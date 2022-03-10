’Pandemide başlatılan reçetesiz ilaç temini 30 Nisan’da sona eriyor’

Samsun Eczacı Odası Başkanı Onur Ferhat Karacan, pandemi nedeniyle başlatılan ilaç raporlarının otomatik olarak uzatılması işlemi ile raporlu ilaçların eczanelerden reçetesiz olarak temin edilmesi uygulamasının 30 Nisan itibarıyla sona ereceğini açıkladı.

Ecz. Onur Ferhat Karacan, ilaç raporlarının otomatik olarak uzatılması işlemi ile raporlu ilaçların eczanelerden reçetesiz olarak temin edilmesi uygulaması hakkında açıklamada bulundu. Reçetesiz ilaç alımının kademeli olarak sonlandırıldığını ifade eden Karacan, mağduriyet yaşanmaması için vatandaşlara uyarıda bulundu. Karacan, “Pandeminin başladığı 14 Mart 2020 tarihi itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) tarafından başlatılan ’ilaç raporlarının otomatik olarak uzatılması işlemi ile raporlu ilaçların eczanelerden reçetesiz olarak temin edilmesi’ uygulaması kademeli olarak sona ermektedir. Bazı ilaçların raporları ve reçetesiz olarak eczanelerden temin edilmesi 28 Şubat tarihinde sonlanmış olup, 30 Mart tarihi itibarıyla tüm ilaçların raporları ve reçetesiz olarak eczanelerden temin edilmesi uygulaması sona erecektir. Belirtilen tarihten sonra raporlu ilaçlar, raporları yenilenmiş olarak, pandemi öncesinde olduğu gibi hekimlerimizin reçete düzenlemesi sonrasında temin edilebilecektir. Raporlu ilaç kullanan hastalarımızın son günlere bırakmadan raporlarını yenilemeleri, ilaçlarını zamanında temin edebilmeleri açısından önemlidir” dedi.