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Ozon tedavisiyle sağlığına kavuştu

Eskişehir’de kolon kanseri tedavisinin ardından ellerinde ve ayaklarında uyuşma hisseden Vedat Şahin, Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi’nde uygulanan ozon tedavisiyle birlikte sağlığına kavuştu.

Sağlık 30.10.2021, 10:52
Ozon tedavisiyle sağlığına kavuştu

Eskişehir’de kolon kanseri tedavisinin ardından ellerinde ve ayaklarında uyuşma hisseden Vedat Şahin, Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi’nde uygulanan ozon tedavisiyle birlikte sağlığına kavuştu.

Eskişehir’de yaşayan Vedat Şahin, kolon kanserine yakalandıktan sonra kemoterapi tedavisi görmeye başladı. Tedavinin ardından kullanılan ilaçlarla bağlantılı olduğu iddia edilen bazı sorunlarla karşılaşan Şahin, elleri ve ayaklarında uyuşmalar hissetmeye başladı. Uyuşmalarla birlikte günlük hayatta baston desteğiyle yürüyen Şahin, yaşadığı sorunlardan kurtulmak için Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi’ne başvurdu. Fizyomer’de tedavi altına alınan Şahin, uygulanan ozon tedavisiyle birlikte tekrar sağlığına kavuştu. Yaklaşık 12 seans olarak uygulanan tedavinin 6’ncı seansından itibaren uyuşma sorunundan kurtulan Vedat Şahin, bastonsuz yürüyerek ellerini ve ayaklarını eskisi gibi kullanabilmenin mutluluğunu yaşıyor.

“Tedavi sonrası çok rahatladım ve mutlu oldum”

Ozon tedavisi sayesinde yaşadığı sorunlardan kurtulduğunu dile getiren Şahin, “Tedavi süreçlerim kolon kanseriyle başladı. Kemoterapiden sonra ayaklarımda ve ellerimde aşırı derecede uyuşma, yanma ve karıncalanma başladı. Bu durum kemoterapi bittikten sonra daha da arttı. İlaç tedavisinden hiçbir yarar görmedim. Kızım vasıtasıyla Berrin hocamızı bulduk. Onun önerisiyle ozon tedavisine başladık. Berrin hocanın hem kolon kanserinin teşhisi ve ameliyatında hem de ozon tedavisinin iyi geleceği konusundaki tavsiyesine uydum. Tedavi sonrası çok rahatladım ve mutlu oldum. Ozon tedavisi pek yaygın olarak bilinmiyor. Gerçekten güzel bir tedavi. Ozon tedavisinde 5-6’ncı seanstan sonra rahatlamayı hissetmeye başladım. Daha önce tedaviye bastonla geliyordum. Bugün ilk defa baston kullanmadan geldim ve kendimi çok rahat hissettim” dedi.

“Birtakım ilaçlar verilmiş ancak ayaklarındaki problemi artarak devam etmiş”

Hastanın yaşadığı sorunlar hakkında bilgilendirmelerde bulunan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Berrin Akpınar, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Hastamızın kolon kanseri sebebiyle aldığı kemoterapi ilaçlarından sonra ellerinde ve ayaklarında uyuşma şikâyetleri başlamış. Birtakım ilaçlar verilmiş ve ellerdeki şikâyetler gerilemiş ancak ayaklarındaki problemi artarak devam etmiş. Periferik nöropati dediğimiz, bir sinirin fonksiyonunda kayıp veya hasarlanma olarak tabir edeceğimiz hastalık. En çok metabolik bozukluklarda; şeker hastalığı, hipotiroidi, B vitamini eksikliği gibi problemlerde karşımıza çıkabiliyor. Periferik nöropatinin tedavisinde ilk başta hastamızda olduğu gibi antioksidan ilaçlar kullanılabiliyor. Hastamızda olduğu gibi bir ilaca bağlı gelişmiş bir problemi yine bir ilaçla çözmemek adına ozon tedavisi elimizi çok güçlendiren bir tedavi.”

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