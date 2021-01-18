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(Özel) İç organları dışarıda doğdu, bir günlükken ameliyat oldu, adeta yeniden doğdu

MERSİN (İHA) – Henüz anne karnında 5,5 aylıkken karaciğer ve bağırsaklarının dışarıda olduğu tespit edilen Miray bebek, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Arman Api ve ekibinin gerçekleştirdiği ameliyatla adeta yeniden doğdu. Daha bir günlükken yapılan ameliyatla iç organları yerine yerleştirilen Miray bebek artık 1 aylık ve çok sağlıklı.

Sağlık 18.01.2021, 10:01
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(Özel) İç organları dışarıda doğdu, bir günlükken ameliyat oldu, adeta yeniden doğdu

MERSİN (İHA) – Henüz anne karnında 5,5 aylıkken karaciğer ve bağırsaklarının dışarıda olduğu tespit edilen Miray bebek, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Arman Api ve ekibinin gerçekleştirdiği ameliyatla adeta yeniden doğdu. Daha bir günlükken yapılan ameliyatla iç organları yerine yerleştirilen Miray bebek artık 1 aylık ve çok sağlıklı.

Mersin’de yaşayan 2,5 yıllık evli İltaş çifti, dünyada milyonda bir bebekte rastlanan bir anomaliyle neye uğradıklarını şaşırdı. Merkez Toroslar ilçesi Kurdali Mahallesi’nde yaşayan ve 1,5 yaşında bir erkek çocukları olan çift, ikinci bebek müjdesiyle sevinirken, anne Sultan İltaş’ın hamilelik sürecinde 5,5 aylık bebeğin karın duvarının göbek çevresindeki bölümünün gelişim yetersizliğine bağlı olarak karaciğerinin ve bağırsaklarının dışarıda olduğu tespit edildi. Anne İltaş, o süreçten itibaren takibe alındı ve planlanan zamanda Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doğum yaptı. Miray ismi verilen bebek, doğduktan bir gün sonra hastanenin Çocuk Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Arman Api ve ekibi tarafından ameliyat edilerek, dışarıda olan iç organları yerine yerleştirildi. Bir haftalık hastane sürecinin ardından sağlığına kavuşan ve bugün 1 aylık olan Miray bebek, artık normal bir yaşam sürebilecek.

“Bebeğimizin iç organlarını yerine yerleştirip, sağlıklı bir şekilde aileye teslim ettik”

Miray bebeğin ameliyatını gerçekleştiren Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Api, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Bebeğimiz, anne karnında tespit edilmiş bir anomaliyle doğdu. Kadın doğum uzmanlarımız tarafından anne karnında tespit edilip planlı bir doğum yaptırıldı. Hastamızın karaciğer ve bağırsakları anne karnında dışarıdaydı. Kadın doğum uzmanlarımız tarafından cerrahi olarak uygun zamanda doğumu planlandı ve doğum yaptırıldı. Biz de aynı süreç içerisinde gerekli hazırlığı yaptık ve doğumundan bir gün sonra bebeğimizi ameliyata aldık, iç organlarını olması gereken yere yerleştirip karnını kapattık. Daha sonra yaklaşık 1 haftalık yoğun bakım süreci oldu. Sonra sağlıklı bir şekilde aileye teslim ettik” dedi.

“Çok sık görülen bir vaka değil. Şanslıydık, kolay yerleşti”

İç organları dışarıda doğumun çok sık görülen bir vaka olmadığını vurgulayan Opr. Dr. Api, “Dünyada yaklaşık milyonda bir görülen bir vaka. Ortalama 100 bin sağlıklı çocuk diyelim ama eşlik eden anomaliler daha çok oluyor bazen. Ama bu hastamız için gayet iyiydi. En azından kalple ilgili bir sıkıntısı yoktu. Biraz şanslıydık, organlar kolay yerleşti. Bazı vakalarda hemen yerleşmeyebiliyor, basınç artıp sıkıntı verebiliyor. Bu bebekte işler hep yolunda gitti. Normal kendi mevcut dokularını gevşetip kullanarak da usulüne uygun olarak karın duvarını kapattık. Ameliyat sonrası süreç de gayet başarılı geçti. Bir hafta gibi kısa bir süreçte eve taburcu ettik” diye konuştu.

“Covid ortamında yüz güldürücü bir sonuç oldu”

Bu tür ameliyatları daha önce de yaptıklarını belirten Api, “Zaten tüm Türkiye çapında yapılan bir ameliyat. Buradaki güzel olan şey; anne karnından takipli gelmesi. Şu Covid ortamında gerçekten çok sıkıntılı bir süreç, takip gözden kaçabilirdi. Covid ortamında böyle yüz güldürücü bir sonuç oldu” ifadelerini kullandı.

“5,5 aylık hamileyken öğrendim”

Miray bebeği dünyaya getiren 26 yaşındaki anne Sultan İltaş ise hamilelik sürecinde bebek 5,5 aylık olana kadar durumla ilgili bilgileri olmadığını söyledi. Anne İltaş, “5,5 aylık hamileyken Bitlis Tatvan’da bir özel hastaneye kontrole gittim. Çocuğun hareketlerini fazla hissetmiyordum. Hastanede bana böyle bir sıkıntı olduğunu söylediler. Zeka testi gibi testler istediler ben kabul etmedim. Sonra Mersin’e döndük ve burada kontrollerime devam ettim. Sürekli takipte kaldım. Daha sonra Arman beyin bu tür ameliyatlar yaptığını öğrendim. Kendisiyle görüştük ve ameliyatı yapmasını istedik. O yaptı ameliyatı. Çok şükür şu anda sağlıklı; güzel bakıyorum” ifadelerini kullandı.

“Şu an kucağımda olduğu için çok mutluyum”

İlk öğrendiğindeki ve ameliyattan sonraki duygularını paylaşan İltaş, “Bunu anlatmak çok zor. Yaşamadan kimse anlatamaz. Yine de çok şükür, ben hiçbir şekilde kendimi bırakmadım; kızım ve oğlum için hep ayakta durmaya, güçlü olmaya çalıştım. Güzel geçti ameliyatı, hiçbir şekilde de rahatsız olmadı. Şu an çok güzel. Şu an kucağımda olduğu için çok mutluyum, Allah’a duacıyım” dedi.

“Sağlıklı ve mutluyuz”

Uzun yol şoförü 28 yaşındaki baba Hakan İltaş da duygularını şu cümlelerle anlattı:

“Anlatılması imkansız ama ister istemez insanın içinde bir kırgınlık oluyor, düşünceler oluyor. Bunu umutsuz olarak görmesinler. Çaresiz hiçbir şey yoktur. Doğru doktoru bulup, doğru yerde tedavi ettirsinler. Ben bebeğimizi o halde gördüm. Hemşirelerimiz zaten üstündeki zar kurumasın diye çaba gösterdiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Doktorumuz da gereken cerrahi operasyonu yaptı. Şu an sağlıklı ve mutluyuz.”
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