banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
İrem Derici'ye para cezası kesildi
İrem Derici'ye para cezası kesildi
"Tek doz yeterli" açıklaması tartışma yarattı
Gölge CIA
Gölge CIA" Stratfor'un 2050 Türkiye haritası Rusları kızdırdı...
Hakkını helar eder misin Ömer Halisdemir?
Hakkını helar eder misin Ömer Halisdemir?

(ÖZEL) Prof. Dr. Oğuztürk: “Aşıların kısa süre içerisinde mutant virüslere karşı da etkinlik sağlayacağını söyleyebiliriz”

Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, Güney Afrika varyantı mutant Covid-19’un bazı aşıları etkisiz bırakması konusunda, “Bu aşıların kısa bir süre içerisinde mutant virüslere karşı da etkinlik sağlayacak sürece dahil edilebileceğini söyleyebiliriz. Dünya da aşı firmaları gerçekten korona virüs özelinde büyük bir başarı göstermiş durumdalar” dedi.

Sağlık 13.02.2021, 09:44
2
(ÖZEL) Prof. Dr. Oğuztürk: “Aşıların kısa süre içerisinde mutant virüslere karşı da etkinlik sağlayacağını söyleyebiliriz”

Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, Güney Afrika varyantı mutant Covid-19’un bazı aşıları etkisiz bırakması konusunda, “Bu aşıların kısa bir süre içerisinde mutant virüslere karşı da etkinlik sağlayacak sürece dahil edilebileceğini söyleyebiliriz. Dünya da aşı firmaları gerçekten korona virüs özelinde büyük bir başarı göstermiş durumdalar” dedi.

Covid-19 virüsünün İngiltere, Brezilya ve Güney Afrika varyantları olmak üzere mutasyona uğramış yeni şekli insanları korkutuyor. Pandemideki zincirin kırılmasındaki en önemli rol ise aşıların. Güney Afrika resmi kaynaklarından yapılan açıklamaya göre bazı aşılar virüsün bu ülkedeki varyantına karşı düşük etkinlikte kaldı. Bu durumun insanlarda şu an bir panik veya endişe oluşturmaması gerektiğini vurgulayan Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, dünyadaki aşı çalışmalarının, özellikle korona virüs özelinde çok iyi ve hızlı ilerlediğini kaydetti. Prof. Dr. Oğuztürk, korona virüslerin bir RNA virüsü olduğunu ve bu virüslerin yaşamını sağlayabilmesi için mutasyonlara uğramasının doğal bir olgu olduğunu açıkladı.

“Virüsün mutasyon geçirmesi bizde herhangi bir şaşkınlığa sebebiyet vermemeli”

Covid-19 gibi virüslerin mutasyon geçirmesinin doğal olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, “Aslında bu mutasyon olayı Aralık ayının başında İngiltere’de gündeme geldi ve dünya ile paylaşıldı. Dünya üzerinde de virüsün mutasyon geçirmesi ile ilgili ciddi manada bir farkındalık oluştu. Sonraki aşamada Brezilya ve Güney Afrika mutasyonları da tüm dünya kamuoyu ile paylaşıldı. Burada tabi ki virüsün mutasyon geçirmesi bizde herhangi bir şaşkınlığa sebebiyet vermemeli. Korona virüslerin dahil olduğu RNA virüslerinin mutasyon anlamında yaşamlarının doğal bir sürecini uyguladıklarını, doğaları gereği zaten yaşam döngülerinde bu mutasyonları gerçekleştirdiklerini biliyoruz” şeklinde konuştu.

“Hep ifade ediliyor, zaten şu ana kadar binlerce mutasyon geçirilmiş durumda”

Korona virüsün küçük noktasal mutasyonlar şeklinde bugüne kadar birçok kez mutasyona uğradığını hatırlatan Prof. Dr. Oğuztürk, “Hep ifade ediliyor, zaten şu ana kadar binlerce mutasyon geçirilmiş durumda. Bu mutasyonlar da onlardan sadece bir kaçı. Bu anlamda düşünecek olursak, bize tedavi ya da aşı uygulamaları konusunda bilgi sağlama hususunda bir katkı sağlama söz konusu olabilir. Mutasyonlar virüsün genetik dizilimi ile ilgili yeni varyant virüslerin oluşması anlamında önemli bir özelliği bize sağlamakta. Burada dikkat edilmesi gereken husus; aşılar bu mutasyona uğramış virüslerde etkinlik sağlıyor mu, sağlamıyor mu” diye konuştu.

