Özel teknoloji ile üretildi, dünyada örneği yok

DÜZCE (İHA) – Apiterapi ürünleri arasında çalışmalarını sürdüren Arı Mucizesi, dünyada örneği olmayan bir teknoloji ile üretimi gerçekleştirilen propolis softgeli global pazara açmaya hazırlanıyor.

Apiterapi ürünleri ile Türkiye’de ciddi yol kat eden Arı Mucizesi, zeytinyağında ekstraksiyonunu yaptığı softgel ürününü global pazara açmaya hazırlanıyor. Özel bir teknoloji ile üretilen propolis softgelin zeytinyağında çözümlendiğini dile getiren Arı Mucizesi Yönetim Kurulu Başkanı Nesim Avcı, "Arı mucizesi olarak biz apiterapi ürünleri noktasında Türkiye’de hatırı sayılır bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Düzce Üniversitesi ile başlayan pilot arge çalışmalarımızı daha sonra endüstriyel boyuta getirdik. Özellikle Arı Mucizesi softgel ürünümüz, dünyada da pek örneği olmayan bir ürünümüz" dedi.

"Ürünü dünyaya açmayı düşünüyoruz"

Propolis softgelin özel teknoloji ile üretildiğini ifade eden Avcı, "Nanoenkapsülasyon teknolojisi ile üretiyoruz. Zeytinyağında çözülüyor. Propolis dünyada çok yaygın bir arı ürünü. Bağışıklığı desteklediği için birçok insan bunu katı olarak kullanıyor. Ama literatürde de dünyanın birçok yerinde de firmalar bunu alkolde ekstrakte edip üretiyorlar. Alkolde ekstrakte edilen propolisler de çok faydalı olmakla beraber, bazı moleküllerin alkolde zarar görüyor. Biz burada yaptığımız Ar-Ge ve geliştirdiğimiz teknoloji ile propolisi yüksek oranda zeytinyağında ekstrakte ediyoruz. Nanoenkapsülasyon teknoloji sayesinde bunu piyasaya sürüyoruz. Softgel sayesinde tat ve koku sorunu yok. Propolisin aroması biraz ağırdır. Tadı biraz acıdır. Tat ve kokusu olmadığı, bağırsaklara daha hızlı ulaştığı, mide asidinden daha az etkilendiği için propolisin alkolden, mide hasarından etkilenmeyerek bağırsaklara daha fazla emilimin olduğu, biyoyararımının arttığı ve insana verdiği faydayı maksimize ettiği bir ürün ortaya çıkardık. Gayet de güzel gidiyor. Aşağı yukarı 7 bine yakın eczanede ürünümüz var. Bu sene global pazara açılarak ürünü dünyaya açmayı düşünüyoruz" diye konuştu.