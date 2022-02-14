banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Rusya saldırı pozisyonuna geçti...
Rusya saldırı pozisyonuna geçti...
Çalışan annelere 4 ayrı ödeme yapılıyor!
Çalışan annelere 4 ayrı ödeme yapılıyor!
Emeklilere 1.100 TL ikramiye!
Emeklilere 1.100 TL ikramiye!
KDV indirimi zeytin ve zeytinyağına da yansıdı
KDV indirimi zeytin ve zeytinyağına da yansıdı

"Pandemi döneminde uyuz vakalarında artış görüldü"

Uyuzun hastalığının her yıl milyonlarca insanı etkisi altına alan bulaşıcı bir deri hastalığı olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Oya Yeşim Hacımustafaoğlu Utkan, "Bu hastalık yakın fiziksel temas ve ortak eşyaların kullanımı ile insanlar arasında kolayca yayılabiliyor" dedi.

Sağlık 14.02.2022, 13:16
"Pandemi döneminde uyuz vakalarında artış görüldü"

Uyuzun hastalığının her yıl milyonlarca insanı etkisi altına alan bulaşıcı bir deri hastalığı olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Oya Yeşim Hacımustafaoğlu Utkan, "Bu hastalık yakın fiziksel temas ve ortak eşyaların kullanımı ile insanlar arasında kolayca yayılabiliyor" dedi.

Medicana International İstanbul Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Oya Yeşim Hacımustafaoğlu Utkan, pandemi döneminde artan uyuz vakalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Uyuzun, her yıl dünyada yüz milyonlarca insanı etkisi altına alan bulaşıcı bir deri hastalığı olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Oya Yeşim Hacımustafaoğlu Utkan, yakın fiziksel temas ve ortak eşyaların kullanımı ile insanlar arasında kolayca yayılabildiğini söyledi.

Dr. Öğr. Üyesi Oya Yeşim Hacımustafaoğlu Utkan, pandemide artan uyuz vakalarının sebeplerini şu şekilde açıkladı: "Karantina sebebiyle evlerde özellikle kalabalık ailelerde yakın temasın artması, hastaların korona enfeksiyonu nedeniyle hastanelere başvurudan çekinmesi vakalarda büyük artışa neden oldu. Ayrıca son yıllarda uyuz tedavisinde kullanılan ilaçlara karşı bir direnç gelişimi söz konusu. Direnç gelişiminde hastaların verilen tedaviyi uygun şekilde ve yeterli sürelerde kullanmayışının yanı sıra, aynı evde yaşayan herkesin şikayeti olmasa dahi bu tedaviyi kullanmalarının gerekliliği, aksi takdirde tedavinin başarılı olmasının mümkün olmayışıdır".

"Hastalığın bulaşması yaklaşık 10-15 dakika sürüyor"

Uyuz hastalığının şiddetli kaşıntılı ve küçük kabartılar ile yaralarla kendini gösterdiğine dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Oya Yeşim Hacımustafaoğlu Utkan, "Gece yatağa girince artan kaşıntı özelikle tipiktir. Aynı evde yaşayan ya da yakın temasta bulunan kişilerde de bir süre sonra bulaşmaya bağlı kaşıntı görülür. Uyuz hastalığı, bireylerin enfekte kişiler ile fiziksel teması sonrasında bulaşır. Direkt temas dışında enfekte bireyin kıyafet, yatak örtüsü ve havlu gibi eşyaları ile uzamış temas da uyuz hastalığının bir diğer bulaş yoludur. Klasik uyuz olgularında deri teması sonrası hastalığın bulaşması yaklaşık olarak 10-15 dakika içerisinde gerçekleşir" ifadelerini kullandı.

"Belirtilerin ortaya çıkması 4-6 hafta sürüyor"

Dr. Öğr. Üyesi Oya Yeşim Hacımustafaoğlu Utkan, "Uyuz hastalığının belirtilerinin ortaya çıkışı o kişinin daha önce bu akar türü canlı ile temas edip etmediğine göre değişebilir. İlk kez uyuz akarı ile karşılaşan bireylerde şikayetlerin ortaya çıkması yaklaşık olarak 4-6 haftayı bulur. Daha önce uyuz geçirmiş kişilerde ise belirtilerin ortaya çıkış süresi 3-4 güne kadar kısalabilir. Uyuz tanısı genel olarak hastanın tıbbi öyküsü ve karakteristik deri bulguları sayesinde gerçekleştirilebilen bir tanıdır. Spesifik tutulum bölgeleri; el parmak araları, kol iç yüzü, göbek, sırt bölgesi ve koltukaltlarıdır. Bebeklerde el-ayak tabanı, saçlı deri dahil olmak üzere tün vücut cildi tutulabilir. Klinik olarak konulan tanıdan emin olunmadığı durumlarda biyopsi işlemine de başvurulabilir. Uyuz hastalığı karakteristik özelliklere sahip olması nedeniyle bu tarz invaziv tanı metodlarının oldukça nadir uygulanıyor" dedi.

