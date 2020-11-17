Özenli bakım ve izleme, prematüre bebekleri hayata bağlıyor

Prematüre bebeklerin gelişimlerini tamamlayamadan dünyaya gelmeleri, prematüreliğe ek olarak birçok sağlık sorununu da beraberinde getiriyor.1 Bu nedenle tüm dünyada her yıl 17 Kasım gününde, prematüre bebeklerin sorunları ile ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla çalışmalar gerçekleştiriliyor. 17 Kasım Dünya Prematüre Günü sebebiyle açıklamalarda bulunan Türk Neonatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Esin Koç; özellikle prematüre bebeklerin bakımı ve gelişim süreçlerinin önemine dikkat çekti.

Enfeksiyon riskleri daha yüksek

Prof. Dr. Esin Koç; “Erken doğan bebekler, organlarının gelişimi tamamlanmadan dünyaya geldikleri için solunum problemleri, beslenmede güçlük, enfeksiyonlara yatkınlık gibi sağlık sorunları yaşayabiliyorlar. İleri dönemde ise, zamanında doğan bebeklere kıyasla; yürüme, dengede durma, emekleme gibi motor becerileri ve öğrenme yeteneklerinde gecikme gibi konularda daha fazla sorunla karşılaşabiliyorlar. Bu sorunları doğru zamanda yapılan doğru müdahalelerle önlemek ya da en aza indirmek mümkün” dedi.

“Erken doğan bebeklerde akciğer ve bağışıklık sistemi az gelişmiş olduğu için fonksiyonları da daha sınırlı oluyor. Bu nedenle solunum yolu enfeksiyonlarına yol açabilen influenza, respiratuar sinsitiyal virüs (RSV) gibi virüsleri yenmekte hem daha fazla zorluk çekiyorlar hem de bu virüslere yakalanma riskleri de daha yüksek.” diye konuştu.

Doğum anından itibaren sıkı takip önemli

Minik kahramanların hayata tutunabilmesi için doğum anından itibaren uygulanacak takibin, bebekler için hayati olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Esin Koç; çok küçük bebeklerin yenidoğan uzmanları tarafından takip edilmeleri gerektiğini belirtti. “Prematüre doğan bebeklerin, yaşama adapte olmaları zaman alabilir ve bebeğin gebelik yaşı küçüldükçe bu süreç zorlu olabilir” diyen Prof. Dr. Esin Koç; “Prematüre doğumun başarıyla yönetilmesi doktor, sağlık personeli ve ailenin birlikte yürüteceği bir ekip işidir. Ayrıca, bilimsel bir yaklaşım ve teknik alt yapı gerektirir. Ancak bu şekilde bebeklerimiz sağlıklı yaşam şansı bulabilir” diye ekledi.