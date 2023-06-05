Özel Ümit çalışanları unutulmaz bir gece yaşadı

Özel Ümit Hastanesi çalışanları gerçekleştirilen Moral ve Motivasyon Gecesi’nde, Eskişehir’in tanınan ses sanatçısı Pınar Işık’la unutulmaz bir gece yaşadı. Eğlenceli programda; sponsorların katılımı ile Özel Ümit çalışanlarına, sürpriz hediyeler de verildi.

Bu yıl ikincisi düzenlenen geceyi hazırlayan Özel Ümit Hastanesi Halkla İlişkiler Müdürü Gülay Özler ve İnsan Kaynakları Müdürü Onur İkiel’in sunumunu yaptığı kokteylde, eğlencenin başlangıcını Özel Ümit Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Kasım Çetin ve İdari Direktörü Oktay Tanrıverdi yaptı. İlk olarak söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Çetin, “İyi ki varsınız, bu organizasyonu iki senedir yapıyoruz ve artık geleneksel hale getirmek istiyoruz. Yaptığınız fedakârlıkları anlatmaya gerek yok, tüm emekleriniz ortada, her şey için çok teşekkür ediyoruz, iyi ki varsınız. Bu güzel geceyi organize eden Gülay hanım ve Onur beye de ayrıca teşekkür ediyoruz.” dedi.

Işığınızı kaybetmeyin

Daha sonra söz alan Özel Ümit Hastanesi İdari Direktörü Oktay Tanrıverdi ise; Ümit Hastaneleri’nin gurur duyarak çalışılan bir yer olduğunu ifade ederek, “Ümit yalnızca çalıştığımız bir yer değil, hayata karşı duruşunuzu gösterdiğimiz bir yer, tüm çalışanlarımız çok değerli, birbirinden kıymetli Hepinizi teker teker çok seviyoruz, gösterdiğiniz çaba, alın teri ve kuruma olan aidiyetiniz için çok teşekkür ediyoruz. Işığınızı kaybetmeyin, hepinizi çok seviyorum.” ifadelerini kullandı.

Hastane personeline bu olanağı tanıyan Yönetim Kurulu Başkanı Kasım Çetin nezdinde tüm yönetim kurulu üyelerine teşekkür eden Tanrıverdi, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Buradaki herkese çok eğlenceli bir akşam diliyorum, ne mutlu bize Ümit ailesi olarak bir kez daha birlik beraberliğimizi ve mutluluğumuzu paylaşma imkânı bulduk, devamını bekliyoruz. Çok yorulduk zor bir iş yapıyorsunuz, artık eğlenme zamanı!”

Gecede Pınar Işık’ın canlı performansı ile seslendirdiği birbirinden güzel şarkılar eşliğinde doyasıya eğlenen Özel Ümit çalışanları, yılın yorgunluğunu hep birlikte dans ederek attı.