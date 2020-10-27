(Özel) Karantinasının bittiğini sanıp su parası ödemeye geldi
KARANTİNADA OLAN VE SÜRESİNİN BİTMESİNE SAATLE KALA BELEDİYEYE SU BORCU ÖDEMEYE GELEN BİR KİŞİ, HES KODU SAYESİNDE YAKALANARAK KARANTİNA YURDUNA SEVK EDİLDİ.
Covid-19 sebebiyle evinde karantinada olan ve süresinin bitmesine saatle kala belediyeye su borcu ödemeye gelen bir kişi, HES kodu sayesinde yakalanarak karantina yurduna sevk edildi. 1 saat içinde karantina ihlali yapan biri Iraklı 2 kişinin beklediği alanlar ve belediye girişi Fen İşleri ekipleri tarafından dezenfekte edildi.
Karabük’te korona virüs nedeniyle evinde karantina da olan Mehmet K. isimli şahıs, normal şartlarda gece yarısı dolacak olan karantinasını ihlal ederek su borcunu ödemek için Karabük Belediyesine geldi. HES Kodu uygulaması nedeniyle belediye girişinde sorgusu yapılan Mehmet K.’nın karantinada olduğunu belirleyen belediye güvenlik görevlileri durumu 112 ekiplerine ve polise bildirildi. Belediye girişinde polis nezaretinde bekletilen şahıs daha sonra 112 ekipleri tarafından alınarak Katip Çelebi yurduna getirilerek karantinaya alındı.
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