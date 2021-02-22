ÖZGÜRLEŞMENİN SIRRI AFFETMEKTE GİZLİ

Hayata bakış açısının, davranışların ve düşüncelerin gücüne inanarak tüm deneyimleri sevgi ve huzur dolu bir hayata yönlendirmeye yardımcı olan İpek Senem Aydın, YouTube kanalında takipçilerini yeni videolarıyla buluşturmaya devam ediyor. Affetmenin özgürleştirdiğini, kişinin kendisine vereceği en güzel hediyelerden biri olduğunu ve negatif duygulardan da koruyan çok etkili bir güç olduğunu paylaşan Aydın, ruhsal rahatlamanın da bununla gerçekleşeceğine dikkat çekiyor.

Affetme olgusunun ruhsal arınmanın en kuvvetli ilacı olduğunu her fırsatta vurgulayan İpek Senem Aydın, sevgiye ve mutluluğa ulaşmak adına affetmenin değerine dikkat çekiyor. Kişinin mutlu olmasının önündeki engellerden birinin de affetme duygusunun reddedilmesi ve yok sayılması olarak ifade eden Aydın, kişisel yüklerden kurtularak daha parlak bir geleceğe adım atmanın kişinin kendi elinde olduğunu hatırlatıyor. İyi, kötü, doğru, yanlış olarak nitelendirilen tüm yaşanmışlıkların her birinin geçmişte kaldığını; geçmişe takılarak yaşamanın şimdiki yaşamda blokajlar oluşturduğunu belirten başarılı thetahealing eğitmeni, affederek bunların tamamından kurtulmanın mümkün olduğunu söylüyor. Sözcüklerin gücünün affetme aşamasındaki değerinin de altını çizen Aydın, evrene gönderilen pozitif enerji içindeki affetme duygusunun yenilenmiş yaşamın temelini atmadaki önemini vurguluyor. Kişinin karşısındakini affetmesinin yanı sıra kendi davranışlarını da affetmesinin pozitif bir yaşama geçişte olumlu etki uyandıracağını belirten İpek Senem Aydın, özgürlüğe ulaşmanın anahtarını düşüncelerde bulmaya davet ediyor.