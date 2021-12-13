Özür Dilemekten Neden Kaçarız?

“Özür bir sonraki davranışta kendini gösterir.”

Bu yazımızda neden özür dilemiyoruz, bunu yapmaktan neden zorlanıyoruz ve etkili bir özürün bizim yaşamımıza katkıları nelerdir sorularına yanıt vermeye çalışacağız.

Özür dilemek, yaptığımızı düşündüğümüz, ya da öyle olmasını istediğimiz, yanlış anlaşılmak istemediğimiz durumlarda ama en önemlisi ilişkilerimizi daha da güçlendirmek amacıyla üzüntümüzü belirtmek, aynı durumun tekrarlanmayacağını karşımızdakine vaat etmektir. Özür; yalnızca, lafta kalmayıp davranışa dönüştüğünde samimi bir değişimin göstergesi olabilir.

Özür Dilemekten Neden Kaçınırız? Özür dilemekte zorlanmamızın sebeplerinden bazıları şunlardır:

1. Özür Dilemek Zayıflığın Bir İşaretidir Anlayışı: Medyanın da etkisiyle günümüzde özür dilemek hatalı olduğunu kabul etmek bir erdemden çok ne yazıktır ki bir eziklik, zayıflık olarak görülmeye başlandı. Bu yaygın ama yanlış anlayışın aksine, kişinin gururunu bertaraf ederek samimi bir özür dilemesi, kişilik gücünün bir göstergesidir ve büyük bir cesaret gerektirir.

2. Ego: Özür dilemenin en büyük düşmanıdır ego. Sizi kendi içinizde sürekli savaşmak veya savunma yapmak zorunda bırakır. Sizi; insanlarla doğru iletişim kurma konusunda hep bir adım geride bırakarak yalnız kalmanıza sebep olur.

3. Sonuna Kadar İnkar Alışkanlığına Sahip Olma: Bu alışkanlık da yine ego ile bağlantılıdır. Bazı insanlar hatasını kabul etmektense ilişkisini kaybetmeyi göze alırlar.

Suçlama ve hata bulma insan ilişkilerini en çok zedeleyen iki davranış biçimidir. Bizim davranışımızdan ötürü bir sorun yaşandığında karşımızdaki insanda hata arama, suçu onun üstüne yıkmaya çalışmak yerine özür dilemek varolan iletişimi korumak ve güçlendirmek istediğiniz anlamına gelir. Evet hatalıyken özür dilemek bizi küçük düşürmez aksine karşımızdakine önem verdiğimizi saygı duyduğumuzu onu kaybetmek istemediğimizi gösterir.

Etkili Bir Özürün Bizim Yaşamımız Katkıları;

*Özür dilemek affetme talebi değil, bir konuşma talebidir ve sizin iletişim içinde açısından sorumluluk almanızı sağlar.

*Düzeltilmesi gereken olumsuz durumu düzeltmeniz için sizi yönlendirir.

*Karşı tarafın ne hissettiğini anlamanız için size bir şans verir.

*Yanlış yapmak omuzlarımızda manevi bir ağırlığa sebep olur. Halbuki sorumluluk alıp hatalarınızla yüzleşip özür dilediğinizde kendinizi daha iyi hissedersiniz ve o yükten kurtulursunuz.

*Çevrenizle yaşadığınız sorunlar eski anlaşmazlıklar çoğu zaman ortadan yok olmaz. Birçoğu sonradan başka bir vesileyle tekrar ortaya çıkar veya sizde kronik kızgınlığa yol açar. *Affetmek, özür dilemek gibi samimi bir yaklaşım rahatlamanızı ve sizin kendi iç huzurunuzu korumamızı sağlar

Unutmayın ki geçmişi değiştiremeyiz, ancak geleceği bugün içinde bulunduğumuz ilişkilere özen göstererek güzelleştirebiliriz. Unutmayın, bugün kime nasıl davrandığımız gelecekte onlarla ilgili anılarımız belirler.