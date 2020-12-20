banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Elektrikli korona maskesi
Elektrikli korona maskesi
Beşiktaş'ın borcu 3 milyarı aştı
Beşiktaş'ın borcu 3 milyarı aştı
Hamsinin kilosu 8 liraya indi
Hamsinin kilosu 8 liraya indi
ABD askeri Doğu Anadolu'da bağımsız bir Ermeni Devleti kurulması için çalıştı...
ABD askeri Doğu Anadolu'da bağımsız bir Ermeni Devleti kurulması için çalıştı...

Pandemide de beslenmede önemli olan şey porsiyon kontrolü

Karabük’te bir spor salonunda çalışan diyetisyen Nurdan Ezgi Çelik, pandemi sürecinde de yiyeceklerin iyi ve kötü olarak kodlanmaması gerektiğini, önemli olanın porsiyon kontrolü olduğunu söyledi.

Sağlık 20.12.2020, 15:02 20.12.2020, 15:27
3
Pandemide de beslenmede önemli olan şey porsiyon kontrolü

Karabük’te bir spor salonunda çalışan diyetisyen Nurdan Ezgi Çelik, pandemi sürecinde de yiyeceklerin iyi ve kötü olarak kodlanmaması gerektiğini, önemli olanın porsiyon kontrolü olduğunu söyledi.

Haliç Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 2014 yılı mezunu olan Nurdan Ezgi Çelik, evde geçirilen günlerde tüketilecek ürünlerin ne olduğundan çok ne kadar tüketildiğinin önemli olduğunu dile getirdi. 100. Yıl Mahallesi’nde bir spor salonunda çalışan Çelik, pandemi sürecinde insanların evlerinde kendilerinin ekmek ve hamur işi yaptıklarını ve çocukların okulda ve dışarda daha çok abur cubur tüketirken evde olan hamur işi ürünlerini tükettiklerini belirterek, “Kişilerin bunları kısıtlamasındansa porsiyon kontrolünü yapmalarını öneriyorum. Yine evde kek pişebilir ama kekten çocuk bir dilim yedikten sonra ertesi güne kalan dilim hakları bırakılabilir. Sınırsız tüketimin bu şekilde biraz önüne geçilebilir. Özellikle o öğünü yaparken kişi farkındalıkla yemeli. Çocuklar ya da yetişkinler yemeklerini yerken televizyon, tablet, telefon ile meşgul olmamalı. O öğüne odaklanmalı” dedi.

“Her öğünde mutlaka protein yer almalı”

Öğünlerde tabak modelinin kullanılmasını tavsiye eden Çelik, “Tabağımızın yüzde 50’si sebze grubundan, yüzde 25’i protein içeren süt, yoğurt, et, tavuk, balık gibi gruptan, yüzde 25’i de tahıl grubu dediğimiz çorba olabilir, ekmek olabilir, pilav, makarna olabilir. Böyle bir öğün tabağı planlanabilir. Her öğünde mutlaka protein yer almalı. Protein bizim açlık hormonu olan ghrelin hormonunu azaltır. Haliyle daha uzun süre tok kalmamızı sağlayacaktır. Bir öğün içerisinde bir dilim kek koyuluyorsa bir bardak ayran koyabiliriz, süt koyabiliriz. Bu şekilde öğün içine bir şekilde protein koymuş oluruz” ifadelerini kullandı.

Çelik, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamaları olsa da spor yapılabileceğini ifade ederek, “Şu anda spor salonuna gitmeye çekinen biri için kısıtlamanın olduğu saatler dışında yürüyüş yapılabilir. Hava şartları elverişliyse bisiklete binilebilir. Evden çıkamayan ya da küçük çocuğu olan varsa internetten videolar ya da uygulamalardan yararlanılabilir” şeklinde konuştu.

