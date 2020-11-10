Pandemi başladığında maske takılsaydı 210 bin ABD’li hayatını kaybetmeyebilirdi

John A. Gronbeck-Tedesco imzasını taşıyan makalede, ABD yönetiminin Covid-19 ortaya çıktığı günden bu yana uyguladığı yanlış politikalar nedeniyle can kayıplarının yüzbinleri geçtiği belirtiliyor.



Gronbeck-Tedesco, “Covid-19 hastalarının sayısı bir kez daha endişe verici bir şekilde artarken, Amerikalılar 228 bin kişinin hayatına mal olan yeni bir salgın sezonuna giriyor. Trajik biçimde, sağlık uzmanları ve bilim insanları, ülke daha önce daha iyi test protokolleri ve uygun risk azaltma stratejileri uygulamış olsaydı, belki de 210 bin kadar hayatın kurtarılabileceğini tahmin ediyor” diyor.



Gronbeck-Tedesco, makalesinde ABD Başkanı Trump’ı şu sözlerle eleştirdi: “Koronavirüs birçok seçmen için en acil seçim sorunlarından biri olduğunu kanıtlarken, Başkan Trump, en sevdiği günah keçilerinden biri olan Çin’e saldırarak yükselen sayıların suçunu saptırmaya çalıştı. Aylarca süren iç sorunu harici bir saldırıya dönüştürmek amacıyla Covid-19 salgınından “Çin virüsü” ve “Kung Gribi” olarak bahsetmeye devam ediyor. Salgından kısa bir süre sonra, komplo teorileri, Senatör Tom Cotton ve diğer Trump destekçileri tarafından desteklenen bir çizgi olan, virüsün üretilmesinden Çin hükümetinin doğrudan sorumlu olduğunu yaydı. Bu mantık, hastalığı Amerikalılara zorlayanların liderlik başarısızlığından çok Çinliler olduğunu savunuyor.”



“Onlar yapıyor, biz yapmıyoruz”



“Trump’ın Çin’i işaret eden parmağı, Asya’nın virüse karşı savaşının yanlış yorumlanmasıyla birlikte ortaya çıktı. ABD sağlık uzmanları, kışın yavaş yavaş daha fazla mağdur olduğunu gördüklerinde, yalnızca enfeksiyon kaptığında maske takmayı tavsiye etti” şeklinde görüş beyan eden Gronbeck-Tedesco, “Çin ve diğer Asya ülkelerindeki insanların maske takması yanlış şekilde değerlendirildi ve Asyalıların ‘damgalanmaktan’ korktukları, grup zihniyetiyle hareket ettikleri şeklinde kamuoyuna yansıtıldı. Maske takmanın bilimsel değil, kültürel olduğu empoze edildi. ‘Onlar’ bunu bu şekilde yapıyorlar, ‘biz’ yapmıyoruz tavrı yayıldı. Bahar aylarında Çinli sağlık uzmanlarının maske takmayı zorunlu hale getirmeleri çağrısına ABD ve Avrupalı yetkililer karşı çıktı. Gerçek trajedi, bu tür etnosentrik önyargılar tarafından inşa edilmemiş bazı temel yönergeler olsaydı kaç hayatın kurtarılabileceğini düşünmektir” değerlendirmesinde bulundu.