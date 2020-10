(Özel) O canhıraş mücadeleyi anlattılar

Eskişehir’de geçtiğimiz hafta kalbi duran bir fabrika işçisine koşar adım kalp masajı yaparak hayata döndürmeye çalışan 112 ekibi yaşanan süreci anlattı. 112 ekibi, “Profesyonellik çizgisinde, olay yerindeki kişiyi yakınımız gibi annemiz, babamız, kardeşimiz gibi düşünerek müdahale ediyoruz” dedi.

Geçtiğimiz hafta Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi 12. Cadde üzerinde bulunan bir mermer fabrikasında çalışan 44 yaşındaki işçi, kalp krizi geçirerek arrest (kalp durması) olmuştu. Gelen ihbar üzerine Odunpazarı 11 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ekipleri olay yerine sevk edilerek hastaya müdahale etti. Arrest olduğu belirlenen işçiye kalp mesajı yapılarak ambulansa alındı. Bu esnada masaja devam eden sağlık ekipleri, bir an olsun hastayı hayata döndürme mücadelesinden vazgeçmeyerek Eskişehir Şehir Hastanesine ulaştırdı.

‘Koşar adım kalp masajı yaptılar’

Hastaneye ulaştırılan fabrika işçisi, 112 ekiplerince ambulanstan indirip acile götürdükleri esnada da, koşar adım kalp masajı yapmaya devam etti. Ancak hastanede yapılan müdahaleye yanıt vermeyen fabrika işçisi hayatını kaybetti.

“Bizim için önemli olan hızlı ve ara vermeden kalp masajı yapmak”

Olay günü vaka bilgisini alan Odunpazarı 11 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda görevli Paramedik Gülşah Kaya, “Kesintisiz kalp masajı çok önemli. Yani hastanın hayata geri döndürülebilmesinin en önemli etkeni hiçbir şekilde kalp masajına ara verilmemesi. Bizim için önemli olan hızlı ve ara vermeden kalp masajı yapmak. İnsanları şu konuda uyarmak istiyorum, gereksiz yere ambulans çağırmayın. Çünkü ilk 10 dakikada müdahale çok önemli. O yüzden ihtiyacı olan kişiye 10 dakikanın üzerinde ulaştığımızda geri döndürmek gerçekten çok zor oluyor ve yaşama ihtiyacı azalıyor. Mümkün olduğunca ihtiyaç olmadığında gereksiz yere ambulans çağırmamak gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Olay yerindeki kişiyi yakınımız gibi annemiz, babamız, kardeşimiz gibi düşünüyoruz”

İşlerini profesyonel olarak yapmaya çalıştıklarını, ancak vakaya müdahale ettikleri insanları da bir yakınları gibi görüp müdahale ettiklerini belirten Paramedik Ayfer Akkuş, “Çok fazla duygusal boyut var, ama çalışırken hissetmiyoruz. İşimizi profesyonel olarak yapmaya çalışıyoruz ve yaptığımızı düşünüyorum. Olay yerindeki kişiyi yakınımız gibi annemiz, babamız, kardeşimiz gibi düşünüyoruz. Elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Vaka dönüşlerinde güzel şeyler de oluyor olumsuz şeylerde oluyor. Ambulansta 3 kişi çalışıyoruz. Hepimizin belli görevleri var ama büyük olaylarda hepimiz bir oluyoruz. Özellikle kalp masajı solunum desteği sağlıyoruz. Sirkülasyon yaparak birbirimizi dinlendirme yöntemine de geçiyoruz” şeklinde konuştu.

“Son zamanlarda etkin kalp masajı hayat döndürmede yüzde 90 etkili oluyor”

Arrest olan fabrika işçisine mesai arkadaşlarıyla koşar adım kalp masajı yapan Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Miray Güven, “Telsiz anonsu geldiğinde vaka bilgisi bizim için çok önemli. Neye gideceğiz, ne ile karşılaşacağız buna göre yolda hazırlıklarımızı yapıyoruz. O kadar seri hareket etmek zorundayız ki vaka geldiğinde saniyelerle yarışıyoruz. Son zamanlarda etkin kalp masajı hayat döndürmede yüzde 90 etkili olduğu için bunu etkili bir şekilde yapmaya çalışıyoruz” diye belirtti.

"Orada bir hayat, bir can söz konusu”

Ayrıca ATT Güven, olay anını anlatarak, “Hastayı stabilize ettikten sonra işimiz biraz daha hafifliyor. Arkadaşım entübasyona geçti, ben kalp masajına geçtim ve yolda tekrar değiştik. Araçtan inerken kalp masajındaydım bunu bir saniye bile kaçırmamak adına bir taraftan sedyeyi tuttum çünkü hastanın yere düşme ihtimali de var. Onu da hesaba katmak gerekiyor. Tek elle kalp masajı yaptım. Sedye sabit hale geldikten sonra çift elle kalp masajına döndüm. Ne kaldırmışsınız, ne kadar güç uygulamışsınız, ne kadar yorulmuşsunuz hiç hissetmiyorsunuz. Çünkü canla başla kendinizi vermeye çalışıyorsunuz ki orada bir hayat, bir can söz konusu” şeklinde konuştu.

“Sürücü olarak ben ekibi en güvenli ve en hızlı şekilde olay yerine yetiştirmeliyim”

ATT ve ambulans sürücü olan Zeki Yavuz ise, “Bizim için saniyeler çok çok önemli. Sürücü olarak ben ekibi en güvenli ve en hızlı şekilde olay yerine yetiştirmeliyim. En hızlı bir şekilde hastaya müdahale etmek zorundayız. Genel anlamda sürücüler ambulansı görünce, sirenleri duyunca yol veriyor. Çalıştığım yerler arasında Eskişehir 112 çok kaliteli. Başhekiminden en alta kadar bütün arkadaşlarım çok kaliteli. Başhekimimizin bizi motife etmesi özellikle pandemi döneminde bizi daha özverili çalışmaya itiyor” diye belirtti.

“Yıl içinde toplam 550 hastamızdan üçte birini hata döndürmeyi başarabiliyoruz”

Öte yandan profesyonellik çizgisi içinde her vaka için canla başla mücadele ettiklerini söyleyen Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala, “Arrest basit tabirle solunumun ve dolaşımın durması olarak tanımlanıyor. Yıl içinde toplam 550 hastamızdan üçte birini hata döndürmeyi başarabiliyoruz. İlk 10 dakika içerisindeki ulaşım arrestlerin hayata döndürülmesi açısından çok önemli. Kesintisiz CPR dediğimiz kalp masajının devam etmesi bizim için çok önemli ve bunun tam bir yetkinlikle yapılması gerekiyor. Bu anlamda arkadaşlarımız oldukça başarılılar, eğitimliler ve bu konudaki bilgileri sürekli güncelleniyor. Bu sayede Eskişehir’de yıllık 550 hastamızın yaklaşık yüzde 30’u hayata döndürülebiliyor. İlk 10 dakikada ulaşımın Eskişehir’de yüzde 99 olması da bizi bu konuda başarılı hale getiriyor. Başarılı olan tüm arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ediyorum. Eskişehir 112 her an bir canı hayata bağlamak için uğraşıyor. Profesyonellik çizgisi bizim için çok kıymetli ama her vakamız bir yakınımız gibi canla başla mücadele ediyoruz” dedi.