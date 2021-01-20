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Pandemi Döneminde Yaşlılarda Ev Kazası ve Kalça Kırıklarına Dikkat!

Ev kazaları, Türkiye'de yaşanan kazalar arasında trafik kazalarından sonra ikinci sırada yer alıyor. Ev kazalarının en çok yaşlıları ve çocukları tehdit ettiğini belirten Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Turhan Özler, alınacak basit önlemlerle riski azaltmanın mümkün olabildiğini söyledi.

Sağlık 20.01.2021, 11:37
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Pandemi Döneminde Yaşlılarda Ev Kazası ve Kalça Kırıklarına Dikkat!

Ev kazalarının içinde en çok düşmelerin görüldüğünü belirten Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Turhan Özler, bu düşmelerin daha çok, kaygan zemin veya yüksekten düşme şeklinde olduğunu ekledi. Prof. Dr. Turhan Özler, yaşlılarda düşmeleri önlemek adına yapılması gerekenler konusunda şu önerilerde bulundu:  “Yaşlılarda belirli bir yaştan sonra göz problemleri oluşmaya başlıyor. Dolayısıyla yaşlılarımız yerde bulunan herhangi bir eşyaya takılarak düşebiliyor. Bu nedenle özellikle yaşlıların olduğu evlerin dağınık olmamasına çok dikkat etmek gerekiyor. Ayrıca zeminde kaygan materyallerin olmaması, kaymaya yol açabilecek parça halılıların kaldırılması, riskleri azaltmak için alınabilecek önlemler arasında yer alıyor. Yaşlılar için terlikler risk yaratabilir. Bu nedenle terlik yerine spor ayakkabı, babet ya da ayakkabı benzeri terlikler giymeleri düşmeyi önleyecektir.”

YATAKTAN ANİDEN KALKILMAMALI

Özellikle yaşlılar gece tuvalete sık kalktıkları için yeterli ışığın olmaması durumunda karanlıkta düşebiliyor. Bu nedenle, gece uyandıklarında yataktan hemen kalkmamaları uyarısında bulunan Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Turhan Özler, ayağa kalkmadan tansiyonlarını toparlamak ve baş dönmesi yaşamamak için bir dakika kadar yatakta oturmalarını önerdi. 

BANYODA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Bununla birlikte, banyo ve tuvalette alınabilecek küçük önlemlerle yaşlıların düşmelerini önlemenin mümkün olabileceğini söyleyen Prof. Dr. Turhan Özler, “Kaymayan banyo halısı kullanmak, küvetin tabanına yine kaymayı önleyen bir paspas yerleştirmek, banyo küveti ya da klozetin yakınına sağlam bir tutunma demiri koymak yapılabileceklerden bazıları” şeklinde konuştu. 

YAŞLILARDA KALÇA KIRIKLARINA DİKKAT

Kalça kırıklarının, kemik erimesi yani osteoporoz nedeniyle, yaşlılarda basit bir düşmeyle bile ortaya çıkabildiğini belirten Prof. Dr. Turhan Özler, sözlerine şöyle devam etti: “Özellikle ileri yaşlardaki kişilerde görülen kalça kemiği kırıkları hayatı tehdit edebilir. Kalça kemiğindeki kırıklar mutlaka ciddiye alınmalıdır. Düşen kişi bacaklarını oynattığında ağrı varsa, bacak boyları eşit edilse, bacak düz değil dışarı doğru duruyorsa geç kalmadan hekime başvurulmalıdır.”

AMELİYAT GEREKTİRAN KIRIKLARDA İLK 24-48 SAAT ÖNEMLİ

Ameliyat gerektiren kalça kırıklarında ilk 24-48 saatte erken ameliyatın çok önemli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Turhan Özler, sözlerine şöyle devam etti: “Ameliyat öncesi uzun süre bekleyen hastalarda yaşam kaybı riski artıyor. Kırık kaynaması için kırığı tutucu implantlar veya kaynama potansiyeli düşük kırıklarda kalça protezi ameliyatları yapılıyor. Bu sayede hastalar ameliyattan sonraki gün yürüyebiliyor. Zaten yaşlı hastalarda amaç onları bir an önce ayağa kaldırabilmektir. Modern teknikler sayesinde bu ameliyatlarda başarı oranı çok çok yüksek. O nedenle ameliyattan korkmamak gerekiyor. Buradaki püf nokta erken ameliyat olabilmek ve hemen sonrasında yürüyebilmektir.”

EGZERSİZ YAPARAK RİSK AZALTILABİLİR 

Yaşlı bireyler, pandemi dönemindeki kısıtlamalar nedeniyle ve haklı olarak kendilerini koruma arzusuyla evde kalıyor. Ancak bu durumun onları hareketsizleştirdiğine de dikkat çeken Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Turhan Özler, “Günlük basit egzersizler, eklem ve kemiklerin esneklik ve kuvvetine olumlu katkı sağlayacaktır.  Aynı zamanda dengeyi de güçlendireceğini için bu sayede de düşme riski de azalacaktır” diye konuştu.  

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