Pancar Suyu Tokluk hissi yaratarak iştahı azaltıyor

PANCAR SUYUNUN SAĞLIĞA FAYDALARI

Pancar suyu vücut için gerekli olan A, C, E, B12, B6 ve K vitaminleri bakımından zengindir. Bağışıklığı güçlendirerek sağlığınızı korur. Pancar suyunun sinir damarlarını iyileştirici etkisi vardır. Dolayısıyla modern çağın en büyük sorunlarından biri olan stresle mücadele eder.

Pancar içerdiği vitamin, mineral ve bileşenler sayesinde hücrelerin ihtiyaç duyduğu birçok maddeyi içerir.

Antioksidan özelliğiyle bilinen bu sebze başta cilt, akciğer ve kolon olmak üzere tüm kanser türlerine karşı etkilidir.

Pancar suyu sindirim sisteminin düzenli çalışmasına katkı sağlar. Kabızlığı giderir. Bunun yanı sıra kansızlığı giderir. Kemiklerin güçlenmesine katkı sağlar.

KAHVALTIDAN ÖNCE 1 BARDAK PANCAR SUYU

Pancar suyu bol lifli özelliği sayesinde gün boyu tok tutarak iştahınızı azaltır. Bu sayede fazla kalori alımını engeller.Pancar suyu antioksidan içeriği ile vücuda karşı koruma sağlarken aynı zamanda yağ yakma potansiyelini de artırıyor.Kahvaltıdan önce tüketilen 1 bardak pancar suyu metabolizmanın hızlı çalışmasını sağlıyor. Vücuttaki yağları parçalıyor. Pancar suyu içerek vücudunuzda biriken ödem ve toksinleri atarak şişkinlik hissinde de kurtulabilirsiniz.Ancak pancar suyunu fazla tüketmeniz önerilmez. Aşırı tüketilen pancar suyu vücuttaki kalsiyum seviyesini düşürebilir. Ciltte kızarıklığa yol açabilir. Kan basıncı seviyesinin düşmesine sebep olabilir. Böbreklerde hasara neden olabilir.

VÜCUTTAKİ YAĞLARI PARÇALAYAN PANCAR SUYU TARİFİ

Pancar suyunu kilo vermek için tüketmek istiyorsanız düzenli olarak uygulamanız gerekir. Eğer kronik bir rahatsızlığını varsa pancar suyunu içmeden önce bir uzmana danışın.

1 kg pancarı güzelce soyun.

Ardından bir kabın içerisine alın.

İçerisine 1 şişe elma sirkesini ekleyin.

Bu karşımı 5-6 saat bekletin.

Ardından içine 15 bardak su koyup kaynatın.

Daha sonra pancarları süzün ve 15 gün boyunca her gün 1 bardak için.