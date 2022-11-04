(ÖZEL) Ozon tedavisi birçok kronik ve bölgesel rahatsızlık için umut oldu

Afyonkarahisar’ın tek Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi’nde ozon tedavisi ile birçok ağrılı romatizmal hastalıklar ile kronik rahatsızlarda başarılı bir şekilde uygulanırken, hastalar bu tedavi yönteminden oldukça memnun.

Merkezde geleneksel ve tamamlayıcı tıp işlemleri yaptıklarını belirten Dr. Kubilay Akman, ozon tedavisi hakkında bilgiler verdi. Akman, “Geleneksel dediğimiz de hacamat gelir ve çok değerli bir tedavi yöntemidir. Bu geleneksel tedavi yöntemidir. Birde tamamlayıcı tedavi yöntemlerimiz var. Bunlar hastanede yapılan tedavileri bütünleyici ve tamamlamak açısından bazen de onlara iyi bir alternatif olması açısından çok önemli. Bunların başında ozon terapi geliyor. Ozon terapi ozon gazının kalna karıştırılarak vücuda verilmesi olarak uygulanan bir tedavi yöntemidir. Birde bölgesel ozon kullanmaktayız. Bu kronik hastalıklarda çok etkili bir tedavi yöntemidir. Yüksek tansiyonun düşürülmesinden tutunda yüksek şeker hastalarında şeker düzeyinin düşürülmesinde, insülin direncinin kırılmasında ozon tedavi çok önemli bir yere sahip. Ozon tedavisinin ısrarla tavsiye ettiğim yanı kronik hastalıkların yanında iltihaplı romatizma ve EMS rahatsızlarda çok iyi bir sonuç almaktayız. Bölgesel olarak eklem içlerine uygulanarak bel ve diz ağrılarına ozon çok iyi bir alternatiftir” diye konuştu.

“Ozon tedavisi ile eklem ağrılarım tamamen azaldı”

Ozon tedavisi için merkeze gelen Crohn hastası Şerife Gökmen ozon tedavisinin 4. seansında fayda görmeye başladığını belirterek, “Hastalığımın belirtileri şiddetli karın ağrısı, ateş, kusma ve eklem vardı. Bu benim 4. seansım. Eklem ağrılarım komple azaldı. Uyku kalitem arttı. Ozon tedavisinin faydalarını biz 4. seansta görmeye başladık” diye konuştu.