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(ÖZEL) Kanser tedavisi gören hastaya doktor ve oğlundan moral konseri

Eskişehir Şehir Hastanesi’nde kanser tedavisi gören Nurhan Altuk, Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Coşkun Kaya’nın çaldığı bağlama ve müzik öğretmeni olan oğlu Oğuzhan Mert’in söylediği şarkılarda moral buluyor.

Sağlık 13.02.2022, 10:42
(ÖZEL) Kanser tedavisi gören hastaya doktor ve oğlundan moral konseri

Eskişehir Şehir Hastanesi’nde kanser tedavisi gören Nurhan Altuk, Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Coşkun Kaya’nın çaldığı bağlama ve müzik öğretmeni olan oğlu Oğuzhan Mert’in söylediği şarkılarda moral buluyor.

Eskişehir’de bir kamu hastanesinde hemşire olarak görev yapan 47 yaşındaki Nurhan Altuk, yumurtalık kanseri ile mücadele veriyor. Son 1 yıldır kanser tedavisi gören Altuk, Eskişehir Şehir Hastanesi Üroloji Servisi’nde yatıyor. Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Coşkun Kaya’nın gözetiminde tedavisine devam eden Nurhan Altuk’un 27 yaşındaki oğlu Oğuzhan Mert refakatçi olarak hastanede kalıyor. Müzik öğretmeni olan Oğuzhan Mert, annesine moral amaçlı zaman zaman bağlamasıyla müzik yapıyor.

Rutin kontrollerden birisini gerçekleştirmek için hastasının odasına giden Doç. Dr. Coşkun Kaya ise bağlamayı görünce birçok doktordan farklı bir tepki gösterdi. Gençlik yıllarında Ankara’da yaşayan ve bağlama çalan Kaya, müzik öğretmeni Oğuzhan Mert ile resmen düet yaptı. Eline aldığı bağlamayla hastasına unutulmaz anlar yaşatan Coşkun Kaya’ya, diğer hastane personelleri de katıldı. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, hastane odasındaki eğlenceli anlar büyük beğeni topladı.

“Bana moral vermeye çalışması çok hoşuma gitti”

Eskişehir’deki bir kamu hastanesinde hemşire olan ve son 1 yıldır kanserle mücadele veren 47 yaşındaki Nurhan Altuk, doktoru Coşkun Kaya’nın kendisine moral vermeye çalışmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Güzel bir ekiple karşı karşıya kalmanın kendisini gururlandırdığını belirten Altuk, “Hocam vizite geldiğinde bağlamayı gördü. Oturup bağlama çalması, bana moral vermeye çalışması, samimi tavır ve davranışları çok hoşuma gitti, önemli hissettirdi. Özellikle sağlık personeli olmam dolayısıyla çok gururlandım. Özellikle pandemi sürecinde sağlık personellerinin çok fazla sıkıntısı oldu. Moralini bozmamış, etrafına ışık saçan, hastalarına moral veren, güzel bir ortamda çalışan, birbirine kenetlenmiş bir ekip görmek beni gururlandırdı” dedi.

“Coşkun hocanın da gelip çalması bize çok moral oldu”

Müzik öğretmeni olan Oğuzhan Mert Orlu, annesine moral olması için bağlamasıyla hastaneye geldi. Annesine moral olacak türküleri dile getiren Orlu, Coşkun Kaya’nın da kendisine destek vermesiyle her şeyin daha güzel olduğunu belirtti. Tüm hastane çalışanlarının destek verdiğini belirten Oğuzhan Mert, “Doktorumuz kontrole geldiğinde bağlamamı gördü. Sen mi çalıyorsun diye sordu. Ben çalıyorum diye cevap verdim. Aldı eline çalmaya başladı, beraber söyledik. Hastane çalışanları da odamıza geldi. Hep beraber dinleler, eşlik ettiler. Güzel hissettirdi, annem de mutlu oldu. Tüm hastane çalışanları dinledi, odamıza girip çıktı, istek şarkı söylediler. Coşkun hocanın da gelip çalması bize çok moral oldu. Hastane çalışanları da neşeleriyle bize moral veriyorlar” ifadelerini kullandı.

“Hastalarımız sağlığı için sadece ilaçlar, ameliyatlar yeterli olmuyor”

Hastasının geçirdiği zorlu sürecin sadece tedaviyle atlatılamayacağını belirten Doç. Dr. Coşkun Kaya, aniden gelişen olayı anlattı. Tedavinin sadece ilaçla olmadığını belirten Kaya, konuyla ilgili olarak şunları aktardı:

“Hastamız, çalışan bir hemşireyken zorlu bir sürece girmiş. Çeşitli tedaviler aldıktan sonra böbreklerinde yaşadığı sıkıntıda dolayı bize yönlendirildi. Bir gün gerekli tedavisini yaptıktan sonra akşam vizite yaparken köşede saz gördüm. Hastamız “Oğlum çalıyor.” dedi. “Benim kadar iyi çalabiliyor mu acaba?” dedim. Ben de Ankara Sincan’da yaşadığım için yıllardır kendi çapımda saz çalıyordum. O an içimden saz çalmak, hastayla bir şeyler paylaşmak geldi. Oturup aklıma gelen ilk parçayı çaldım. Güzel bir an yaşadık. Çünkü hastalarımız sağlığı için sadece gerekli ilaçların, ameliyatların yapılması yeterli olmuyor. Hastalara gülen yüz göstermek, onlarla ilgilendiğinizi hissettirmek, onları anladığınızı hissettirmek, onlarla aynı seviyede olup onlarla ortak bir şeyleri paylaşmak da tedavinin bir parçası oluyor. O esnada da spontane bir şey gelişti, güzel de oldu. Hastamız kendini bir nebze de olsa iyi hissedebildiyse, mutlu olabildiyse, yaşadığı zorlu süreci 2 dakikalığına da olsa unutabildiyse bizim için bu büyük bir mutluluk kaynağıdır”

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