“Önemli olan porsiyon kontrolü”

Yiyeceklerin iyi ya da kötü olarak kodlanmaması gerektiğini vurgulayan Çelik, “İyi ve kötü olarak kodladığımızda psikolojik olarak suçluluk, kendimizi kötü hissetme, yeri geldiğinde utanma duyguları hissedilebiliyor. Bunun önüne geçebilmek için de yiyecekleri iyi ve kötü olarak kodlamayacağız. Tek yasaklayabileceğimiz daha doğrusu uzak durmamız gereken şeyler paketli yiyecekler. Paketli yiyeceklerden uzak durduğumuz sürece evde yaptığımız poğaçayı da, pastayı da, keki de yiyebiliriz. Porsiyon kontrolü bizim için temelde yer almalı” diye konuştu.

Evde kalınan günlerde artık daha fazla film ve dizi izlerken bir şeyler yeme isteği ile ilgili olarak ise Çelik şunları söyledi:

“Genelde yanımızda bulundurduğumuz evde yapılacak patlamış mısır, çerez olabilir. Bunlar da büyük bir kase değil de küçük bir kase alarak en azından kontrollü ilerlenebilir. Meyve tabağı hazırlıyorsak elma ve portakal dilimlerinin arasına biraz da havuç dilimi koyarak hem kalorisi düşük hem de sağlıklı bir tabak hazırlayıp bu şekilde bir alternatif oluşturulabilir.”

banner427
Yorumlar (0)
banner429
banner422
10°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 12 26
2. Galatasaray 12 23
3. Fenerbahçe 13 23
4. Gaziantep FK 12 21
5. Hatayspor 12 21
6. Karagümrük 13 20
7. Malatyaspor 12 19
8. Beşiktaş 11 19
9. Göztepe 13 18
10. Kasımpaşa 13 18
11. Trabzonspor 13 17
12. Konyaspor 11 15
13. Başakşehir 12 15
14. Rizespor 12 15
15. Antalyaspor 12 14
16. Gençlerbirliği 12 12
17. Sivasspor 11 11
18. Kayserispor 11 10
19. Ankaragücü 12 9
20. Erzurumspor 12 9
21. Denizlispor 11 6
Takımlar O P
1. Ankara Keçiörengücü 15 27
2. Tuzlaspor 13 27
3. Altınordu 14 27
4. Altay 14 26
5. Giresunspor 14 26
6. Samsunspor 14 24
7. Adana Demirspor 13 22
8. İstanbulspor 12 21
9. Bursaspor 14 20
10. Bandırmaspor 15 18
11. Ümraniye 15 17
12. Menemen Belediyespor 14 15
13. Balıkesirspor 14 15
14. Boluspor 13 13
15. Akhisar Bld.Spor 14 13
16. Adanaspor 11 12
17. Ankaraspor 14 9
18. Eskişehirspor 15 3
Takımlar O P
1. Liverpool 14 31
2. Everton 14 26
3. Tottenham 13 25
4. Leicester City 13 24
5. Southampton 14 24
6. Man City 13 23
7. M. United 12 23
8. Chelsea 13 22
9. West Ham 13 21
10. Wolverhampton 13 20
11. Aston Villa 11 19
12. Newcastle 13 18
13. Crystal Palace 14 18
14. Leeds United 13 17
15. Arsenal 14 14
16. Brighton 13 11
17. Fulham 14 10
18. Burnley 12 10
19. West Bromwich 13 7
20. Sheffield United 13 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 12 29
2. Real Sociedad 15 26
3. Real Madrid 13 26
4. Villarreal 14 25
5. Barcelona 13 21
6. Sevilla 12 20
7. Granada 12 18
8. Cádiz 13 18
9. Athletic Bilbao 14 17
10. Celta de Vigo 13 16
11. Real Betis 13 16
12. Valencia 14 15
13. Eibar 13 15
14. Levante 13 14
15. Deportivo Alaves 13 14
16. Elche 12 14
17. Real Valladolid 14 14
18. Getafe 12 13
19. Huesca 14 11
20. Osasuna 13 11