“Aşıların kısa süre içerisinde mutant virüslere karşı da etkinlik sağlayacağını söyleyebiliriz”

Güney Afrika varyantına karşı bazı aşıların etkinlik oranının düşmesinin paniğe neden olmaması gerektiğini, aşı çalışmalarının çok iyi ilerlediğini ve bu varyanta karşı aşıların güncelleneceğini belirten Prof. Dr. Hakan Oğuztürk şunları kaydetti:

“Oxford firmasının açıkladığı veriler maalesef bu yeni mutant virüslere karşı mevcut kullanımdaki olan aşılarının kısmi bir başarı sağladığını ifade ediyor. Tabi ki bunu aslında bir panik ya da endişeye sebebiyet vermeyecek bir durum olarak düşünüyorum. Çünkü bu aşıların kısa bir süre içerisinde mutant virüslere karşı da etkinlik sağlayacak sürece dahil edilebileceğini söyleyebiliriz. Dünya da aşı firmaları gerçekten korona virüs özelinde büyük bir başarı göstermiş durumdalar. Birçok ilaç firması Faz-1, Faz-2, Faz-3 şeklindeki süreçleri aktive etmiş durumdalar. Her gün yeni aşılar ile ilgili bilgilere sahip olmaktayız. Bu anlamda mutasyona uğramış olan virüslerin de bu aşılardan etkilenebileceği şeklindeki çalışmaların çok kısa süre içerisinde adaptasyon süreçlerinin sağlanarak, o aşıların da yeni mutasyona uğramış virüslere etki göstereceğini söyleyebiliriz. Bu bizde tam bir panik ve endişeye neden olacak bir durum değildir diye değerlendiriyorum.”
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 23 48
2. Beşiktaş 23 48
3. Fenerbahçe 23 48
4. Trabzonspor 23 42
5. Alanyaspor 23 41
6. Hatayspor 23 38
7. Gaziantep FK 23 38
8. Karagümrük 23 37
9. Antalyaspor 23 31
10. Malatyaspor 23 29
11. Sivasspor 23 28
12. Göztepe 23 26
13. Kasımpaşa 23 26
14. Rizespor 24 26
15. Erzurumspor 24 25
16. Konyaspor 22 24
17. Kayserispor 23 24
18. Başakşehir 23 24
19. Gençlerbirliği 22 20
20. Ankaragücü 22 18
21. Denizlispor 23 18
Takımlar O P
1. Giresunspor 20 44
2. İstanbulspor 20 40
3. Samsunspor 20 40
4. Adana Demirspor 20 37
5. Altınordu 21 37
6. Tuzlaspor 20 36
7. Altay 20 35
8. Ankara Keçiörengücü 20 34
9. Bursaspor 20 30
10. Bandırmaspor 20 27
11. Adanaspor 20 24
12. Ümraniye 20 24
13. Boluspor 20 19
14. Akhisar Bld.Spor 20 19
15. Balıkesirspor 20 19
16. Menemen Belediyespor 20 19
17. Ankaraspor 21 13
18. Eskişehirspor 20 4
Takımlar O P
1. Man City 22 50
2. M. United 23 45
3. Leicester City 23 43
4. Liverpool 23 40
5. Chelsea 23 39
6. West Ham 23 39
7. Everton 21 37
8. Tottenham 22 36
9. Aston Villa 21 35
10. Leeds United 22 32
11. Arsenal 23 31
12. Southampton 22 29
13. Crystal Palace 23 29
14. Wolverhampton 23 27
15. Brighton 23 25
16. Newcastle 23 25
17. Burnley 22 23
18. Fulham 22 15
19. West Bromwich 23 12
20. Sheffield United 23 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 20 51
2. Real Madrid 22 46
3. Barcelona 21 43
4. Sevilla 21 42
5. Villarreal 22 36
6. Real Sociedad 22 35
7. Real Betis 22 30
8. Granada 22 30
9. Celta de Vigo 23 29
10. Levante 21 27
11. Athletic Bilbao 21 25
12. Valencia 22 24
13. Getafe 22 24
14. Cádiz 22 24
15. Osasuna 22 22
16. Deportivo Alaves 22 22
17. Eibar 22 20
18. Real Valladolid 22 20
19. Elche 21 18
20. Huesca 22 16