(Özel) Van’da ikinci ve üçüncü doz aşı seferberliği

Van İl Sağlık Müdürü Mahmut Sünnetçioğlu, ikinci ve üçüncü doz aşılamada istenilen düzeyde olmadıklarını ifade ederek, tüm vatandaşları aşı olmaya davet etti.

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Adem Ergioğuz ile birlikte stantları gezen Van İl Sağlık Müdürü Mahmut Sünnetçioğlu, vatandaşları aşı olmaya davet etti. Stantlarda aşı olmak isteyen vatandaşlara teşekkür eden Sünnetçioğlu, bir vatandaşın aşısını yaptırdı. Daha sonra çalışmalar hakkında İHA muhabirine açıklamada bulunan Sünnetçioğlu, birinci dozda yüzde 78’lerde olan Van’ın maviyi yakaladığını ifade ederek, ikinci ve üçüncü dozda ise istenilen düzeyde olmadıklarını söyledi. İkinci ve üçüncü dozda turuncu olmanın yeterli olmadığını dile getiren Sünnetçioğlu, “Bizim bir an önce sarı ve maviye dönmemiz gerekiyor. Bu çerçevede ikinci ve üçüncü doz aşısı gelen vatandaşlarımızın mutlaka aşılarını yapmalarını istiyoruz. Çünkü pandemide en önemli silahımız aşıdır. Ondan sonra maske, toplu alanlardan uzak durmak, sosyal mesafe ve el hijyenine dikkat etmek gerekiyor” dedi.

Van Valiliği öncülüğünde ilçe kaymakamları, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları ve muhtarların desteğiyle birinci dozda iyi bir oran yakaladıklarının altını çizen Sünnetçioğlu, “Aynı başarıyı ikinci ve üçüncü dozda yakalamak istiyoruz. Ne kadar çok aşılama yaparsak; o kadar az hastamız hastaneye yatacak, yoğun bakımdaki hasta sayımız azalacak. Onun için bütün vatandaşlarımızı aşı yapmaya davet ediyoruz. Bu noktada şehir merkezindeki her sokak ve caddede aşı stantlarımız var. İlçe merkezlerinde yine öyle. Bunun yanında mobil ekiplerimizle köylere, mezralara, yaylalara kadar gidiyoruz. Tek isteğimiz vatandaşlarımızın aşı yapması. Yeter ki aşı yapmayı istesinler. Biz nerede olursa olsun gidip aşılarını yapacağız. Tüm sağlık personeli olarak vatandaşımızın hizmetindeyiz. Vatandaşlarımızı önemle aşı yapmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

Aşı olan vatandaşlar ise bunun bir vatandaşlık görevi olduğunu belirterek, herkesi aşı olmaya davet etti.