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(Özel) ‘Masada kalırsın’ denilen hasta Van’da sağlığına kavuştu

Yıllardır şeker hastalığı nedeniyle rahatsız olan ve gittiği hastanelerde ’masada kalırsın’ cevabı alan İskenderunlu hasta Meliha Kaya, Lokman Hekim Van Hastanesinde geçirdiği başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

Sağlık 05.02.2021, 09:17
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(Özel) ‘Masada kalırsın’ denilen hasta Van’da sağlığına kavuştu

Yıllardır şeker hastalığı nedeniyle rahatsız olan ve gittiği hastanelerde ’masada kalırsın’ cevabı alan İskenderunlu hasta Meliha Kaya, Lokman Hekim Van Hastanesinde geçirdiği başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

İskenderun’da ikamet eden ve şeker hastalığı nedeniyle rahatsız olan Meliha Kaya (71), Lokman Hekim Van Hastanesinde geçirdiği başarılı operasyonla sağlığına kavuştu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Lokman Hekim Van Hastanesi Kalp Damar Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Halil Başel, hastanın sol ana koroner lezyon denilen bir hasta olduğunu ve kalp damar cerrahisinde en acil durumlardan birisi olduğunu ifade ederek, “Hastamızın sağ damarı zaten tıkalıydı, sol damarı da tıkanmak üzereydi. Yaşından dolayı hastamız, kılcal damarları geliştiği için yaşıyordu. Genç bir hastada bu şekilde yaşaması hayatta mukabil değildi. Hastamız İskenderun’dan geldi ve gelirken CD’lerini birçok hekime göstermişler. Görüştüğü hekimlerin hiçbiri ameliyat önermemiş ve ‘ameliyat olursa masada kalır’ diye evine göndermişler. Normal şartlarda damar yapısı kötü olması ve kalbin zayıf olmasından dolayı ameliyatın riski var ama evine gönderilecek bir hasta da değil. 71 yaşında olan hastamız kendi işini gücünü yapan, kimseye ihtiyacı olmayan bir insan. Bundan sonraki süreçte de bu durumu idame etmemiz gerekiyordu. Ben ameliyat önerdim. Sabah ameliyata girmeden önce odama 7-8 kişilik bir grup geldi ve ‘Hocam sizinle bir şey paylaşacağız. Biz bu hastamızın filmlerini her yere gösterdik. Hiç kimse ameliyat riskini almadı. Siz neyinize güveniyorsunuz da ameliyat ediyorsunuz’ diye bana sordular. Bende onlara ameliyatı hiç kimse yapmak istemedi ama bu şekilde yaşamasının riskini size anlattılar mı? Hepsi saatli bomba gibi her an her şey olabilir dediler. Normal şartlarda riski var. Bırakın 72 yaşındaki bir insana kalp ameliyatı yapmayı, fıtık ameliyatı da yapsanız riski var. Kaldı ki 20 yaşındaki bir insana kalp ameliyatı yapsanız onun riski de var. Her zaman attığımız taş ürküttüğümüz kurbağaya değmesi gerekir. Biz bu hastaya estetik ameliyatı önermiyoruz. Biz bu hastaya, hayata tutacak bir şey yapacağız. Sizin yapmanız gereken bu CD’yi alıp bu ameliyatı yapacak adamı bulmanız lazım. İşte onu yapacak adamı da buldunuz ama beni şimdi strese soktunuz. Şimdi ben bu stresle bu ameliyata gireceğim’ dedim. Allah’a şükür hiçbir sorun yaşamadık. Ameliyattan çok fayda gördü. Şu anda yoğun bakımdan çıktığının üçüncü günü ve inşallah iki gün sonra taburcu edeceğiz” dedi.

Kalp ameliyatlarının riskli ve zor ameliyatlar olduğunu vurgulayan Başel, “Kalp olmadan hiçbir şey olmuyor. Kalp, hayat kaynağı olduğu için bazı risklerde göze alınacak. Hastamızın 5 damarını değiştirdik. İnşallah bundan sonraki hayatında kalple ilgili bir sorunu olmayacak” ifadelerini kullandı.

İskenderun’dan gelen Meliha Kaya isimli hasta ise 8 doktora gittiklerini belirterek, “Doktorlar bu ameliyatı göz önüne alamadılar. Diyarbakır, İstanbul, Adana, Ankara’dan çok profesörlerle görüştük fakat hiçbir şekilde bir netice alamadık. Herkes riskli, çok tehlikeli bir ameliyat olduğu için bunu göze alamadılar. En sonunda buraya geldik. Burada hocam olabilecek riskleri göz önüne alarak beni ikna etti. Ben kendisine güvenerek bu ameliyata girdim ve çok mutluyum. İyi ki de olmuşum. Şeker ve kolesterol hastalığım var. Bir de bu hastalığın çıkışı. Bir gün mü, bir ay mı, bir sene mi onun güvencesini hiçbir doktor vermedi. O açıdan çok mutluyum. Hocamıza teşekkür ediyorum. Yaşam kaynağımı ona borçluyum. Batıda da bu ameliyatı yapan doktorlarımız, kıymetli insanlarımız var fakat Van’da böyle kıymetli doktorun elini öpmek lazım” diye konuştu.
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