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Pandemi bittiğinde sağlık turizmi patlayacak

Trichology (Saç ve Saçlı Deri Hastalıkları) Derneğinin kurucu başkanı Dr. Muhammet Özgehan, pandemi koşulları tamamen bittiğinde Türkiye’de sağlık turizminde bir patlama yaşanacağını belirtti.

Sağlık 27.02.2021, 16:47
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Pandemi bittiğinde sağlık turizmi patlayacak

Trichology (Saç ve Saçlı Deri Hastalıkları) Derneğinin kurucu başkanı Dr. Muhammet Özgehan, pandemi koşulları tamamen bittiğinde Türkiye’de sağlık turizminde bir patlama yaşanacağını belirtti.

Virüs korkusu olmasına rağmen insanların saç ekiminden geri durmadıklarını ifade eden Dr. Muhammet Özgehan, pandemi koşulları tamamen bittiğinde Türkiye’de sağlık turizminde bir patlama yaşanacağını belirtti. Pandemi sürecini değerlendiren Dr. Özgehan İHA’ya şöyle konuştu: “Türkiye, saç ekimi konusunda dünyada ciddi bir marka, estetik de insanları mutlu ve motive eden en kalıcı uygulamalardan biri. Dünya’da yaşanan kapanma sürecinde yurtdışı hastalarının gelemediği bu dönemde, yurtiçi hastalarımızın estetiğe ilgisi daha da arttı diyebiliriz. Çünkü insanlar, operasyon sonrası iyileşme sürecini ‘zaten evdeyim’ düşüncesindeler.” şeklinde değerlendirdi.

Saç hastalıkları tanısı, tedavisi, mikro cerrahi FUE, FUT ve DHI saç ekimi uygulamaları da yapan Dr. Özgehan, estetik bir müdahale olarak kabul edilen saç ekiminin ülkemizin en iddialı olduğu alan olarak gösterildiğine de dikkat çekti. Doktor Muhammet Özgehan sözlerine şöyle devam etti: "Saç ekim sektörü, ülke ekonomisine büyük katkılar sağlıyor. Türkiye’de çok iyi saç ekim uzmanı var ve hepsi de birbirinden başarılı. Yılda yarım milyon kişinin saç ekimi için geldiği ülkemiz sektörü daha da domine ediyor. Kliniğimize gelen hastalarımızda yüzde 95’e yakın başarı oranına sahibiz, bunun yanında dünya ülkelerine nazaran uygun fiyat politikamızla da yurtdışı hastalarını cezbediyoruz. FUE ve DHI yöntemleriyle saç ekimi gerçekleştiriyoruz. Sakal ve vücut kıllarından donör toplayarak en imkansız görülen saçlarda da başarılı sonuçlar alıyoruz, böylelikle daha gür ve daha doğal saçlar elde ediliyoruz. Ayrıca PRP tedavisi ile saç ekimi ameliyatlarında en yüksek oranda verim alınmasını sağlıyoruz’’ dedi.

Dr. Muhammet Özgehan, saç ektirmek isteyenlerin saç ektireceği yerlerin hastane veya cerrahi işlem yapabilen klinik olmasına, doktor denetiminde işlemin yapılıyor olmasına da dikkat çekerek, "Rezidans ve apartman katlarında birçok merkez var ama bize gelen 2.seans hastaların çoğu önceki ekimle alakalı muhatap bulamıyorlar. Bu yüzden kliniklerin kurumsal olması önemli" şeklinde konuştu.
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