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(ÖZEL) Pandemide kontrole gitmeye korkan diyabet hastaları ayaklarını kaybetmekle yüz yüze kaldı

Pandemi döneminde diyabet hastalarının hastanelere kontrole gelmekten çekindiğini belirten Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, “Birçok insan pandemi yoğunluklu hasta bakıldığını düşünerek hastanelere gelmekten çekiniyorlar. Bazı hastalar çok geç dönemde başvuruyorlardı. Ayaklarını kaybedileceği dönemde başvuruyorlardı. Bunu gerekçesi olarak da hastaneye gitmekten korktuklarını söylüyorlardı” dedi.

Sağlık 04.02.2021, 09:34
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(ÖZEL) Pandemide kontrole gitmeye korkan diyabet hastaları ayaklarını kaybetmekle yüz yüze kaldı

Pandemi döneminde diyabet hastalarının hastanelere kontrole gelmekten çekindiğini belirten Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, “Birçok insan pandemi yoğunluklu hasta bakıldığını düşünerek hastanelere gelmekten çekiniyorlar. Bazı hastalar çok geç dönemde başvuruyorlardı. Ayaklarını kaybedileceği dönemde başvuruyorlardı. Bunu gerekçesi olarak da hastaneye gitmekten korktuklarını söylüyorlardı” dedi.

Korona virüs döneminde çeşitli hastalıklarından sağlık problemleri olan birçok insan, pandemiden korktukları için hastanelere gitmedi. Vatandaşların bu yaklaşımı ise bazı hastalıklarda geç teşhis koyulması veya tedavi süresinin uzamasına neden oldu. Hastaneye gidemeyen Diyabet hastalarının ise durumlarının tedavi edilemeyecek hale gelmesine ve hatta ayaklarını kaybetmelerine neden oldu. Diyabet hastalığının getirdiği en önemli sorunlardan başında ayaklarda oluşan yaralar ve buna bağlı oluşan enfeksiyonlar geliyor. Hastaların uygun tedavi edilmemesi durumunda ise yüzde 10’unun ayakları diz altından ya da diz üstünden kesilmek zorunda kalıyor. Yapılan bilimsel araştırmalara göre, dünyada şeker hastalığına bağlı olarak her 20 saniyede bir hasta ayağını kaybedildiği ifade ediliyor. Bu oranlara göre Türkiye’de de yaklaşık 300 bin ayağında yarası olan şeker hastası bulunduğu ve her yıl bu hastaların 20-30 bini’nin ayaklarını kaybettiği belirtiliyor.

“Birçok insan pandemiden dolayı hastanelere gelmekten çekiniyorlar”

KLİMİK Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bülent Ertuğrul “Birçok insan pandemiden dolayı hastanelerde pandemi yoğunluklu hasta bakıldığını düşünerek hastanelere gelmekten çekiniyorlar. Son dönem içerisinde sadece şeker hastaları dememek gerekiyor. Bazı kanser hastaları kemoterapi almaları gerekirken bunları geciktirebiliyorlar. Bunlar hastaneye geldiklerinde Covid-19 kapacakları düşünerek, korktukları için hastaneye gelmek istemiyorlar. Sağlık Bakanlığı ve sosyal güvenlik kurumunun yayınlamış olduğu bir takım genelgeler var. Onlar raporlarını tekrar bir doktora gitmeden uzatabilme ve eczanelerden ilaç alabilme olanağına kavuştular. Yani gelip reçete yazdırmak zorunda değiller ama biz de şöyle bir durum var bu hastalıklar aralıklı kontrol edilmesi gereken hastalıklar fakat bu olmadığından dolayı hastalıklarından herhangi bir sapma durumu tespit edilemeyip hastalığı ilerleyen hastalarda oluyor. Şu günlerde biraz rahatladık, özellikle kasım, aralık ayındaki ikinci dalga dediğimiz o pik durumunu yaşadığımız zamanki gibi yoğun Kovid’liler yok. O anlamda da diğer hastalarda yavaş yavaş gelmeye başladılar” dedi.

“Bazı hastalar çok geç, ayakları kaybedileceği dönemde başvuruyorlar”

Covid-19’u bazı grupların çok sıkıntılı geçirdiğini belirterek konuşmasını sürdüren Ertuğrul, “Covid-19 hastalığı bazı gruplarda çok sıkıntılı geçebiliyor. Risk grubu diye tanımlıyoruz. Eğer bu rutin kontrollerini yapıp kan, şeker düzeylerini yeterli olarak koruyamazlarsa diyabetik ayak olabiliyorlar veya böbrek yetmezliğine doğru ilerliyor veya gözlerinde problemler doğabiliyor. Bazı hastalar çok geç dönemde başvuruyorlardı. Ayaklarını kaybedileceği dönemde başvuruyorlardı. Bunu gerekçesi olarak da hastaneye gitmekten korktuklarını söylüyorlardı. Böyle bir pandemi döneminde böyle bir durumla karşı karşıydı o hastaların ayağını kesmek bir tedavi yöntemi olmuyor. Bu hastaların yüzde 50’si 3 yıl içerisinde ne yazık ki, şeker hastalarının diğer komplikasyonlarının daha hızlı ilerlemesinden bağlı olarak yaşamlarını yitiriyorlar. Bu hastalar için tedavi özel yara merkezlerinde diyabetik ayak merkezlerinde yapılması gerekiyor. Ülkemizde bu merkezlerin sayısı çok fazla değil. Ayaklarında en ufak bir değişiklikte mutlaka hemen ilgili hekime başvursunlar” şeklinde konuştu.

Şeker hastası olan Emine Yıldız “ Şeker hastalıklarında ben bir hata yaptım. İlaçlarımı içmedim. Şeker hastası olanlara tavsiye ederim. İlaçlarına dikkat etsinler. Zamanında içsinler. Virüsten dolayı hastane doluydu. Bende de çıkmadığı için beni hemen memlekete gönderdiler. Ameliyat ve hocamızda memnunum” diye konuştu.
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