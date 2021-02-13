(ÖZEL) Prof. Dr. Oğuztürk: “Aşıların kısa süre içerisinde mutant virüslere karşı da etkinlik sağlayacağını söyleyebiliriz”

Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, Güney Afrika varyantı mutant Covid-19’un bazı aşıları etkisiz bırakması konusunda, “Bu aşıların kısa bir süre içerisinde mutant virüslere karşı da etkinlik sağlayacak sürece dahil edilebileceğini söyleyebiliriz. Dünya da aşı firmaları gerçekten korona virüs özelinde büyük bir başarı göstermiş durumdalar” dedi.

Covid-19 virüsünün İngiltere, Brezilya ve Güney Afrika varyantları olmak üzere mutasyona uğramış yeni şekli insanları korkutuyor. Pandemideki zincirin kırılmasındaki en önemli rol ise aşıların. Güney Afrika resmi kaynaklarından yapılan açıklamaya göre bazı aşılar virüsün bu ülkedeki varyantına karşı düşük etkinlikte kaldı. Bu durumun insanlarda şu an bir panik veya endişe oluşturmaması gerektiğini vurgulayan Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, dünyadaki aşı çalışmalarının, özellikle korona virüs özelinde çok iyi ve hızlı ilerlediğini kaydetti. Prof. Dr. Oğuztürk, korona virüslerin bir RNA virüsü olduğunu ve bu virüslerin yaşamını sağlayabilmesi için mutasyonlara uğramasının doğal bir olgu olduğunu açıkladı.

“Virüsün mutasyon geçirmesi bizde herhangi bir şaşkınlığa sebebiyet vermemeli”

Covid-19 gibi virüslerin mutasyon geçirmesinin doğal olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, “Aslında bu mutasyon olayı Aralık ayının başında İngiltere’de gündeme geldi ve dünya ile paylaşıldı. Dünya üzerinde de virüsün mutasyon geçirmesi ile ilgili ciddi manada bir farkındalık oluştu. Sonraki aşamada Brezilya ve Güney Afrika mutasyonları da tüm dünya kamuoyu ile paylaşıldı. Burada tabi ki virüsün mutasyon geçirmesi bizde herhangi bir şaşkınlığa sebebiyet vermemeli. Korona virüslerin dahil olduğu RNA virüslerinin mutasyon anlamında yaşamlarının doğal bir sürecini uyguladıklarını, doğaları gereği zaten yaşam döngülerinde bu mutasyonları gerçekleştirdiklerini biliyoruz” şeklinde konuştu.

“Hep ifade ediliyor, zaten şu ana kadar binlerce mutasyon geçirilmiş durumda”

Korona virüsün küçük noktasal mutasyonlar şeklinde bugüne kadar birçok kez mutasyona uğradığını hatırlatan Prof. Dr. Oğuztürk, “Hep ifade ediliyor, zaten şu ana kadar binlerce mutasyon geçirilmiş durumda. Bu mutasyonlar da onlardan sadece bir kaçı. Bu anlamda düşünecek olursak, bize tedavi ya da aşı uygulamaları konusunda bilgi sağlama hususunda bir katkı sağlama söz konusu olabilir. Mutasyonlar virüsün genetik dizilimi ile ilgili yeni varyant virüslerin oluşması anlamında önemli bir özelliği bize sağlamakta. Burada dikkat edilmesi gereken husus; aşılar bu mutasyona uğramış virüslerde etkinlik sağlıyor mu, sağlamıyor mu” diye konuştu.

“Aşıların kısa süre içerisinde mutant virüslere karşı da etkinlik sağlayacağını söyleyebiliriz”

Güney Afrika varyantına karşı bazı aşıların etkinlik oranının düşmesinin paniğe neden olmaması gerektiğini, aşı çalışmalarının çok iyi ilerlediğini ve bu varyanta karşı aşıların güncelleneceğini belirten Prof. Dr. Hakan Oğuztürk şunları kaydetti:

“Oxford firmasının açıkladığı veriler maalesef bu yeni mutant virüslere karşı mevcut kullanımdaki olan aşılarının kısmi bir başarı sağladığını ifade ediyor. Tabi ki bunu aslında bir panik ya da endişeye sebebiyet vermeyecek bir durum olarak düşünüyorum. Çünkü bu aşıların kısa bir süre içerisinde mutant virüslere karşı da etkinlik sağlayacak sürece dahil edilebileceğini söyleyebiliriz. Dünya da aşı firmaları gerçekten korona virüs özelinde büyük bir başarı göstermiş durumdalar. Birçok ilaç firması Faz-1, Faz-2, Faz-3 şeklindeki süreçleri aktive etmiş durumdalar. Her gün yeni aşılar ile ilgili bilgilere sahip olmaktayız. Bu anlamda mutasyona uğramış olan virüslerin de bu aşılardan etkilenebileceği şeklindeki çalışmaların çok kısa süre içerisinde adaptasyon süreçlerinin sağlanarak, o aşıların da yeni mutasyona uğramış virüslere etki göstereceğini söyleyebiliriz. Bu bizde tam bir panik ve endişeye neden olacak bir durum değildir diye değerlendiriyorum.”