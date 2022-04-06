banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Simit ekmeği geçti! 4 lira oldu...
Simit ekmeği geçti! 4 lira oldu...
Türkiye’nin Kiev Büyükelçiliği yeniden Kiev’e taşındı
Türkiye’nin Kiev Büyükelçiliği yeniden Kiev’e taşındı
YUVAM hesabında yeni düzenleme
YUVAM hesabında yeni düzenleme
Süper Lig’de ateş hattı netleşiyor
Süper Lig’de ateş hattı netleşiyor

Pandemi Döneminde Sünnet Ertelenmemeli

Ürolog Op. Dr. Turab Ulaşoğlu, Sünnet Operasyonu, Sünnetin Sağlık Açısından Önemi ve Pandemi Döneminde Sünnet Hakkında Açıklamalarda Bulundu.

Sağlık 06.04.2022, 09:53
Pandemi Döneminde Sünnet Ertelenmemeli

Bu denli önemli bir girişim, alanında uzman doktorlar tarafından yapılmalı. Ne zaman sona ereceğini kestiremediğimiz bu pandemi döneminde de tıbben uygun ortamlarda sünnet operasyonlarının devam etmesinde herhangi sakınca yok. 

Sünnetin dünya tarihinde 15 bin yıldır aralıksız uygulanan en eski ve tek cerrahi girişimdir, Bebeklik döneminde yapılan sünnet, idrar yolu enfeksiyonu olasılığını önemli ölçüde azaltır. Bu çok kritik bir tıbbi kazanımdır. Çocuğun idrar yapmasını engelleyen bir durum olan penis derisi iltihabı (Balanit) sünnetli bebeklerde görülmez. Sünnet uygulaması, ilerleyen yaşlarda penis kanserinin yaklaşık olarak 2.5 kat daha az görülmesine neden olur. Penis kanseri nadir görülmesine rağmen, organ kaybına ve kişinin ölümüne neden olabilir. 

Doğru sünnet yaşının 2 yaş altı olmalıdır. En doğru zaman ise 1-6 ay arasındadır. Unutmayalım ki çocuğun yaşı büyüdükçe sünnetin etkileri de büyür ve nispeten iyileşme zamanı da uzar. Ulaşoğlu, kırkını dolduran her çocuğun, rahatlıkla sünnete alınabileceğini belirtti. Doğar doğmaz sünnet ya da ilk bir ay içinde yapılan yeni doğan sünnetini doğru bulmuyorum. 2 yaş altında kalıcı hafıza oluşmadığı için, çocukların bu dönemi hatırlamamasının önemli bir avantajdır. 

“Sünnet Hastalıklara Karşı Koruyucu” 

“Sünnet derisi bazı virüsler için bekleme/depolama (rezervuar) görevi görür. Sünnetli erkeklerde HPV daha az görüldüğünden, eşlerinde de rahim ağzı kanseri çok az görülür. Genital herpese karşı da koruyucur, “1997-2007 yılları arasında yapılan çalışmada, sünnetin AIDS’e karşı %62 koruyucu olduğu kanıtlandı. Bu çalışma Lancet tıp dergisinde yayınlandı. AIDS’in hala etkin aşısı yoktur. Sünnetli olan erkeklerde cinsel yolla bulaşan hastalıklar daha az görülüyor. Dünya Sağlık Örgütü geçmiş yıllarda Afrika’da kabileler arasında yapılan bir araştırmayı yayınladı. Çalışmadan çıkan sonuç ilginçti: Sünnet olan kabilelerde, olmayanlara göre cinsel yolla bulaşan hastalıkların ve enfeksiyon (HIV vs.) oranının çok daha az görüldüğü gözlemlendi. Ve bu toplumlar için sünnet, WHO (Dünya Sağlık Örgütü) tarafından öneri listesine alındı. 

“Sünnet Mutlaka Doktor Tarafından Yapılmalı” 

dışındaki kişilerin sünnet yapması yasaklanmıştır ve cezası vardır. Nedenine gelince; erkek çocuğunun cinsel organına müdahale ediyoruz. Bir organın anatomisini ve fizyolojisini bilmeden, o organa müdahale edemezsiniz. Bu açıdan bakınca işlemi sadece hekim yapmalıdır. Hekim dışındaki kimselerin yaptığı sünnetlerde geçmiş dönemlerde çok ciddi geri dönülemez sıkıntılar yaşandı. Sünnet sırasında organ kaybına kadar gidebilen korkunç sonuçlar olabiliyor. Hatalı sünnetler için ikinci müdahale gerekebiliyor. Bazı hataların ise telafisi bile mümkün olmuyor ne yazık ki! Yetkisiz ve bilinçsiz kişiler tarafından yapılan sünnetlerin iki büyük tehlikesi daha var. Birincisi; çocuğun psikolojisinin olumsuz etkilenmesi ve kalıcı psikolojik hasar bırakması. Bir diğeri ise; bir ömür boyu süren cinsel sorunlar. Sünnet yapılan ortam öncelikle gerekli tıbbi gereksinimleri karşılamalıdır. Bunlardan ilki ortamın dezenfeksiyonu ve aletlerin sterilizasyonudur. 

