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Pandemi döneminde hamileliği avantaja çevirin

Dünyayı sarsan pandemi döneminde hamile olmak kişinin hem kendisini hem de sevdiklerini koruması açısından endişeli ve kaygılı bir duruma dönüşebiliyor. Ancak uzmanlar bu dönemin olumsuzluklarının yanında anne ve bebek için pek çok avantajı da beraberinde getirdiğini vurguluyor.

Sağlık 30.12.2020, 12:22
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Pandemi döneminde hamileliği avantaja çevirin

Dünyayı sarsan pandemi döneminde hamile olmak kişinin hem kendisini hem de sevdiklerini koruması açısından endişeli ve kaygılı bir duruma dönüşebiliyor. Ancak uzmanlar bu dönemin olumsuzluklarının yanında anne ve bebek için pek çok avantajı da beraberinde getirdiğini vurguluyor.

Hamile Koçu Pervin Katana, yaşamın doğal akışının tersine hareket etmenin çok daha yorucu ve tedirgin edici olduğunun altını çiziyor. İçinde bulunulan durumun farkında olmanın ve mevcut şartlara uyum sağlamanın çok daha güvenli bir ortam oluşturacağına işaret eden Pervin Katana; “Hamile olmak virüse yakalanmayı kolaylaştırır diye bir durum yok. Herkeste risk ne ise hamilelerde de aynı risk geçerlidir. Alınacak herkes için gerekli önlemlerin hamilelerde sıkı bir şekilde uygulanması çok daha önemlidir. Bu dönemde hamilelerin yapması gerekenleri özetlersek; herkesin uyduğu izolasyon önlemleri, evde kalmak, toplu taşıma ve asansör kullanmamak, kalabalıklara girmemek, komşu ve akraba ziyaretleri yapmamak, eşiyle bile sınırlı temasta kalmak. Egzersizi evde yapmak, evde sağlık hizmeti talep etmek (koşullar elverdiğince), kendiyle temasta kalmak, kendiyle sosyalleşmek, kalbine yolculuk yapmak, bebeğiyle anne karnında iletişim kurmak. Moralini yüksek tutmak, kaygısını kontrol edebilmek, bağışıklığını güçlü tutmak, uzaktan iletişim kurmak ve destek almak” diye konuştu.

İnternet sayesinde destek almak kolaylaştı

Çalışan annelerin çoğunluğunun pandemi döneminde part time veya evden çalışma sistemine geçmesini bir avantaj olarak değerlendiren Pervin Katana, Bu çalışma sisteminde anne adaylarının günlük çalışma hayatının karmaşasını daha az hissetmeye başladığını kaydetti. Trafikte ya da sosyal yaşamda geçirilen zamanın azalması ile anne adayının kendisi ile baş başa kaldığını söyleyen Katana; “Panik ve korku psikolojisinden sıyrılabilen anne, bebekle ilişkisine çok daha rahat odaklanabilir. Ona çok daha fazla vakit ayırabilir. Onunla konuşabilir, kitap okuyabilir, ninniler ve şarkılar söyleyebilir. Karnına dokunabilir. Tüm bunlar bebeğinize sevginizi göstermenin ve ona güven vermenin en güzel yollarıdır. Anne karnında annesi ve babasıyla iletişim kurup, güven duygusunu alan bebeğin dünyaya uyum sağlaması çok daha kolay olacaktır. Bu dönemin bir başka avantajı anneler ihtiyaçları olan her şeye ve herkese çok daha kolay ulaşabilir oldu. Teknolojinin çok hızlı hayatımıza girmesiyle hamilelik, çocuk gelişimi, kişisel gelişim gibi pek çok konuda canlı yayınlar ve eğitimlerle çok daha rahat bilgi sahibi olabildi. Normal düzende ulaşması imkânsız olan kişilere ve eğitimlere çok daha ulaşılabilir oldu. Pilates, hamilelik yogası, hamilelik koçluğu, danışmanlık gibi pek çok alanda online destek alabildi” şeklinde konuştu.

Evde kalmak aile bağlarını arttırıyor

Pandemide aile bireylerinin bir arada daha çok vakit geçirebildiğini ve bu durumun aile bağlarını çok daha kuvvetli hale getirdiğini söyleyen Katana; “Geleneksel aile yapımız dolayısıyla özellikle lohusa döneminde eve destek için gelen aile bireylerinin aileye katılmasıyla anne, baba ve bebek birbirinden çok daha uzak olmaktadır. Bebeğin bakımını üstlenen aile bireylerinin sağladığı avantajlar dolayısıyla anne ve baba, bebek bakımı konusunda çok daha tedirgin olmakta ve uyum süreci daha sıkıntılı geçebilmektedir. İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde aslında olumsuz gibi görünen bu süreçte anne ve baba mecburen bebeğin bakımını ilk günden itibaren birlikte üstlenmekte ve bu da aile bağlarının çok daha güçlenmesini sağlamakta ve birbirlerine çok daha kısa sürede uyum sağlamaktadır” dedi.

Bebeğinizi korumanın en güzel yolu emzirmek

Anne adaylarına bebeğin doğumun ardından yapmaları gereken birkaç konu hakkında tavsiyede bulunan Pervin Katana; “Bebeğiniz dünyaya geldiği zaman onu korumanın en güzel yolu bebeğinizi emzirmek olacaktır. Bu dönemde mamaya başlamak yerine emzirme desteği almak çok daha doğru olacaktır. Olumsuz düşünceler size sadece olumsuzluk getirir. İçinde bulunduğumuz pandemi döneminin bize getirdiği olumsuzluklarının yanında avantaja çevirebileceğimiz bir o kadar da olumlu yanları var. Önemli olan bakış açısını değiştirebilmek. Hayatı ve yaşadığımız süreci olumlu yönlerinden görerek hem kendimiz hem de sevdiklerimiz için daha yaşanabilir bir hale getirmenin yollarını bulabiliriz” diye konuştu.
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