birçok kişide görülmesine neden oluyor. Şu anda Covid-19 enfeksiyonundan korunma amaçlı kullanılan ve uygun olmayan maskeler de yüzümüzde bu belirtilerin ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Maskelerdeki yapıştırıcılar, lastik ve metal parçalarına karşı yüz derisinde alerjik kontakt egzama oluşabiliyor. Bu durumdan kurtulmak içinse ilaç tedavisine ihtiyaç duyuluyor."

"Temizlik yaparken eldiven kullanın“

Evlerimizde çok fazla vakit geçirdiğimiz bu süreçte temizlik için kullanılan çamaşır suyu, sirke ve deterjan gibi ürünlerin direkt ellerle temas etmemesi gerektiğini belirten Dr. Müştak, "Bu ürünlerle temizlik yaparken mutlaka eldiven kullanılması gerekiyor. Bu tarz temizlik ürünlerinin eldivensiz kullanımı egzama gelişme ihtimalini arttırıyor. Egzama gelişiminde ilk belirti, kuruluktur. Bu nedenle ellerimizi su bazlı kremlerle nemlendirmeye özen göstermeliyiz. Elinizdeki egzamalar, nemlendiricilere rağmen geçmiyor, çatlaklar derinleşmiş ve artık acı, ağrı, kızarıklık şişme oluyorsa bu aşamada bir dermatoloğa başvurmanız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Elleri ılık suyla yıkayın, çok iyi durulayın"

Ellerin mümkün olduğunca bol su ve pH değeri cilde uygun temizleyiciler kullanarak, 20 saniye süreyle iyi yıkanması gerektiğine dikkat çeken Dr. Müştak, şunları söyledi:

"Eller, ılık suyla yıkanmalı ve ev ortamında dezenfektanlar kullanılmamalıdır. Ellerinizin iyice durulandığından da emin olmalısınız. Dezenfektanlar, alkol oranı yüksek ürünler olduğu için cildin koruyucu bariyer tabakasına zarar verir. Bu durum deride daha çok kuruma ve çatlama oluşmasına neden olur. Bu nedenle dezenfektanları, su ve sabuna erişimin mümkün olmadığı durumlarda kullanmalıyız. Su bazlı kremlerle de mutlaka elimizi nemlendirmeyi ihmal etmemeliyiz."