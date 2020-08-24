Pandemi önlemleriyle Malazgirt Zaferi kutlamaları
MALAZGİRT ZAFERİ'NİN 949. YILDÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA BİTLİS’İN AHLAT İLÇESİNDEKİ ETKİNLİK ALANINA GİRİŞTE HERKESİN ATEŞİ ÖLÇÜLÜRKEN, HER NOKTAYA İSE DEZENFEKTAN YERLEŞTİRİLDİ.
Malazgirt Zaferi’nin 949. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Bitlis’in Ahlat ilçesindeki etkinlik alanına girişte herkesin ateşi ölçülürken, her noktaya ise dezenfektan yerleştirildi.
Türklerin Anadolu’ya giriş kapısı ve "Anadolu’nun tapusu" olarak nitelendirilen Ahlat’ta da "1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı"nın kurulduğu ve birbirinden renkli etkinliklerin yapıldığı Çarho mevkiine pandemiye rağmen vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Etkinlik alanı çevresinde güvenlik güçleri geniş önlem alırken, alana giriş yapan herkesin ateşi ölçülerek üst aramasından geçiriliyor. Etkinlik alanının her noktasına el dezenfektanı yerleştirilirken, vatandaşlar da maskeli bir şekilde alanı geziyor.
Etkinlik alanına gelen vatandaşlar, alınan tedbirleri yerinde bulurken, herkesin kurallara uyması gerektiğini ifade etti.
Yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de gelmesi beklenen Ahlat’ta, yapımı tamamlanan Cumhurbaşkanlığı Köşkü’nün de açılışı yapılacak.
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