"Kişisel eşyalar en az 60 derecede yıkanmalı"

Uyuz hastalığı tedavisi genellikle krem veya losyon şeklinde kullanılan ilaçların reçetelendirilmesi ile gerçekleştirdiğinin altını çizen Dr. Öğr. Üyesi Oya Yeşim Hacımustafaoğlu Utkan, "Bu zaman dilimi içerisinde kişinin yaşamını beraber sürdürdüğü kişilerin herhangi bir belirti göstermeden de tedavi almaları oldukça önemlidir. Genellikle önerilen uygulama banyo sonrasında ilacın boyun hizasından ayaklara kadar her bölgeye sürülmesidir. Tedavinin uygulanması ile birkaç gün içinde akarlar ölmeye başlayacaktır. Genellikle 3 günlük bir tedavi süresinin ardından, 1 hafta sonrasında aynı tedavinin tekrarlanmasıyla bireyler normal yaşantısına geri dönebilir. Ayrıca kullanılan bütün kıyafet, yatak örtüsü ve havlu gibi kişisel eşyalar en az 60 derecede yıkanmalı ve ütülenmesi gerekiyor. Yıkanamayan giysilerin ağzı sıkıca bağlı bir poşette 1 hafta süreyle balkonda bekletilmesi gerekiyor" diye konuştu.

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 25 60
2. Konyaspor 24 48
3. Adana Demirspor 25 41
4. Başakşehir 24 40
5. Alanyaspor 25 40
6. Fenerbahçe 25 40
7. Hatayspor 25 39
8. Beşiktaş 25 38
9. Gaziantep FK 24 35
10. Kayserispor 25 35
11. Sivasspor 25 34
12. Karagümrük 25 33
13. Galatasaray 25 29
14. Kasımpaşa 25 28
15. Antalyaspor 25 28
16. Göztepe 25 27
17. Giresunspor 25 26
18. Rizespor 25 23
19. Altay 25 22
20. Ö.K Yeni Malatya 24 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 23 48
2. Ümraniye 23 46
3. Erzurumspor 23 42
4. Eyüpspor 22 40
5. Bandırmaspor 23 39
6. İstanbulspor 22 39
7. Samsunspor 22 35
8. Adanaspor 23 33
9. Manisa Futbol Kulübü 23 29
10. Gençlerbirliği 23 29
11. Boluspor 21 28
12. Keçiörengücü 23 28
13. Tuzlaspor 21 27
14. Kocaelispor 23 27
15. Menemen Belediyespor 23 27
16. Bursaspor 22 24
17. Altınordu 23 22
18. Denizlispor 23 21
19. Balıkesirspor 22 11
Takımlar O P
1. Manchester City 25 63
2. Liverpool 24 54
3. Chelsea 24 47
4. West Ham United 25 41
5. M. United 24 40
6. Arsenal 22 39
7. Wolverhampton Wanderers 23 37
8. Tottenham 22 36
9. Brighton 23 33
10. Southampton 24 29
11. Leicester City 22 27
12. Aston Villa 23 27
13. Crystal Palace 24 26
14. Brentford 25 24
15. Leeds United 23 23
16. Everton 22 22
17. Newcastle 23 21
18. Norwich City 24 17
19. Watford 23 15
20. Burnley 21 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 24 54
2. Sevilla 24 50
3. Real Betis 24 43
4. Barcelona 23 39
5. Atletico Madrid 23 39
6. Real Sociedad 23 38
7. Villarreal 24 36
8. Athletic Bilbao 24 34
9. Osasuna 24 32
10. Celta Vigo 24 31
11. Rayo Vallecano 23 31
12. Valencia 24 30
13. Espanyol 24 28
14. Elche 24 26
15. Mallorca 23 26
16. Getafe 24 25
17. Granada 24 24
18. Deportivo Alaves 24 20
19. Cadiz 24 19
20. Levante 23 11