Pandemi Stresine Karşı Geleneksel Tıp

Strese Karşı Geleneksel Tıp Çözümleri

İş hayatının zorlukları, ekonomik sorunlar, trafik çilesi derken bir yılı aşkın bir süredir yaşadığımız pandemi süreci hepimizin yoğun bir stres altına girmesine sebep oluyor. Bu stresle başetmek için birçoğumuz kendimizce yöntemler geliştirmeye çalışıyoruz. Ya da çevremizden öğrendiğimiz yöntemlerle stres sorunumuzu çözmeye çalışıyoruz. Hatta ilaçlara başvuruyoruz. Peki geleneksel tıp yöntemleri bu konuda ilaçsız bir çözüm sunuyor mu?

Türk Çin Kültür Derneği’nin, Çin tıbbı uzmanı doktorlarla işbirliği yaparak kurduğu “Çin Tıbbı Doktorunuza Danışın” soru cevap sistemine gelen soruların azımsanmayacak kısmı son günlerde stresle başa çıkma hakkında.

Strese Bağlı Ağrılara Nasıl Çözüm Bulabiliriz?

Dr. Luo: Akupunktur ve bitkisel tedavi yöntemlerinden bazılarının mutluluk hormonu denilen serotonin maddesinin salgılanmasında çok faydası olmaktadır. Ayrıca bu yöntemlerin, strese bağlı baş, boyun, sırt, bel – bacak ağrılarında ve psikolojik problemlerin giderilmesinde bu yöntemlerin önemli faydaları bulunmaktadır. Geleneksel Çin tıbbı yöntemlerinin anksiyete sorunlarında da etkili olduğu bilinmektedir.

Dr. Yuan: Diğer hastalıklarda olduğu gibi stres sorununda da akupunktur yönteminin nihai amacı vücudun Yin ve Yang dengesini yeniden kazanmasını sağlamaktır. Hastalığın ortaya çıkış mekanizması karışıktır. Akupunktur, vücudun hastalık sürecinde bozulmuş olan dengesini tekrar kazanabilmesi için Yin ve Yang arasında dengesizliği uzlaştırmaktadır. Akupunktur ve yakı tekniğinin yin ve yang'ı uzlaştırmadaki rolü ise vücudumuzdaki meridyenlerle ilglidir. Vücudumuzdaki meridyen noktalarının uyumu akupunktur ve yakı teknikleriyle sağlanarak hastanın stres ve bağlı ağrılardan kurtulması sağlanmaktadır.

Çinli doktorlara soru sormak isteyenler, Türk Çin Kültür Derneği’nin web sitesindeki formu doldurabiliyorlar. www.cinkultur.com