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Pandemi nedeniyle ertelemeyin, rahim ağzı kanserinde erken tanı hayat kurtarıyor

Kadınlarda en sık görülen kanser türü olan rahim ağzı kanseri her yıl binlerce kadını etkilerken, tedavide erken tanı ise hayat kurtarıyor. Konuya ilişkin uyarılarda bulunan Prof. Dr. Ahmet Kale, “Kadınlardan, pandemi nedeniyle bu hastalık ile alakalı kontrollerini ve tedavilerini aksatmamasını önemle rica ediyoruz” diye konuştu.

Sağlık 27.01.2021, 09:08 27.01.2021, 09:16
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Pandemi nedeniyle ertelemeyin, rahim ağzı kanserinde erken tanı hayat kurtarıyor

Kadınlarda en sık görülen kanser türü olan rahim ağzı kanseri her yıl binlerce kadını etkilerken, tedavide erken tanı ise hayat kurtarıyor. Konuya ilişkin uyarılarda bulunan Prof. Dr. Ahmet Kale, “Kadınlardan, pandemi nedeniyle bu hastalık ile alakalı kontrollerini ve tedavilerini aksatmamasını önemle rica ediyoruz” diye konuştu.

Prof. Dr. Ahmet Kale, rahim ağzı kanseri farkındalık ayı dolayısıyla serviks (rahim ağzı) kanseri hakkında uyarılarda bulundu. Kale, “Ocak ayı (serviks) kanseri ya da daha Türkçe ifadeyle rahim kanseri ayı. Bu dönemde bayanlardan özellikle bu konudaki tedavilerini ve bu hastalıkla ilgili takiplerini aksatmamalarını istiyoruz” sözlerini kullandı.

“Kanamalı durumlarda bir an önce hastaneye başvurulmalı”

Pandemi süreci nedeniyle hastaneye gelmekten çekinen vatandaşlar olduğunu belirten Prof. Dr. Kale, “Bu aslında doğru bir uygulama değil. Çünkü Kartal Doktor Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ve Şehir Hastanesi’nde tüm pandemi tedbirlerinin alınmasıyla birlikte pandeminin başından beri tüm ameliyatlar güvenli bir şekilde tüm tedbirler alarak yapılıyor” dedi.

Kanser hastalarının ameliyat süreçlerini uzatmaları sonucu durumun daha tehlikeli noktalara ulaşabileceğini aktaran Prof. Dr. Kale,” Mesela rahim kanseri olan ya da rahim ağzı kanseri olan bir hasta Covid nedeniyle hastaneye gelmezse o süreçte hastalık daha ileri bir boyuta taşınacak belki de cerrahi müdahale süresini dahi aşmış olacak. Onun için hastalarımız, herhangi bir şüphede, vajinal kanama veya anormal kanamalı durumlarda bir an önce hastaneye başvurup erken tanı ve tedavi olursa bu hastalarımız belki çok uzun süre yaşamış olacak.

“Sağlığınızı lütfen ertelemeyin”

Erken tanının hayat kurtaracağını vurgulayan Prof. Dr. Kale, “Kanser olmayan hastalarımızdan, kanaması olan kişiler eğer erken dönemde başvurursa, bu hastalarımıza daha sınırdayken henüz yakalanmadan önce erken dönemde müdahale edip onları bir an önce sağlığına kavuştururuz. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Sağlığınızı lütfen ertelemeyin. En ufak hastalık belirtisinde bir sağlık kuruluşuna başvurun. Başhekimimiz Profesör Doktor Recep Demirhan’ın başkanlığında ve başhekimliğinde biz sağlık ordusu olarak 7/24 tüm halkımıza hizmet etmekten dolayı onur duyarız. Tüm halkımızı en ufak bir sıkıntıda Kartal Doktor Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’ne bekliyoruz” sözlerini kullandı.

“Hocalarımız her konuda çok dikkatli davrandılar”

Rahim ağzı ameliyatı sonrası konuşan hastalardan Emine Abdioğlu, “Ameliyat çok güzel geçti. Gayet de başarılıydı. Kimse korkmasın, hocalarımız çok ilgiliydiler. Herkesin gelmesini tavsiye ederim” diye konuşurken tedavisi tamamlanan bir diğer hasta olan Gökçen Kalender ise, “Ameliyatım iyi geçti. Şu an daha iyiyim. Pandemi nedeniyle açıkçası ameliyat konusunda çekiniyorduk. Hocalarımız her konuda çok dikkatli davrandılar. Memnun kaldık” diye konuştu.
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