Pandemide “Alarm”, geç teşhis de öldürür

Gastroenteroloji Uzmanı Doç.Dr.Erol Çakmak, pandemine alarm semptomlarına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Sivas Medicana Hastanesi Doktorlarından Gastroenteroloji Uzmanı Doç.Dr.Erol Çakmak, pandemi sürecinde Covid-19 hastalığı dışındaki sağlık problemlerinde sağlık kuruluşlarına başvuruda gösterilen çekingenliğin gastrointestinal kanserler gibi vakalarda geç teşhise neden olduğunu söyledi. Çakmak açıklamasında, “Yeni corana virüs pandemisi nedeniyle sosyal hayatımızda ciddi olumsuz etkileri oldu. Bunlar arasında bireylerin sağlık sistemine başvuruda çekincelere neden oldu. İnsanlar hastanelerin virüs kapma riskine zemin hazırladığı düşüncesi, acil durumlar dışında hastanelere başvuruda ertelemelere neden oldu. Pandemi döneminde başvuruda gecikmeler nedeniyle özellikle gastrointestinal kanserler ve diğer hastalıklar daha ileri evrelerde teşhis edilmekte ve buna bağlı ölümlerde artış görmekteyiz” dedi.

Kanserin neden olduğu ölümler 2.sırada

Çakmak, kansere bağlı ölümlerin istemik kalp rahatsızlıklarından sonra 2. Sırada olduğunu hatırlatıp, erken tanı ve tedavinin önemine değinerek, “Günümüzde Dünya’da ve Türkiye’de tüm nedenlere bağlı ölümleri nedenleri arasında iskemik kalp hastalıklarından sonra kanserler ikinci sırada gelmektedir. Gastrointestinal kanserler en sık görülen kanser grubu olup, toplam kanser insidansının yaklaşık dörtte birini ve kansere bağlı ölümlerin ise üçte birini oluşturmaktadır. Bu nedenle bizim toplumuzda gastrointestinal kanser önemli bir sağlık sorunudur. Kanserde, erken teşhis ve tedavisi çok önemlidir. Erken teşhis ve tedavi sayesinde hastaların yaşam süresi uzamakta ve yaşam kalitesi oldukça artmaktadır. Kanserin erken teşhis edilmesinde bireylerin bizim “alarm semptomlar” olarak adlandırdığımız belirtilere çok dikkat etmeleri gereklidir. Bu belirtiler arasında ağızdan veya makatdan kan gelmesi, kansızlık, istenmeyen kilo kaybı, inatçı bulantı veya kusma, ele gelen kitle veya yutma güçlüğüdür. Gastrointestinal kanserler diğer kanserlerde olduğu gibi erken teşhis ve tedavi oldukça önemlidir” dedi.

Sağlık kuruluşlarında üst seviye hijyen

Çakmak, pandemi dolayısı ile sağlık kuruluşlarında hijyenin üst seviyelere çıkartıldığını belirtip, “Sağlık kuruluşlarında Covid 19 sonrası enfeksiyon önleme kuralları çerçevesinde başlatılan çok daha sıkı dezenfeksiyon tedbirleri dışında her hastadan sonra alet, cihaz ve hastanın temas edeceği tüm yüzeyler dezenfekte edilmektedir. Hastanelerin özellikle endoskopi ünitelerinde bu tedbirler daha sıkı uygulanmaktadır. Bu nedenle alarm semptomları olan hastalar kendileri korona virüs bulaşma korkusuyla nedeniyle hastaneye başvurmada çekinmeleri telafi edilemez sonuçlara neden olarak geç teşhis konulmasına neden olur. Özellikle bu dönemde daha ciddi problemler yaşamaktan kaçınmak için alarm semptomları olan hastalarımız derhal sağlık kuruluşlarına başvurmaları gerekir”dedi.