Ayrıca; acil müdahale için gerekli ilaçların, oksijen tüpünün, laringoskopun vs. bulunması şarttır. Tabii en önemlisi de bunları kullanabilecek yetkin sağlık personelinin olması, yani doktor. Sünnet yapılan ortamda son olarak dikkat edilecek nokta ise; düzenlenmesi. Ortam çocuklara uygun hale getirilmelidir. Çocuk sünneti oyunun bir parçası olarak algılarsa travma etkisi en aza iner. Yaşı ne olursa olsun, sünnet çocuk için psikolojik bir travmadır. Bunu en aza indirmek gerekir. Anne ve babanın çocuğun yanında olması sakinleştirici bir atmosfer oluşturuyor. Ayrıca çocuğun ve ailenin doktora güven duyması da işlemi kolaylaştırıyor. 

“Pandemi Döneminde Sünnet Ertelenmemeli” 

Korona virüs, 2023 yılı yazına kadar bizi terk etmeyecek ki bu belki de iyimser bir tahmin. Ayrıca, etkili aşı bulunması bir hayli zaman alacak, çünkü kalıcı bağışıklık bırakmıyor ve mutasyona uğruyor. Bu dönemlerde çocuklar hijyenik ortamlarda ve steril cerrahi aletlerle sünnet olabilirler. Süreci dikkatli yönetip gerekli tedbirler alınmalı ve sünnet sonrası 15 gün kadar eve ziyaretçi kabul edilmemeli. 

Sünnet sınırlı uyuşturma yani lokal anestezi ile yapılabilecek bir işlemdir. Sünnet için genel anestezi verilmesine gerek yoktur. Çocukların ve bebeklerin nörolojik sistemleri gelişimini tamamlamadığından, gereksiz yere verilen genel anestezi zarar verebilir. Son yıllarda yapılan araştırmalar genel anestezinin çocukların IQ puanlarını düşürdüğünü göstermiştir. Çok özel durumlar dışında genel anestezi ile sünnet yapılmasına gerek yoktur.

#sünnet #pandemi
Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 06 Nisan 2022
İmsak 05:04
Güneş 06:33
Öğle 13:12
İkindi 16:48
Akşam 19:40
Yatsı 21:03
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 31 71
2. Konyaspor 31 58
3. Fenerbahçe 31 56
4. Alanyaspor 31 52
5. Başakşehir 31 50
6. Adana Demirspor 31 49
7. Hatayspor 31 48
8. Beşiktaş 31 47
9. Antalyaspor 31 44
10. Karagümrük 31 43
11. Kasımpaşa 31 41
12. Sivasspor 31 41
13. Galatasaray 31 41
14. Gaziantep FK 31 40
15. Kayserispor 31 38
16. Giresunspor 31 36
17. Altay 31 29
18. Göztepe 31 27
19. Rizespor 31 26
20. Ö.K Yeni Malatya 31 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 29 59
2. Ümraniye 29 56
3. Bandırmaspor 29 52
4. Eyüpspor 29 49
5. İstanbulspor 28 48
6. Erzurumspor 29 47
7. Samsunspor 28 42
8. Manisa Futbol Kulübü 29 40
9. Keçiörengücü 28 38
10. Adanaspor 29 38
11. Boluspor 28 35
12. Tuzlaspor 28 35
13. Menemen Belediyespor 28 35
14. Gençlerbirliği 28 35
15. Altınordu 29 34
16. Denizlispor 28 33
17. Kocaelispor 28 33
18. Bursaspor 28 28
19. Balıkesirspor 28 11
Takımlar O P
1. M.City 30 73
2. Liverpool 30 72
3. Chelsea 29 59
4. Tottenham 30 54
5. Arsenal 29 54
6. West Ham United 31 51
7. M. United 30 51
8. Wolverhampton Wanderers 31 49
9. Crystal Palace 30 37
10. Leicester City 28 37
11. Aston Villa 30 36
12. Southampton 30 36
13. Brighton 30 34
14. Brentford 31 33
15. Newcastle 30 31
16. Leeds United 31 30
17. Everton 28 25
18. Watford 30 22
19. Burnley 28 21
20. Norwich City 30 18
Takımlar O P
1. Real Madrid 30 69
2. Barcelona 29 57
3. Atletico Madrid 30 57
4. Sevilla 30 57
5. Real Betis 30 53
6. Real Sociedad 30 51
7. Villarreal 30 45
8. Athletic Bilbao 30 44
9. Valencia 30 41
10. Osasuna 30 38
11. Celta Vigo 30 36
12. Espanyol 30 36
13. Rayo Vallecano 29 33
14. Getafe 30 32
15. Elche 30 32
16. Granada 30 29
17. Cadiz 30 28
18. Mallorca 30 26
19. Levante 30 22
20. Deportivo Alaves 30 22
12°
açık