banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner548

banner420

Son Dakika
İçi güzel dışı zehir! İskorpit balığı 150 liradan tezgahlarda yerini aldı...
İçi güzel dışı zehir! İskorpit balığı 150 liradan tezgahlarda yerini aldı...
Muharrem İnce:
Muharrem İnce: "Ana muhalefetin kafası karışık"
Rusya’dan Litvanya’ya
Rusya’dan Litvanya’ya "terör" tepkisi
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı

(Özel) Op. Dr. Gültekin Hoş: “Organ naklinde dünyada hak ettiğimiz başarıya kavuştuk"

Organ nakli ve bağışı konusunda bilgi veren İstanbul (Kuzey Marmara) Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlu Hekimi Op. Dr. Gültekin Hoş, “Organ naklinde dünyada hak ettiğimiz başarıya kavuştuk. Organ bağışında aynı başarıyı tekrarlamak istiyoruz. Sağlıkçılar, hastaları bir nefes daha alsın diye çalışır. Ölümü kesinleşen bir naaş, ölümü bekleyen bebek veya çocuk 8-9 kişiye hayat oluyor. Toplumsal farkındalığı arttırmamız gerekiyor” dedi.

Sağlık 11.05.2022, 19:28
(Özel) Op. Dr. Gültekin Hoş: “Organ naklinde dünyada hak ettiğimiz başarıya kavuştuk"

Organ nakli ve bağışı konusunda bilgi veren İstanbul (Kuzey Marmara) Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlu Hekimi Op. Dr. Gültekin Hoş, “Organ naklinde dünyada hak ettiğimiz başarıya kavuştuk. Organ bağışında aynı başarıyı tekrarlamak istiyoruz. Sağlıkçılar, hastaları bir nefes daha alsın diye çalışır. Ölümü kesinleşen bir naaş, ölümü bekleyen bebek veya çocuk 8-9 kişiye hayat oluyor. Toplumsal farkındalığı arttırmamız gerekiyor” dedi.

Pandemi nedeniyle organ bağış oranlarının düştüğü ifade edilirken, uzmanlar vatandaşların organ bağışı ve organ nakli konusunda bilinçlendirilmesinin önemine dikkat çekiyor. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan İstanbul (Kuzey Marmara) Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlu Hekimi Op. Dr. Gültekin Hoş, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Toptaş, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doku ve Organ Nakil Koordinatörü Dr. Cem Kahraman da organ nakli ve bağışı konusuna ilişkin bilgi verdi.

“Organ nakliyle ilgili çalışmaları hızlandırmamız lazım”

Organ nakli konusunda Türkiye’nin çok önemli bir mesafe kat ettiğini ifade eden İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Toptaş, hastanelerinde de önemli çalışmalar gerçekleştirildiğine dikkat çekti. Doç. Dr. Toptaş, “Sağlık Bakanlığı’nın organ bağışıyla ilgili kurduğu mükemmel bir sistem var, insanları zengin, fakir, dil, din, ırk ayrımı yapmadan oluşturduğu hakikaten çok güzel bir sistem var. O sistem çok iyi işliyor. Özellikle böbrek nakli bekleyen hastaların sayısının yüksek olmasının sebebi bu hastaları diyalizle yaşatabilmemiz fakat diğer hastalarımızın sayılarının az olmasının sebebi de yeterince organ bulamayıp hastaları kaybetmemiz. Eğer bu hastalara yeterince donör bulabilirsek sayılarımız hızlıca düşecektir. Organ nakliyle ilgili donör bulmayla ilgili sorunlarımız hala devam ediyor. Özellikle pandeminin gölgesinden kurtulduğumuz bu günlerde tekrar organ naklini gündeme getirip organ nakliyle ilgili çalışmaları hızlandırmamız lazım. Biz de hastane olarak bunlarla ilgili olarak çalışmalarımızı hızlandırdık, sonuç da almaya başladık” dedi.

“Organ naklinde dünyada hak ettiğimiz başarıya kavuştuk”

Tüm sağlık çalışanlarının vatandaşların sağlıkla hayatlarına devam edebilmeleri için özveriyle çalıştıklarına dikkat çeken Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan İstanbul (Kuzey Marmara) Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlu Hekimi Op. Dr. Gültekin Hoş, “Organ naklinde dünyada hak ettiğimiz başarıya kavuştuk. Organ bağışında aynı başarıyı tekrarlamak istiyoruz. Özellikle şunu belirtmek istiyoruz, bütün hekimlerimiz, hemşirelerimiz hastaları bir nefes daha alsın diye çalışıyor. Yaşarken insanların en iyi tedavisini alması için bütün yoğun bakım profesyonellerimiz elinden geleni yaparlar ama beyin ölümünden sonra organ bekleyen 8-9 hayata organ gider. Ulusal bekleme listemizde 25 bin ila 30 bin arası farklı organlar olmak üzere insanlar var. Bunların arasında çocuklarımız, gençlerimiz var. Biz bu bağışlanabilecek organları bir taraftan bağışlamayıp toprak ederken onları bekleyen insanlarımızı kaybedebiliyoruz. Toplumsal farkındalığı arttırmamız gerekiyor. Kendiniz karaciğer bekleseniz ve ölüme haftalarınız, günleriniz kalsa, çocuğunuz kalp beklese ve ölüme günleriniz kalsa siz bir yerlerde birileri ölmüş bir yakınının organlarını bağışlasın ister misiniz?” şeklinde konuştu.

