Padişahların ölümüne neden olan Gut hastalığı nedir? Gut hastalığına ne iyi gelir?

Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ı yataklara düşürüp 71 yaşında ölümüne neden olan hastalıktır.

Gut Hastalığı Nedir?

Gut, eklemlerde ağrı, şişlik, hassasiyet ve sıcaklığa neden olan bir iltihap şeklidir. Eklemlerde meydana gelen şişlik, kızarıklık, hassasiyet, ani ve şiddetli ağrı şeklinde kendini belli eder. Genellikle ayak başparmağının eklem ağrısı ile karakterizedir. Gut hastalığında bacak eklemleri (ayak, ayak bileği ve diz) en çok etkilenen yerlerdir.Gut hastalığının atakları bir anda meydana gelebilir. Gut hastalığı kişiyi, çoğu zaman gecenin ortasında ayak başparmağında hissettiği bir yandığı hissiyle uyandırabilir. Etkilenen eklem bölgesi diğer bölgelere göre daha sıcak, şiş ve çok hassastır.

Genellikle ilk ataklarda bir eklemi etkileyen gut, bir süre sonra yayılım göstererek birkaçına birden dağılabilir. Özellikle ayak başparmağı en sık etkilenen bölgelerin arasındadır, ancak gut hastalığında bacaktaki (diz, ayak bileği, ayak) ve kollardaki diğer eklemleri (el, bilek ve dirsek) daha az etkileyebilir. Gut hastalığının nadiren de olsa omurgayı etkilediği görülmektedir.

İlk dönemde, yılda bir veya birkaç kez görülen gut atakları, ilerleyen dönemlerde daha sık olabilir ve yılda birkaç kez görülebilir. Aynı zamanda gut atakları farklı eklemlerde olabileceği gibi aynı eklemlerde de tekrarlayabilir.

Gut atakları zamanla daha da sıklaşmaya başlayabilir ve eklemlere yayılım gösterebilir. Gut ataklarının sıklaşmasıyla birlikte görülen semptomlarda daha ciddi etkiler yaratabilir.

Romatizmal bir hastalık olmasına karşın, özellikle kırmızı et, sakatat, kabuklu deniz hayvanlarının aşırı tüketilmesi ile tetiklenen ataklarla karakterizedir.

En yaygın görülen gut belirtileri ise aşağıdaki gibidir; Yoğun eklem ağrısı Gut, genellikle ayak başparmağının eklemini etkiler, ancak bu durum herhangi bir eklemde de oluşabilir. Yaygın olarak etkilenen diğer eklemler ayak bilekleri, dizler, dirsekler, el bilekleri ve parmakları içerir. Ağrının başlamasından sonra 4 ila 12 saat içinde şiddeti artabilir. Ağrı Atak sırasında gelişen şiddetli ağrı azaldıktan sonra, bazı eklem rahatsızlıkları birkaç günden birkaç haftaya kadar sürebilir. Atakların daha uzun sürmesi durumu daha fazla eklemin etkilenmesine sebep olabilir. Şişlik ve kızarıklık Atak sırasında etkilenen eklemlerde şişlik ve kırmızı lekeler meydana gelebilir. Hareketlerin kısıtlanması Gut hastalığının ilerlemesi durumunda eklemler normal şekilde hareket ettirilemeyebilir ve bu durumda hareketlerin kısıtlanmasına neden olur.

Gut Hastalığı ve Ceviz

Antioksidan bakımından zengin olan ceviz, gut hastalarının tüketmesi gereken bir yiyecektir. Polifenol, melatonin ve E vitamini zenginliği ile ceviz sadece gut değil birçok hastalıkta da önerilmektedir. Ceviz, ürik asitlerin dışarı atılmasına yardımcı olduğu gibi vücudun arınmasını da sağlamaktadır.

Gut hastalığının tanısı için, hastalıktan etkilendiği düşünülen bir eklemden sıvı alınır ve bu sıvı patolojik inceleme için gönderilir. Sıvı, monosodyum ürat kristallerinin varlığı için polarize bir mikroskop altında incelenir. Kan testi Doktorunuz kandaki ürik asit ve kreatinin seviyelerini ölçmek için bir kan testi önerebilir. Yine de kan testi sonuçları yanıltıcı olabilir. Bazı insanlar yüksek ürik asit seviyelerine sahiptir, ancak hiçbir zaman gut hastalığına sahip olmazlar. Bazı insanlar da gut belirtileri ve semptomları gösterir, ancak kanlarında olağandışı ürik asit seviyeleri yoktur. Röntgen Gut hastalığı dışında eklem iltihabına neden olabilecek diğer hastalıkların bulunmasında yardımcı olur. Ultrason Ultrason, kas ve iskelet sistemindeki eklemlerde meydana gelen iltihabi durumu veya ürat kristallerini tespit edebilir. MR MR görüntülemesi ile eklemdeki ürat kristallerin varlığı tespit edebilir.

Gut hastalığı nasıl tedavi edilmektedir?

Gut atağı sırasında atağı engelleyecek tedaviler verilmektedir. Bunlar anti-inflamatuar ilaçlar, kolşisin ve bazı durumlarda kortizon tedavisini içermektedir. Ataklar sıklaştığında atakların gelmesini önlemek ve ürik asidi düşürmek amacıyla allopurinol ve/veya febuksostat kullanılabilmektedir. Sık yapılan hatalardan birisi Gut atağı sırasında allopurinol (ürikoliz) başlanmasıdır. Atak öncesinde hasta allopurinol kullanıyor ise atak sırasında bu ilaca devam etmesi önerilmektedir. Ancak atak öncesinde allopurinol kullanmıyor ise atak sırasında bu ilacın başlanması uygun değildir. Gut ataklarının engellenmesi için uygun diyet kontrolü ve düzenli takip önemlidir.

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