Özel İmperial Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayca Yılmaz Kaya, diyabet hastalığının dünyada sık görülen bir hastalık olduğunu belirterek, Diyabet hastalığı teknolojinin ilerlemesi, sedanter yaşam ve obezitenin yaygınlaşması ile dünyada görülme sıklığı gittikçe artmakta olduğunu söyledi.

14 Kasım “Dünya Diyabet Günü” münasebetiyle bir açıklama yapan Kaya, obezite oranındaki artışın, diyabet hastalığı görülme sıklığındaki artışa neden olacağı düşünüldüğünü kaydederek, “Diyabet hastalığı dünyada sık görülen bir hastalıktır. Özellikle obezitenin arttığı toplumlarda daha çok görülmektedir. Obezite oranındaki artışın, diyabet hastalığı görülme sıklığındaki artışa neden olacağı düşünülmektedir. Göbek bölgesindeki yağlanmanın artması, insülin direnci ve diyabet hastalığı ile ilişkilidir. Diyabet hastalığı teknolojinin ilerlemesi, sedanter yaşam ve obezitenin yaygınlaşması ile dünyada görülme sıklığı gittikçe artmaktadır ”dedi.

Diyabet hastalığı daha çok kimlerde görülür

Diyabet hastalığının daha çok kimlerde görüldüğü konusunda bilgi veren Kaya, “ Yeterli ve dengeli beslenmeyen bireylerde. Genetik olarak aktarılan diyabet hastalığı, birinci derece akrabalarında diyabet bulunan bireylerde. Obez (şişman) olan, bel-kalça oranı yüksek olan. Fiziksel aktivite yapmayan bireylerde, Hipertansiyonu olanlarda. Kan yağlarının yüksekliği bulunan bireylerde diyabet hastalığı görülebilir. Tip2 diyabetli hastalar için hazırlanan iyi bir beslenme programı kan şekeri seviyesini düzenler ve normal seviyede tutmasını sağlar. Ayrıca yaşam kalitesini artırmak, sağlıklı olmak ve diğer hastalıkların tetikleyicisi olmamak adına gerekli bir uygulamadır. Kolesterol yüksekliği, yüksek tansiyon ve diyabet hastalığını bir arada gördüğümüz hastalarda uygun bir beslenme programı oluşturulduğunda bu hastalık düzeylerinde azalma/iyileşme görülmektedir. Aynı zamanda diyabet komplikasyonlarını geciktirmek veya önlemek hedeflenmektedir. Diyabet hastalığı tedavisinde beslenmenin düzenlenmesinin yanında yaşam şekli değişikliği yapılması gerekmektedir. Hayatımızda fiziksel aktiviteye mutlaka yer verilmelidir. Kan şekerini hızlıca yükselten (Glisemik indeksi yüksek ) besinlerden uzak durulmalı. Çay şekeri, reçel, çikolata, hazır meyve suyu” diye konuştu.

Az ve sık beslenmeye önem verilmeli

Az ve sık beslenmeye önem verilmesi gerektiğini kaydeden Kaya, “Lif içeriği yüksek besin tüketilmeli. Kurubaklagiller, kepekli ürünler, sebzeler. Meyveler; meyve suyu olarak tüketilmemeli, mümkünse kabuklu tüketilmeli . Su tüketimine önem verilmeli. İlaç, insülin kullanan bireylerde kişiye özel hazırlanan beslenme programlarının aksatılması kan şekeri seviyesinde düşmeye neden olacaktır bu durum aynı zamanda kişinin yaşam kalitesini de düşürecektir. Sürdürülebilir bir beslenme programı diyabeti kontrol altında tutmayı sağlayacaktır” ifadelerine yer verdi.