“Birileri annesiz, babasız kalmasın ya da evlatlarımız ölmesin diye çabamız”

Vatandaşların bu konuda bilinçli davranmasının büyük önem taşıdığına dikkat çeken İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doku ve Organ Nakil Koordinatörü Dr. Cem Kahraman şöyle konuştu: “Eğer hastanemizde, yoğun bakımımızda bir beyin ölümü gerçekleşirse biz devreye giriyoruz. Organın en optimum şartlarda, en ihtiyaç duyan hastamıza takılması için tüm süreçleri yönetiyoruz. Amacımız, özellikle böbrek nakli bekleyen çocuklarımızın, diyalize girdikleri sürede kaybettikleri vakitleri okula, eğitime ayıramadıkları vakitleri, arkadaşlarından zaman olarak geri kaldıkları vakitleri onlara verebilmek. Tüm hedefimiz, motivasyonumuz bekleme listelerinde her geçen gün artan çocuklarımızın insanlarımızın bizim vatandaşlarımızın o bekleme listelerinden artık sağlıklı bir şekilde nakil olarak çıkmalarını sağlamak. Organlarımızın toprağa karışmasındansa birileri kurtarabilelim, yaşatalım. Birileri annesiz, babasız kalmasın ya da bizim insanlarımızın evlatları ölmesin diye çabamız”

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 11 Mayıs 2022
İmsak 04:00
Güneş 05:44
Öğle 13:06
İkindi 17:00
Akşam 20:17
Yatsı 21:54
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 36 78
2. Fenerbahçe 36 69
3. Konyaspor 36 64
4. Başakşehir 36 61
5. Alanyaspor 36 58
6. Karagümrük 36 56
7. Beşiktaş 36 55
8. Antalyaspor 36 55
9. Adana Demirspor 36 52
10. Kasımpaşa 36 50
11. Hatayspor 36 50
12. Sivasspor 36 48
13. Galatasaray 36 48
14. Kayserispor 36 44
15. Giresunspor 36 44
16. Gaziantep FK 36 43
17. Rizespor 36 36
18. Altay 36 34
19. Göztepe 36 28
20. Ö.K Yeni Malatya 36 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 34 67
2. Ümraniye 34 66
3. Bandırmaspor 34 58
4. İstanbulspor 34 58
5. Erzurumspor 34 57
6. Eyüpspor 34 51
7. Tuzlaspor 34 49
8. Samsunspor 34 47
9. Keçiörengücü 34 47
10. Manisa Futbol Kulübü 35 46
11. Adanaspor 35 45
12. Denizlispor 34 45
13. Gençlerbirliği 34 45
14. Boluspor 34 44
15. Altınordu 34 42
16. Bursaspor 34 41
17. Kocaelispor 34 41
18. Menemen Belediyespor 34 38
19. Balıkesirspor 34 12
Takımlar O P
1. M.City 35 86
2. Liverpool 36 86
3. Chelsea 35 67
4. Arsenal 35 66
5. Tottenham 35 62
6. M. United 37 58
7. West Ham United 36 55
8. Wolverhampton Wanderers 35 50
9. Brighton 36 47
10. Crystal Palace 35 44
11. Aston Villa 35 43
12. Brentford 36 43
13. Newcastle 36 43
14. Leicester City 34 42
15. Southampton 36 40
16. Everton 34 35
17. Burnley 35 34
18. Leeds United 35 34
19. Watford 35 22
20. Norwich City 35 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 35 81
2. Barcelona 36 72
3. Sevilla 35 65
4. Atletico Madrid 35 64
5. Real Betis 36 61
6. Real Sociedad 35 56
7. Villarreal 35 53
8. Athletic Bilbao 36 52
9. Osasuna 35 46
10. Valencia 36 44
11. Celta Vigo 36 43
12. Rayo Vallecano 35 42
13. Espanyol 35 40
14. Elche 35 39
15. Getafe 35 37
16. Granada 36 37
17. Cadiz 35 35
18. Mallorca 35 32
19. Levante 35 29
20. Deportivo Alaves 35 28
19°
açık